Operación Safiro: el presunto desvío millonario de César Duarte que estaría conectado a José Antonio Meade

César Duarte es presunto responsable de desviar recursos para el PRI (Fotos: Cuartoscuro)

Este jueves 2 de junio se anunció que César Duarte, ex gobernador de Chihuahua con múltiples señalamientos judiciales, por fin llegó a México, esto después de cumplir casi dos años en el encierro por autoridades de Estados Unidos y ser prófugo de la justicia otros tres años más, de tal modo que los casos armados contra el ex abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) comenzaron a acaparar la óptica mediática.

Sin embargo, un caso no tan explorado es el conocido como la Operación Safiro (con S), esto porque los más de 20 señalamientos contra Duarte Jáquez se tratan de enriquecimiento ilícito, peculado, soborno y corrupción. En consecuencia, el señalamiento de desvío de recursos con fines electorales ha pasado casi desapercibido por la ciudadanía.

Las investigaciones contra Duarte son por fuertes sumas de dinero, esto porque cuando el del PRI recibió la gubernatura lo hizo con una deuda local de 12 mil 500 millones de pesos (USD 625 millones aproximadamente), pero cuando se fue ésta llegó a 49 mil 400 millones de pesos (USD 2 mil 470 millones aproximadamente), de tal modo que la operación Justicia para Chihuahua, implementada por la Fiscalía General del Estado (FGE), tuvo diversas líneas de investigación.

La Operación Safiro, presuntamente ocurrió durante la administración de Peña Nieto en el ejecutivo Federal y la de Manlio Fabio Beltrones al frente del PRI (Foto: Cuartoscuro)

De entre las investigaciones que hay en curso, existe una por desvíos de recursos del estado con fines electorales para favorecer al partido al que estaba afiliado desde 1977 por 250 millones de pesos en 2015, año en el que Enrique Peña Nieto era presidente de la república; Manlio Fabio Beltrones, líder nacional del PRI; y Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Respecto a este caso, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) advirtió que dicha operación presuntamente se trató de una red de establecida al interior del PRI en la que diversos gobiernos estatales y una delegación del Distrito Federal (DF), ahora alcaldía de la Ciudad de México (CDMX), se vieron involucradas para apoyar al partido y después estos recursos tendrían destinos electorales.

En total, se estima que 650 millones de pesos (USD 32 millones 500 mil) fueron destinados a Safiro, donde la aportación de Chihuahua fue la más cuantiosa y para materializarse, se requirieron de 12 empresas fantasmas y la cooperación de las administraciones de Chihuahua, Durango, Sonora, Morelos, Colima, Estado de México y la delegación Milpa Alta.

José Antonio Meade fue candidato a la presidencia en 2018 por el PRI (Foto: Cuartoscuro)

Dichos señalamientos cuentan con sustentos legales, pues Ricardo Yáñez, ex titular de la Secretaría de Educación de Chihuahua, declaró ante el Ministerio Público (MP) que durante una reunión en la sede nacional del PRI, dirigentes de ese partido explicaron que no se tenía que preocupar por las empresas fantasmas pues “estaban blindadas por parte del SAT (apéndice de la SHCP) y que además Chihuahua no era el único estado en que se había manejado el desvío de fondos, que también había ocurrido en otras entidades con una mecánica similar”. Cabe señalar que Yáñez Herrera ya fue sentenciado a cuatro años de prisión por el delito de desvío de recursos.

Asimismo, MCCI apuntó que las aportaciones por estado fueron de varios millones de pesos, en donde las más reducidas fueron las de la delegación capitalina y del gobierno del Estado de México; sin embargo, las otras entidades no escatimaron en apoyar al partido, quien posteriormente habría utilizado esos recursos para impulsar campañas electorales.

Cabe recordar que en 2018 fue cuando José Antonio Meade fue seleccionado como el candidato del PRI a la presidencia, siendo esto una jornada perdedora porque el del tricolor sólo juntó 9.2 millones de sufragios, mientras que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) juntó 30.1 millones. Es decir, el PRI no juntó ni la tercera parte que Morena.

En el reporte se señala que el estado que más aportó fue Chihuahua con 246 millones de pesos; después Durango, con 230 millones 400 mil; Sonora, 140 millones 591 mil; Morelos, 16 millones 404 mil; Colima, 15 millones 142 mil; Edomex, 488 mil; y Milpa Alta, 300 mil. Finalmente, cabe señalar que MCCI nunca se señaló injerencia directa de Meade durante el proceso de recaudación de los recursos; sin embargo, fue el candidato por el partido tres años después de que estos gobiernos acumularan dichas sumas de dinero en favor del partido en el poder.

SEGUIR LEYENDO: