FGR puede solicitar el caso: Maru Campos señaló que César Duarte puede caer en manos de Gertz Manero

El caso de César Duarte podría llegar a la FGR (Fotos: Cuartoscuro // Facebook / @MaruCamposG)

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, no descartó la posibilidad de que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda atraer los casos contra César Duarte, esto tras la confirmación de que el ex gobernador de Chihuahua por el PRI arribará en breve a territorio mexicano para enfrentar los más de 20 señalamientos por peculado y asociación delictuosa.

Este jueves 2 de junio se dio a conocer que César Duarte, quien se encontraba preso desde 2020 en una prisión de Florida, Estados Unidos, sería extraditado a México para ponerlo en custodia de autoridades federales (FGR y SRE), para que éstas, a su vez, lo presenten ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, esto para que se le dé continuidad al proceso que tiene pendiente con la justicia.

La gobernadora señaló que en su gobierno no habrá “ni perdón ni olvido para los ex gobernadores” y que la materialización de la extradición podrá atraer la justicia al pueblo de Chihuahua. “Estamos listos para que se dé continuidad a las investigaciones y se lleven a cabo los procesos de ésta y de todas denuncias pendientes”.

La actual gobernadora de Chihuahua celebró el arribo de César Duarte a México y su proceso judicial

Al respecto, cabe destacar que una de las denuncias pendientes señala a la propia Maru Campos como presunta cómplice de César Duarte, esto al supuestamente verse beneficiada de una red de corrupción y sobornos conocida como la “Nómina Secreta”, en la cual Duarte supuestamente compró voluntades de diferentes funcionarios, esto sin importar si eran del PRI o del PAN; sin embargo, ella solicitó al fiscal del estado que esté preparado para atender el caso.

“He dado instrucciones al fiscal general del estado, maestro Roberto Fierro, para que atienda de forma meticulosa las carpetas de investigación”

Bajo esa lógica, Maru Campos añadió que en caso de que la federación considere atraer el caso, ésta lo puede hacer libremente y, por su cuenta, el gobierno local se manifestó dispuesto a cooperar para atraer justicia a las 22 acusaciones que hay en contra de César Duarte.

“Por su parte, la Fiscalía General de la República puede también solicitar la atracción del caso particular al ámbito federal, y de ser así, también estamos listos para coadyuvar, colaborar y ayudar en todo momento a la autoridad federal”

Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua, habría llevado los expedientes de la FGE en relación al caso Duarte a la FGR (Foto: Reuters/Cuartoscuro)

Cabe recordar que antes de que terminara la administración de Javier Corral en Chihuahua (2021), el ex gobernador habría llevado el expediente de las múltiples acusaciones contra César Duarte ante la fiscalía a cargo de Alejandro Gerts Manero, esto para garantizar el ejercicio de la justicia contra el ex priista, pues Corral no confía en Maru Campos, de hecho, son enemigos políticos desde hace años y la FGE, cuando estaba Javier Corral, sostenía que Maru Campos es cómplice de Duarte Jáquez.

De acuerdo con una nota de Animal Político, la fiscalía local declinó por la federal durante el proceso de entrega/recepción entre las administraciones de los panistas Javier Corral y María Eugenia Campos. Aunado a esto, el expediente, junto con las evidencias recabadas durante el operativo Justicia para Chihuahua, fueron enviados directamente a la oficina de Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR.

En la nota firmada por Zedryk Raziel se especifica que de la sede de la FGE salieron camionetas cargadas con los documentos de la investigación contra Duarte Jáquez, quien tiene numerosos procesos abiertos en su presunta responsabilidad de enriquecimiento ilícito, peculado, soborno, corrupción y desvío de recursos con fines electorales.

Dichos vehículos se trasladaron a la Ciudad de México para ser entregados a la FGR, lo cual supondría una atracción por parte de la dependencia que dirige Gertz Manero, del caso contra el ex gobernador priista.

