“Es una vergüenza dar la cara por tres tiranos”: Ricardo Anaya arremetió contra AMLO por no asistir a la Cumbre de las Américas

El militante panista, Ricardo Anaya, señaló que es un error por parte del presidente no asistir a la Cumbre de las Américas, ya que podría provocar un conflicto con Estados Unidos

Ricardo Anaya reprobó la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador de no asistir a la Cumbre de las Américas en caso de que las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba no fueran invitadas.

Y es que el militante panista señaló que lo anterior podría derivar en un conflicto diplomático con Estados Unidos, país anfitrión de esta reunión, la cual se llevará a cabo del 6 al 10 de junio.

“López Obrador es muy libre de que le caigan bien tres dictadores que literalmente meten a la cárcel a cualquiera que se atreva a ser su opositor”, señaló Anaya en un video compartido en sus redes sociales, en referencia a Díaz-Canel, de Cuba, Nicolás Maduro, de Venezuela, y Daniel Ortega de Venezuela.

De acuerdo con Anaya Cortés, el hecho de que López Obrador defienda a estos tres regímenes es una decisión “absurda”, teniendo en cuenta de que la Cumbre es un evento al que asisten los líderes de todos los países “democráticos” del continente americano y que Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de México.

Además, aseguró que, al igual que él, la mayoría de los mexicanos no comparte la postura de AMLO y sus ideas “viejas y trasnochadas” que podrían dañar al país.

En ese sentido, Anaya Cortés justificó la decisión del país anfitrión de no contemplar a Maduro, Ortega y Díaz-Canel, pues aseguró que son unos “tiranos” que han arremetido contra la libertad de sus ciudadanos. Respecto a Daniel Ortega, comentó que metió a la cárcel a 5 candidatos y a más de 100 opositores, supuestamente, con el objetivo de poderse reelegir.

En cuanto a Nicolás Maduro, el militante panista señaló que “ha destruido a Venezuela”, mientras que comentó que resulta muy fácil defender a la dictadura cubana cuando se vive “cómodamente en una democracia”, aseveró.

“Que le caigan bien estos tres tiranos, pues es su decisión, pero aquí lo importante no es quién le cae bien al presidente, sino qué es lo correcto y qué le conviene a México. Y ahí es donde estas ideas viejas, trasnochadas de López Obrador le pueden hacer mucho daño a nuestro país”

López Obrador no asistirá a la Cumbre de las Américas tras negativa de invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Por ello, Anaya cuestionó si es prudente provocar una pelea diplomática con el país vecino para “defender a tres dictadores” y, como propuesta, compartió dos señalamientos en concreto: que López Obrador deje de defender a “tiranos” y que asista a la Cumbre de las Américas, donde se discutirá el futuro del continente.

“Además de que es una vergüenza dar la cara por tres tiranos, va en contra de los intereses de México (...) Prácticamente no tenemos comercio con esos países y, en cambio, a Estados Unidos le vendemos el 81% de todo lo que exportamos”

Por qué AMLO no asistirá a la Cumbre

En su conferencia matutina de este lunes 6 de junio, el presidente Andrés Manuel confirmó que no acudirá a la Cumbre de las Américas ante el rechazo del país anfitrión de no invitar a las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. En su representación asistirá el canciller mexicano Marcelo Ebrard.

Lo anterior bajo el argumento de que no se puede organizar dicha reunión si no participan todos los países del continente, y por el hecho de que su administración no comparte la “vieja política de intervencionismo”, lo que calificó como una falta de respeto a las naciones y a sus pueblos.

Por ello, adelantó que se reunirá con su homólogo estadounidense, Joe Biden, en la Casa Blanca en el mes de julio para discutir la “integración de toda América”, pues señaló que es importante crear una comunidad política, lo cual beneficiaría al sector económico, cultural y comercial de todo el continente.

