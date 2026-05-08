Iban de compras por el Día de las Madres y a trabajar: las historias de las víctimas del incendio en el centro comercial de Los Mochis

Mirna Leticia Morales González, Estefanía González Parra y Martha Elena Bacasegua Aispuro, tres de las víctimas mortales del incendio en centro comercial de Los Mochis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mirna Leticia Morales González y su hija Estefanía González Parra salieron de su casa en el ejido Bagojo Colectivo para comprar la ropa que usarían en la celebración del Día de las Madres. Horas después, ambas fueron encontradas sin vida dentro de Plaza Fiesta Las Palmas, el centro comercial que se incendió la tarde del jueves 7 de mayo en Los Mochis, Sinaloa.

Con ellas estaba José Jesús Heredia González, esposo de Mirna y padre de Estefanía, quien logró escapar entre el humo y las llamas con quemaduras en brazos, cuello y espalda. Mientras recibía atención de paramédicos afuera de la plaza, suplicaba ayuda para encontrarlas.

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Durante horas, familiares aguardaron noticias entre ambulancias, humo y listas de personas trasladadas a hospitales. Finalmente, bomberos localizaron los cuerpos de madre e hija dentro del inmueble. “Su partida deja un vacío inmenso en los corazones de quienes las amamos. Siempre vivirán en nuestra memoria y en nuestro corazón”, escribieron familiares en redes sociales.

Mirna Morales González y Estefanía González Parra, entre las víctimas mortales de este jueves en Plaza Fiesta Las Palmas. (Facebook)

La tragedia ha dejado oficialmente cinco personas muertas y 38 hospitalizadas hasta la publicación de esta nota, aunque medios locales como Debate y Los Noticieristas ya hablan de un sexto fallecimiento que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa aún no ha informado en sus canales oficiales.

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De acuerdo con la información, el incendio comenzó alrededor de las 13:30 horas, presuntamente en el área de cocina de la tienda Ley ubicada dentro de la plaza que se ubica sobre el bulevar Álvaro Obregón entre Río Fuerte y Antonio Rosales, en la colonia Centro de Los Mochis.

Las llamas se extendieron rápidamente hacia locales de ropa, juguetes y otros negocios, mientras el humo cubría los pasillos y desataba escenas de desesperación entre clientes y trabajadores. El colapso de algunas áreas del inmueble complicó adicionalmente las labores de rescate.

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Martha Elena, la trabajadora que su familia buscó durante horas

Entre las víctimas también se encuentra enlistado el nombre de Martha Elena Bacasegua Aispuro, quien esa tarde no había acudido a comprar: estaba trabajando en oficinas del segundo piso del centro comercial.

Martha Elena Bacasegua Aispuro falleció en el incendio en Los Mochis. (Facebook)

Cuando comenzó el incendio, sus familiares intentaron comunicarse con ella sin éxito. Después recorrieron hospitales, preguntaron a cuerpos de emergencia y permanecieron afuera de la plaza esperando información. Su hija Vanessa pasó horas pidiendo ayuda desesperadamente mientras observaba las labores de rescate desde el exterior.

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“Nos queda marcada la angustia de su hija Vanessa, quien desde afuera hizo todo lo humanamente posible por guiar su rescate, pidiendo ayuda desesperadamente durante cinco horas que se sintieron eternas. Lamentablemente, el auxilio no llegó a tiempo”, escribió la activista Érika Acosta, quien acompañó a la familia durante la emergencia.

Horas después, bomberos confirmaron que uno de los cuerpos localizados correspondía a Martha Elena.

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Casa Ley publicó un comunicado en donde se lee: “Desafortunadamente, se ha confirmado la pérdida de vidas humanas, entre ellas una apreciada colaboradora nuestra. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias y seres queridos con los cuales nos solidarizamos en este trance tan doloroso”.

Comunicado de Casa Ley tras incendio en Los Mochis. (Facebook)

Otra de las víctimas fue Rosa Amelia Bojórquez Rojo, de 66 años, quien había acudido al centro comercial para realizar compras en la tienda Coppel. Quedó atrapada cuando el fuego se propagó por distintas áreas del inmueble.

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El incendio y el operativo

Bomberos de Los Mochis recibieron apoyo de corporaciones de Guasave y Juan José Ríos para controlar el fuego, mientras Protección Civil realizaba evacuaciones y búsqueda de personas atrapadas.

El titular del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa, Aurelio Roy Navarrete Cuevas, declaró desde el lugar: “El incendio está siendo atendido, se está trabajando, están los bomberos adentro, los primeros protocolos es hacer la evacuación, la búsqueda y el combate incendio como lo están haciendo los cuerpos de auxilio”. Antes de confirmarse el quinto fallecido, las autoridades habían reportado un avance del 80% en el control del fuego.

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Durante las maniobras también se reportó una fuga de gas que obligó a ampliar el perímetro de seguridad ante el riesgo de explosión, y que forzó la salida del propio alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano.

Incendio en los Mochis. Crédito: Imagen ilustrativa creada con inteligencia artificial.

Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Coordinación Nacional de Protección Civil desplegó una Misión ECO en Ahome para coordinar la respuesta federal con autoridades estatales y municipales. La gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, se trasladó a Los Mochis para visitar a los heridos en el Hospital General de Zona del IMSS y agradeció públicamente el apoyo de Sheinbaum.

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Los otros fallecidos identificados oficialmente son José Fabián Montoya Higuera y Camilo Agustín Zazueta Soto, sobre quienes las autoridades no han difundido detalles adicionales al cierre de esta nota.

¿Qué se sabe de los hospitalizados?

Entre los 38 hospitalizados se encuentran personas de distintas edades: desde Ethan Isac Peña Obeso, de ocho años, atendido en urgencias pediátricas del Hospital General, hasta Dora Inés Escalante Valdez, de 74 años, y Jorge Castro Valdez, de 65 años, pastor junto a Leticia Soto, también lesionada, por quienes la comunidad elevó oraciones.

Los afectados fueron distribuidos entre el Hospital General, el Hospital del ISSSTE, la Clínica 49 del IMSS y el Hospital Fátima.

Esta es la lista completa:

Hospital General

Adultos

Andrea Yamilleth Guzmán Flores – 20 años Mayra Antonia Rojas Medina – 34 años Siria Obeso Lugo – 37 años María José Obeso Lugo – 30 años Flor América Vázquez Flores – 25 años Yuridia Monserrath Méndez Jiménez – 21 años Jovana Guadalupe Miranda Espinoza – 25 años Jorge Castro Valdez – 65 años Dora Inés Escalante Valdez – 74 años

Urgencias Pediátricas

Ethan Isac Peña Obeso – 8 años

Hospital del ISSSTE

Jessica Soberanes Arias – 44 años Adela Ruiz Salcedo – 51 años Alonso Soto Flores – 54 años

Clínica 49 del IMSS

Perla Diznarda Guarneros Castro Blanca Yuleth Ortiz Espinoza Aurora Catalina Delgado Díaz José Ángel Espinoza Martínez Elizabeth Quiñonez Luna Milagros Judith Miranda Castro Emilia Johana Beatriz Zaragoza Barajas Karla Guadalupe Félix García Fernanda Jaqueline Yucupicio López Sophia Guadalupe Valdés Sauceda José Jesús Heredia González Yanderli Bojórquez Sauceda Marily Johana Reyes Cerecer Rosa Esmeralda Salazar Buitimea

Hospital Fátima

María José de Jesús Ayala Quiñones – 33 años Alberto Fernando Mendoza Castro – 40 años Sergio Gerardo Rosas Ruiz – 42 años

Centro Médico de Los Mochis

Everardo Escalante Sandoval Glenda Paola López Torres Ana Paola Cota Segobia Leticia Soto Fierro Jesús Wendy Rosas Grijalva Ximena Valdez Verdugo María Fernanda Castillo López Jennifer Alondra Montoya Curiel

Las causas exactas del incendio continúan bajo investigación de peritos y autoridades ministeriales de la fiscalía estatal.