Javier Lozano aseguró que AMLO faltará la Cumbre de las Américas por “acomplejado y pánico escénico”

Javier Lozano Alarcón, ex secretario de Trabajo y Previsión Social, contradijo las razones por las cuales Andrés Manuel López Obrador (AMLO) justificó su inasistencia a la Cumbre de las Américas, celebrada en Estados Unidos (EEUU).

Tras varios días de incertidumbre, el mandatario mexicano finalmente decretó que no se presentaría al único evento que convoca a líderes de todo el continente y de la zona del Caribe. En su lugar, recordó, acudiría el canciller mexicano, Marcelo Ebrard Casaubón.

Así lo confirmó en su mañanera del 6 de mayo pasado donde, además, volvió a expresar rechazo por la insistente postura de la nación vecina para excluir a las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela del encuentro en Los Ángeles, California.

Pese a que el tabasqueño dijo haber tomado dicha decisión tras abogar por una verdadera integración del continente “sin odio, ni intervencionismos”, Lozano Alarcón aseguró que el veredicto, más bien, responde al supuesto “pánico escénico” de López Obrador a estos foros de gran envergadura.

“No. No asiste por acomplejado y porque tiene pánico escénico a ese tipo de foros. Lo suyo es el pastelazo desde Palacio Nacional”.

AMLO reprobó la decisión de EEUU de excluir a las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. (Fotoarte: Infobae México)

“No voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América”, así confirmó el Jefe del Ejecutivo la posición de México hacia la Cumbre tras haberla pospuesto por varios días con la esperanza de que el país vecino rectificara su decisión.

Aunque otros líderes americanos secundaron la inclusión abogada por AMLO, el Gobierno de Joe Biden, se mostró firme a su negativa de invitar a los regímenes de Miguel Díaz-Canel (Cuba), Daniel Ortega (Nicaragua) y Nicolás Maduro (Venezuela) por atentar en contra de la democracia y perpetrar violaciones a los derechos humanos.

Ante ello, López Obrador sentenció (una vez más) la postura del país vecino, acusando que ésta únicamente perpetúa “el odio entre los pueblos”; esto, señaló, en razón de la supuesta influencia de los partidos políticos que “presionarían” a Biden.

“No acepto que nadie se sitúe por encima de los países. No acepto hegemonías, ni de China, ni de Rusia, ni de Estados Unidos“, sentenció en su mañanera, no sin antes descartar que su homólogo hubiera incidido para la toma de esta decisión. “Está sometido a fuertes presiones (...) Lamento mucho esta situación”, dijo.

Tras anunciar su inasistencia a la Cumbre, López Obrador reveló que buscará reunirse con Joe Biden. (Foto: Jovani Pérez Silva/Infobae México)

No obstante, el presidente mexicano insinuó que no desistirá del tema y, por ello, reveló que buscará sostener una reunión privada con Joe Biden en la Casa Blanca, el julio próximo.

Sin brindar más detalles sobre la fecha exacta, el mandatario señaló que acudirá al país vecino para insistir en “la integración de América” - la ideología bolivariana con la cual López Obrador ha salido en defensa de las dictaduras excluidas por EEUU.

“Así como se creó la Comunidad Europea y luego pasó a ser la Unión Europea, así necesitamos hacerlo en América (...) Por qué no llevar a la práctica el sueño de Bolívar”.

Agregó que también abarcará la crisis migratoria de Centroamérica: “No es posible que no se atiendan las causas y no es posible que todo se quiera resolver con medidas coercitivas”, pronunció.

“Ya no vamos a quedarnos callados ante ofensas a migrantes y mexicanos y voy a insistir en la Reforma Migratoria”.

