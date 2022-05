Cumbre de las Américas: AMLO busca posicionar ideológicamente a México como “la cabeza de una nueva izquierda latinoamericana”

En opinión del politólogo de la UNAM, Mario Alberto Huaracha, AMLO busca posicionar ideológicamente a México como “la cabeza de una nueva izquierda latinoamericana”. (Fotoarte: Infobae México)

El pasado 10 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no asistirá a la Cumbre de las Américas que se realizará el próximo mes de junio en Los Ángeles, EEUU, si el país anfitrión no invita a Cuba, Venezuela y Nicaragua; naciones que están catalogadas por Washington como dictaduras.

Aunque el gobierno de AMLO dice respetar las soberanías de los pueblos y apegarse totalmente a la doctrina Estrada que respalda la “no intervención”, la cual es bandera de la política exterior mexicana, en esta ocasión, amaga y presiona a EEUU para que los líderes de esas naciones latinoamericanas sean invitadas a la Cumbre, o de lo contrario, no asistirá aunque -dijo- sí enviará a una representación diplomática.

En entrevista con Infobae México, el Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mario Alberto Huaracha, consideró que la intención de López Obrador es posicionar ideológicamente a México.

“(Busca) Posicionar ideológicamente a México como la cabeza de una nueva izquierda latinoamericana conformada por la región centro-sur del continente y el Caribe, además de perfilarse como su líder ideológico para pasar a la historia”, explicó.

El académico de la UNAM y de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) detalló que esta visión de “izquierda continental” pretende, según sus adeptos, hacer contrapeso al “imperialismo norteamericano” en su expresión ideológica, que no en su vertiente comercial.

“Recordemos que el año pasado fue el propio López Obrador quien propuso un modelo de integración tipo la ‘Unión Europea’ con todos los Estados de América, incluidos Canadá y Estados Unidos, para balancear la expansión económica de China. Este planteamiento del Presidente para nada fue ideológico, al contrario, tiene una vertiente claramente imperialista de parte de Estados Unidos, Canadá y el mismo México. Pero debemos entender que el discurso de nuestro Presidente -y de la política en sí misma-, echa mano de retóricas bipolares, que dependiendo las circunstancias, se orientan hacia lo ideológico o hacia lo pragmático. Desde este punto de vista, cabe preguntarnos, en qué circunstancias se dio la declaración de AMLO”, señaló.

El politólogo por la UNAM destacó que en este marco está la gira de AMLO por Centroamérica realizada hace unas semanas, su visita a Cuba y la presión generada por la escalada de la “crisis migratoria” no sólo de mexicanos y latinoamericanos, también de rusos y ucranios.

Pero “además también están las evidencias del control cada vez más amplio y sólido que la delincuencia organizada tiene en vastos municipios del país (por ejemplo Michoacán), de la irrefutable evidencia de corrupción en el aparato de seguridad y procuración de justicia en los tres niveles de gobierno y la administración pública, de la dudosa operatividad del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y los riesgos del espacio aéreo, la inflación, el dictamen de la Línea 12. Además, se suma el proceso electoral intermedio estadounidense donde (el presidente de EEUU, Joe) Biden y los demócratas puntúan a la baja”, detalló.

Detalló que en este escenario, AMLO ha aprovechado para reforzar su popularidad interna con la retórica de la “inclusión latinoamericana”.

“Para su electorado es muestra de las convicciones de su líder (López Obrador) y otra oportunidad de reivindicar en la política exterior a los “sometidos”, “pobres” o “los que no se les da oportunidad” (los países excluidos) frente a la mafia del poder (el país anfitrión).

Con esto, AMLO apuesta a dos cosas concretas: primera, redirigir la atención de la opinión pública hacia la Cumbre de las Américas, su preocupación por los excluidos y el imperialismo, evitando que los resultados de su gobierno tensión en su popularidad. Segunda, esta postura también acarrea su aspiración personal de trascender en la Historia Latinoamericana como un líder ideológico de la primera generación del siglo XXI. Recordemos que el Presidente López Obrador es fanático de la Historia, (pero) del ejercicio de una política exterior sólida, nada”, aseveró el Doctor en Ciencia Política.

Venezuela, Nicaragua y Cuba, irrelevantes en el comercio

Al ser cuestionado si existe la posibilidad de que la Cumbre no se realice luego de que varios mandatarios de varios países latinoamericanos se han sumado a la postura de AMLO, amagando con no asistir si no se invita a los líderes catalogados como dictadores, Mario Alberto Huaracha aseguró que no existe un riesgo de cancelación.

“La Cumbre se llevará a cabo sin los países excluidos por antidemocráticos y sin aquellos que amagan con no asistir, incluido México, en caso de que AMLO decida que tampoco asistirá el Canciller Ebrard”, señaló.

-¿Hay alguna diferencia si Venezuela, Nicaragua y Cuba no participan en la Cumbre?, se le preguntó.

“Ninguna, no son países relevantes en términos de intercambio comercial ni productividad para la región. Cuba participó en el último periodo de Obama porque suavizó su política bilateral pero no pasó a mayores”, enfatizó.

- ¿Por qué esta tendencia de crear bloques apoyando a países que violan los derechos humanos?. ¿Es una tendencia populista o es una forma de creer que los mandatarios tienen cierto poder si se respaldan entre todos?.

“Desde los objetivos que persigue López Obrador, esa ‘tendencia’ la sustenta ideológicamente en el principio de ‘no intervención’ y en el ‘derecho de autodeterminación’, esto significa que México no interviene en la política interior de países extranjeros y ni los juzga por su organización política, económica, social y cultural. Estos principios han generado polémica por sus implicaciones a los derechos humanos y por la intencionalidad política que implican. (...) Es más bien un recurso pragmático. López Obrador lo utiliza como autoblindaje: ‘yo no me meto contigo para que tú no lo hagas conmigo’... ‘haz lo que se te pegue la gana que yo haré lo mismo’. Pero no debemos alarmarnos, no es una ‘premonición’ de que México puede convertirse en Venezuela, Nicaragua, Cuba o en un híbrido de todos. Es el juego político, es el que decide jugar nuestro Presidente”, aseveró el politólogo de la Universidad Nacional.

-Luego de su gira por Cuba y Centroamérica, AMLO firmó acuerdos con Miguel Díaz-Canel para traer a México la vacuna cubana Abdala contra la COVID-19 (la cual no tiene resultados de su Fase 3) para ser aplicada en niños, además del anuncio de que se contratará a médicos cubanos para trabajar en nuestro país. ¿Cómo se puede interpretar este acercamiento entre AMLO y el régimen cubano?

“Sostengo que AMLO quiere pasar a la historia como el líder de la nueva izquierda latinoamericana. No le veo mayor sustancia. Va a Cuba porque lo tratan bien, en las calles corean su nombre. Eso le gusta a nuestro Presidente. En respuesta ‘queda bien’ con los cubanos considerando su vacuna como opción para los niños mexicanos y ofreciendo trabajos a sus médicos en México”, insistió.

Al ser cuestionado si la relación entre México y EEUU, ya de por sí ríspida en varios momentos, podría estar en riesgo, Huaracha Alarcón lo descartó.

“En riesgo no. México no se saldrá del TEMEC ni Estados Unidos romperá relaciones con nosotros. Es probable que después de la celebración de la Cumbre, se etiquete algún tipo de sanción para México en los intercambios comerciales, algo que sin duda nos afecta. Pero también, Estados Unidos necesita a México para frenar el creciente flujo migratorio, que igualmente los afecta en muchos sentidos”, concluyó.

