Detención de César Duarte reavivó “Operación Safiro” a través de cual el PRI realizó desvíos millonarios

Varios gobernadores de los que aparecieron en esa foto fueron sujetos a proceso penal (Foto: Archivo)

César Duarte, ex gobernador de Chihuahua durante el periodo 2010-2016, fue detenido este miércoles 8 de julio por autoridades estadounidenses en Miami, Florida.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el abanderado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) enfrenta al menos 11 órdenes de aprehensión por su presunta responsabilidad en delitos de peculado, desvío de recursos y corrupción.

Al finalizar su gobierno, Duarte Jáquez dejó una deuda pública de 48,000 millones de pesos, afectación al erario local por 6,000 millones de pesos y tiene un caso abierto por desvíos de recursos del estado con fines electorales para favorecer al partido al que estaba afiliado desde 1977 por 250 millones de pesos durante 2015.

Detienen a César Duarte en Florida, EEUU (Foto: Twitter@_frankyJalisco_)

No está por demás mencionar que los movimientos en detrimento del patrimonio de la entidad ocurrieron cuando Enrique Peña Nieto, abanderado por el mismo partido político, era presidente de la república; Manlio Fabio Beltrones, líder nacional del PRI; y Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Por tal motivo, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) retomó el caso de la “Operación Safiro” (con “s”), en donde seis estados y una delegación del entonces Distrito Federal gobernados por el Revolucionario Institucional desviaron 650 millones de pesos a empresas fantasmas ligadas con ese mismo partido político.

De acuerdo con una publicación de MCCI del 21 de noviembre del 2018, por medio de 12 empresas fantasmas, los gobiernos de los estados de Chihuahua, Durango, Sonora, Morelos, Colima, Estado de México y la delegación Milpa Alta desviaron la cantidad mencionada con fines electorales.

Al respecto, Ricardo Yáñez, ex titular de la Secretaría de Educación de Chihuahua, declaró ante el Ministerio Público que durante una reunión en la sede nacional del PRI, dirigentes de ese partido explicaron que no se tenía que preocupar por las empresas fantasmas pues “estaban blindadas por parte del SAT (apéndice de la SHCP) y que además Chihuahua no era el único estado en que se había manejado el desvío de fondos, que también había ocurrido en otras entidades con una mecánica similar”. Cabe señalar que Yáñez Herrera ya fue sentenciado a cuatro años de prisión por el delito de desvío de recursos.

Luis Videgaray, ex secretario federal durante el gobierno de Peña Nieto (Foto: Archivo)

El trabajo periodístico es abundante y presenta distintos testimonios de algunos supuestos involucrados, mismos que confirmaron una red de empresas apócrifas y varios “prestanombres” como parte de la estrategia de defraudación.

Conforme a las pesquisas correspondientes, el monto total de desvíos fue de 649,327,686 pesos, donde cada estado “aportó” al partido de la siguiente manera:

Chihuahua: 246,000,000

Durango: 230,400,000

Sonora: 140,591,669

Morelos: 16,404,800

Colima: 15,142,316

Edomex: 488,900

Milpa Alta : 300,000

Manlio Fabio Beltrones, ex líder nacional del PRI (FOTO: TERCERO DÍAZ /CUARTOSCURO)

En cuanto a la detención del abogado de la Universidad del Valle de México (UVM), la Fiscalía General de la República (FGR) informó que “dentro de las próximas 72 horas a la detención, según información preliminar y aún no oficial, el reclamado (Duarte) sería presentado ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, donde se le explicarán sus derechos y los delitos por los cuales es requerido por el Gobierno de México”, esto en referencia al proceso de extradición del acusado. Dicha orden fue emitida por un Magistrado Federal de Nuevo México, EEUU.

También, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) expresó sus felicitaciones, en la misma red social, al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para proceder en la extradición de uno de los presuntos delincuentes más buscados en México.

“Felicito al Canciller Marcelo Ebrard y a la SRE por el procedimiento de extradición de César Duarte. Nadie está por encima de la ley” aseguró.

