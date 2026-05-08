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Casa Ley afirma que colaborará con autoridades tras incendio en centro comercial en Los Mochis, Sinaloa

El accidente habría comenzado en el área de cocina de la tienda Ley y se propagó a otras áreas, dejando muertos y heridos

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Incendio en la Plaza Fiesta Las Palmas de Los Mochis, Sinaloa, dejó muertos y heridos. (AFP)
Incendio en la Plaza Fiesta Las Palmas de Los Mochis, Sinaloa, dejó muertos y heridos. (AFP)

Casa Ley confirmó este jueves la muerte de una de sus colaboradoras en el incendio que consumió parte de Plaza Fiesta Las Palmas, en Los Mochis, Sinaloa, y anunció que cooperará con las autoridades para esclarecer los hechos.

La empresa emitió un comunicado horas después del siniestro, que dejó cinco muertos y 38 personas hospitalizadas según la Fiscalía General del Estado; medios locales reportaron un sexto fallecido que la autoridad no ha confirmado en sus canales oficiales.

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“Desafortunadamente, se ha confirmado la pérdida de vidas humanas, entre ellas una apreciada colaboradora nuestra”, señaló la empresa en el texto difundido en redes sociales.

Colaboraremos plenamente con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos”, agregó.

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Comunicado de Casa Ley tras incendio en Los Mochis. (Facebook)
Comunicado de Casa Ley tras incendio en Los Mochis. (Facebook)

La cadena también expresó su agradecimiento a las autoridades, cuerpos de emergencia y bomberos por su pronta reacción, y reiteró su solidaridad con las familias de todas las personas afectadas por el siniestro.

El comunicado también reconoció la actuación del personal de la tienda durante la emergencia. “Reconocemos el compromiso y la actuación de nuestros colaboradores durante el proceso de evacuación y apoyo a los visitantes”, indicó la cadena de supermercados.

Presunto origen del fuego en la cocina de la tienda Ley

El incendio inició alrededor de las 13:30 horas, presuntamente en el área de cocina de la tienda Ley ubicada dentro del centro comercial, sobre el bulevar Álvaro Obregón entre Río Fuerte y Antonio Rosales, en la colonia Centro.

Las llamas se propagaron hacia locales de ropa, juguetes y otros negocios con materiales inflamables, mientras el humo cubría los pasillos y desataba el pánico entre clientes y trabajadores. El colapso de algunas áreas del inmueble complicó adicionalmente las labores de rescate.

El titular del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa, Aurelio Roy Navarrete Cuevas, declaró desde el lugar: “El incendio está siendo atendido, se está trabajando, están los bomberos adentro, los primeros protocolos es hacer la evacuación, la búsqueda y el combate incendio como lo están haciendo los cuerpos de auxilio”. Antes de confirmarse el quinto fallecido, las autoridades habían reportado un avance del 80% en el control del fuego.

Ilustración en escala de grises de tres mujeres (Mirna Leticia, Estefanía, Martha Elena) dentro de un halo de luz dorada, con un lazo de luto negro.
Retrato ilustrado digital rinde homenaje a Mirna Leticia Morales González, Estefanía González Parra y Martha Elena Bacasegua Aispuro, destacando su memoria con un halo de luz y un lazo de luto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reportes de medios locales señalaron además que el sistema de rociadores de agua del inmueble no habría funcionado al momento de la emergencia, lo que pudo haber permitido que el fuego avanzara sin control durante los primeros minutos. Las causas exactas permanecen bajo investigación de peritos y autoridades ministeriales de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Entre los cinco fallecidos confirmados oficialmente se encuentran Mirna Leticia Morales González y su hija Estefanía González Parra, quienes acudieron al centro comercial a comprar ropa para el Día de las Madres, y Martha Elena Bacasegua Aispuro, trabajadora del inmueble cuya identidad como colaboradora del centro comercial coincide con lo señalado por Casa Ley en su comunicado. Los otros dos fallecidos identificados en la lista oficial son José Fabián Montoya Higuera y Camilo Agustín Zazueta Soto.

Cinco hospitales recibieron a los 38 lesionados

Los afectados fueron distribuidos entre el Hospital General, el Hospital del ISSSTE, la Clínica 49 del IMSS, el Hospital Fátima y el Centro Médico de Los Mochis.

Incendio en los Mochis. Crédito: Imagen ilustrativa creada con inteligencia artificial.
Incendio en los Mochis. Crédito: Imagen ilustrativa creada con inteligencia artificial.

Entre los hospitalizados se encuentran personas de distintas edades, desde Ethan Isac Peña Obeso, de ocho años, atendido en urgencias pediátricas, hasta Dora Inés Escalante Valdez, de 74 años. Entre los afectados también figuran los pastores Jorge Castro Valdez, de 65 años, y Leticia Soto Fierro, por quienes la comunidad elevó oraciones.

Bomberos de Los Mochis recibieron apoyo de corporaciones de Guasave y Juan José Ríos. Una fuga de gas durante las maniobras obligó a ampliar el perímetro de seguridad y forzó la salida del alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano.

La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó el despliegue de una Misión ECO en Ahome, y la gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, se trasladó a Los Mochis para visitar a los heridos en el Hospital General de Zona del IMSS.

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