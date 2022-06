Caso César Duarte: Javier Corral reconoció la gran voluntad de AMLO para aprehender al ex gobernador

Javier Corral reconoció la labor de AMLO y Gertz Manero para traer a Duarte (Foto: Cuartoscuro)

Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua por el PAN, celebró la extradición de César Duarte, ex gobernador de ese estado por el PRI, y aseguró que este logro se pudo materializar gracias a la determinación del gobierno federal, liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y por las investigaciones que se realizaron durante su gobierno local.

Este jueves 2 de junio fue transferido el ex gobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a territorio mexicano. Respecto al proceso, primero fue recibido por autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para después ponerlo bajo custodia de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua.

“La extradición de Cesar Duarte es fruto del empeño y tesón de muchas personas en una ardua y dura batalla contra la corrupción y la impunidad. El trabajo coordinado de la SRE y FGR y la FGE durante mi gobierno, ha logrado que finalmente enfrente la Justicia en nuestro País”

Duarte llegó este jueves a Chihuahua (Foto: Fiscalía Chihuahua)

Y es que durante el gobierno de Corral, el gobernador del Partido Acción Nacional (PAN) se implementó el operativo Justicia para Chihuahua, el cual se dedicó a investigar al ex gobernador, solicitar apoyo de instituciones internacionales y refutar los más de 80 amparos que promovió la defensa de Duarte Jáquez una vez que fue arrestado en Florida, Estados Unidos.

La tarea no fue fácil, pues el ex priista escapó de México y permaneció como prófugo de la ley durante tres años. Después, tras solicitar una ficha roja a la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) para que busquen a Duarte en todo el mundo, la Policía de Florida ubicó y detuvo al ex gobernador el 8 de julio de 2020, iniciando así la batalla legal entre el poder del estado y la representación legal del presunto delincuente.

Motivo por el cual la extradición de Duarte se atrasó casi dos años, ya que los abogados del egresado de la UVM promovieron alrededor de 80 amparos, mismos que perdieron, pues el caso armado contra el ex gobernador estaba también estructurado que soportó todos esos recursos. Por ese motivo, Corral destacó la actuación de AMLO en comparación con la de Enrique Peña Nieto, ex presidente de México por el PRI.

Javier Corral, durante su gobierno, señaló que Duarte y Campo son cómplices (Foto: Facebook / @MaruCamposG / Cuartoscuro)

“Una exhaustiva y profesional investigación de analistas, peritos, ministerios públicos y policías lograron acreditar, con un arsenal probatorio, lo que constituye uno de los mayores saqueos de recursos públicos, particularmente en contra del patrimonio del Pueblo de Chihuahua”, agregó Corral Jurado en una explicación que publicó vía redes sociales.

Este señalamiento no es para menos porque cuando el gobernador por el PRI recibió la gubernatura lo hizo con una deuda local de 12 mil 500 millones de pesos (USD 625 millones aproximadamente), pero cuando se fue ésta llegó a 49 mil 400 millones de pesos (USD 2 mil 470 millones aproximadamente).

Asimismo, cabe destacar que durante el hilo que abrió en Twitter, no reconoció ningún esfuerzo de la administración de Maru Campos, actual gobernadora de Chihuahua, esto porque en las investigaciones de la operación Justicia para Chihuahua, la actual mandataria local es señalada como presunta colaboradora de César Duarte en una trama de sobornos y corrupción conocida como “La Nómina Secreta”.

La actual gobernadora de Chihuahua celebró el arribo de César Duarte a México y su proceso judicial

Otro punto destacable es que además de tener señalamientos por enriquecimiento ilícito, peculado, soborno y corrupción, existe uno por desvío de recursos con fines electorales, el cual se conoce popularmente como Operación Safiro, en donde se sostiene que el PRI organizó una serie de desvío de recursos del erario local en varios estados para apoyar candidaturas del partido tricolor.

De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se estima que 650 millones de pesos (USD 32 millones 500 mil) fueron destinados a Safiro, donde la aportación de Chihuahua fue la más cuantiosa y, para materializarse, se requirieron de 12 empresas fantasmas y la cooperación de las administraciones de Chihuahua, Durango, Sonora, Morelos, Colima, Estado de México y la delegación Milpa Alta.

“En el libro de reciente aparición, ‘El Caso Viuda Negra’ se consigna parte de la historia y el modus operandi de uno de los casos de la red de corrupción que tejió Cesar Duarte, tanto para su beneficio personal, como para apoyo de las campañas del PRI: la Operación Zafiro”, agregó Corral en el hilo.

