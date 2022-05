Traer a médicos cubanos significa ser cómplice de la esclavitud laboral en Cuba, advierten ONGs

Conferencia “Médicos cubanos: tráfico de personas, esclavitud y separación forzosa familiar” celebrada en la capital mexicana. Foto: Paul Miranda

México no debería traer a la brigada de médicos cubanos porque eso significa apoyar el sistema de esclavitud moderna que ha implementado la dictadura de Miguel Díaz-Canel, pues estas misiones no son más que una comercialización de personas para financiar al régimen, advirtieron Organizaciones No Gubernamentales (ONG) este miércoles en la Ciudad de México.

Organizaciones como Prisioner Defenders y la Fundación Internacional para la Libertad (FIL) expusieron en la conferencia “Médicos cubanos: tráfico de personas, esclavitud y separación forzosa familiar” celebrada en la capital mexicana, que los profesionales caribeños son coercionados y chantajeados para laborar en otros países para que el régimen cobre a otros gobiernos por esos servicios.

Denunciaron que los integrantes de estas brigadas internacionales que renuncian a su trabajo, o escapan, antes de concluir la misión, son declarados “desertores” y sufren un castigo que les impide volver con sus familias durante ocho años, además de que sus hijos, cónyuges y padres son víctimas de un escarnio y acoso público, alentado por funcionarios locales.

Ricardo Pascoe, exembajador mexicano en Cuba, alertó que la llegada de 500 médicos de la isla convertiría a México “en un país promovente de la esclavitud” de esas personas, pues estas misiones, que iniciaron bajo el concepto de solidaridad, se transformaron en un negocio desde que el gobierno caribeño suscribió este tipo de acuerdos con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez .

El también exdiputado federal, apuntó que esta mercantilización de ciudadanos es una copia del modelo empleado por Corea del Norte, otro país totalitario, que para obtener divisas extranjeras envía de manera forzoza a miles de norcoreanos a trabajar bajo pésimas condiciones a países como Indonesia, Malasia o Vietnam.

Dita Charanzova en su intervención virtual en la conferencia “Médicos cubanos: tráfico de personas, esclavitud y separación forzosa familiar". Foto: Paul MirandaFoto: Paul Miranda

En el evento participó Dita Charanzova, vicepresidenta del Parlamento Europeo, quien este tipo de trabajos obligados constituyen una forma contemporánea de de esclavitud. Destacó que los castigos excesivos aplicados contra los “desertores” se aplica también con trabajadores de otras áreas, como educación, ingeniería o marinos, que son ofrecidos a empresas turísticas.

Charanzova reiteró que se ha comprobado que el régimen cubano retiene por lo menos el 80% del salario que supuestamente se paga por cada uno de esos empleados, y para los que tratan de escapar de esta forma de explotación se les considera en automático la Ley de los 8 años, que consiste en retirarles la residencia como ciudadanos cubanos y sin poder volver a sus hijos, convirtiéndolos así en apátridas pues además quedan a la deriva sin ningún documento de identidad.

Javier Larrondo, presidente de Prisioner Defenders expuso que el gobierno de Miguel Díaz-Canel no desea que estos datos se conozcan en el mundo, pero que en un año el régimen puede obtener ganancias por 8 mil 500 millones de dólares por esta práctica, mientras que por el turismo ingresa alrededor de 2 mil 900 mdd.

Médicos cubanos ondeaban banderas de Cuba e Italia el año pasado, cuando regresaron a casa después de una misión para ayudar a combatir el coronavirus en Italia. (Foto de consorcio de Yamil Lage)

Larrondo indicó que de acuerdo con la información obtenida, hasta un 75% del personal de la salud que sale del país para participar en estas misiones lo hace en contra de su voluntad y detalló que aproximadamente un 70% parte sin firmar ningún contrato, mientras el resto lo llega a firmar sin conocer el contenido del documento.

Estas ONGs aseguraron que en Cuba existe una dictadura totalitaria que no duda en usar a sus propios ciudadanos para financiarse y lamentó que miles de niños han sufrido la separación de alguno de sus progenitores, y en caso de poder volver a la isla luego de esos ochos años de castigo, las familian quedan estigmatizadas como “desertores y traidores a la patria”.

