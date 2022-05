“Van a perder Hidalgo”: López Rabadán acusó a la 4T de violencia contra Carolina Viggiano

Kenia López Rabadán salió en defensa de la priista (Fotos: Cuartoscuro/Twitter/@caroviggiano)

Kenia López Rabadán, vicecoordinadora del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, salió en defensa de la candidata de la coalición Va por México -PRI, PAN y PRD- a la gubernatura de Hidalgo, Carolina Viggiano.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la senadora aseguró que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no sabe perder y han comenzado una campaña, la cual acusó de ejercer violencia política en razón de género, contra la secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Asimismo, en el corto mensaje que redactó la panista, ésta detalló que los integrantes de la Cuarta Transformación han llevado a personas de la Ciudad de México a los mítines, así como que se han registrado amenazas en contra de los equipos de Va por México; sin embargo, pese a dichos actos, aseveró que no detendrán el triunfo de Viggiano en Hidalgo.

“Morena va a perder Hidalgo y lo saben. Atacan a @caroviggiano, le ejercen violencia política, llevan operadores de la CDMX, amenazan a su equipo, pero ni así la detendrán. Carolina va a ser gobernadora”, escribió este 25 de mayo.

La panista denunció actos de violencia (Foto: Twitter/@kenialopezr)

No fe la única de Acción Nacional que salió en defensa de la priista, pues también lo hizo la legisladora Xóchitl Gálvez, la cual se lanzó contra Humberto Moreira y lo acuso de presuntamente apoyar la candidatura de Julio Menchaca, representante de Morena.

A través de su cuenta de Twitter, la senadora panista le recordó al candidato de Morena que formó parte del Revolucionario Institucional, mismo al que formaba parte Moreira Valdés cuando era gobernador de Coahuila.

“Que Humberto Moreira respalde la candidatura del expriista @juliomenchaca_ nos deja claro que es parte de esa clase política caciquil que ha hecho tanto daño a Hidalgo. Sí, de lo peor del priismo que tanto critican”

Y es que el nombre de Humberto Moreira a dado de que hablar durante los últimos días debido a que se viralizó en redes sociales un video del exgobernador de Coahuila enalteciendo el trabajo de Julio Menchaca, dejando de lado a quien la esposa de su hermano y también candidata a la gubernatura de Hidalgo.

Xóchitl Gálvez se lanzó contra Humberto Moreira (Foto: Twitter)

Por su parte, ante todo este panorama, Carolina Viggiano acusó a Morena de ser un partido perverso, mentiroso e ignorante: “Que les digan que van a desaparecer los programas sociales, no les crean. No han leído la Constitución en su Artículo 4º, mienten todo el tiempo para manipular y tener el apoyo. Les gusta solo hacer campaña, hablar todo el día, los de Morena no saben gobernar y trabajar”.

Y es que la candidata de Va por México ha acusado directamente a los morenistas de crear campañas en su contra, especialmente a Menchaca, al cual lo ha señalado como “un misógino” por denigrar su capacidad como mujer para contender por la gubernatura.

“No puede ser que le pidas a una mujer atacar a otra mujer, eres un misógino; mira que decir que mi candidatura depende de un hombre, ¿eso es lo que piensas de las mujeres?, cuando un hombre machista no levanta en las encuestas porque no quiere o no puede, culpa a otra mujer”, fueron las palabras que mencionó a inicios de año en un mitin.

A lo anterior, cuestionó cuál es la visión que el candidato tiene de las mujeres, específicamente en el concepto de propiedad, puesto que negó que ella sea propiedad de una tercera persona, en este caso su esposo Rubén Moreira -diputado federal-.

