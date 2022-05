“Lo peor del priísmo”: Xóchitl Gálvez defendió a Carolina Viggiano por dichos de Humberto Moreira

Gálvez Ruíz defendió a la candidata de Va por Hidalgo (Fotos: Cuartoscuro)

Xóchitl Gálvez, senadora por parte del Partido Acción Nacional (PAN), criticó a Humberto Moreira por respaldar la candidatura de Julio Menchaca del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en vez de la de su cuñada Carolina Viggiano, quien representa la coalición Va por Hidalgo.

A través de su cuenta de Twitter, la senadora panista le recordó al candidato de Morena que formó parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), mismo al que formaba parte Moreira Vladés cuando era gobernador de Coahuila.

“Que Humberto Moreira respalde la candidatura del expriista @juliomenchaca_ nos deja claro que es parte de esa clase política caciquil que ha hecho tanto daño a Hidalgo. Sí, de lo peor del priísmo que tanto critican”, escribió Gálvez Ruíz en redes sociales.

Y es que el nombre de Humberto Moreira a dado de que hablar durante los últimos días debido a que se viralizó en redes sociales un video del exgobernador de Coahuila enalteciendo el trabajo de Julio Menchaca, dejando de lado a quien la esposa de su hermano y también candidata a la gubernatura de Hidalgo.

La senadora panista arremetió contra el exgobernador de Coahuila (Foto: Twitter)

“No se hagan bolas, va a ganar Julio Menchaca 2 a 1. Yo no escogí a mi cuñada, yo escogí a mi esposa, pero ni a los hermanos escoge uno”, mencionó el exgobernador de Coahuila en el material audiovisual con el que Gálvez Ruíz acompañó sus declaraciones.

Además, dio diversas razones por las que Menchaca se quedará con la gubernatura, cantada por el ex funcionario como la primera de 6 que buscará el partido que llevó a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la presidencia de México.

Por su parte, durante un evento de campaña de Carolina Viggiano, Jesús Zambrano, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseguró que la candidata de Va por Hidalgo podrá derrotar al morenista.

“Les vamos a ganar. Su candidatura ha crecido de menos a más. Carolina Viggiano es una mujer de compromiso social, con gran sensibilidad para atender a todas las comunidades de la entidad”, declaró el perredista el jueves 19 de mayo.

La candidatura de Carolina Viggiano ha estado en el ojo público (Foto: CORTESÍA PRI/CUARTOSCURO.COM)

Al evento de la candidata arribó también Francisco López, presidente estatal del PRD, y Héctor Chávez, diputado federal, quienes compartieron lo dicho por su coordinador nacional. Asimismo, en el evento señalaron que ahora, con la coalición, se camina de la mano con el PRI y el PAN “porque el país así lo demanda”.

Por su parte, Carolina Viggiano acusó a Morena de ser un partido perverso, mentiroso e ignorante: “Que les digan que van a desaparecer los programas sociales, no les crean. No han leído la Constitución en su Artículo 4º, mienten todo el tiempo para manipular y tener el apoyo. Les gusta solo hacer campaña, hablar todo el día, los de Morena no saben gobernar y trabajar”.

A pesar del optimismo de Zambrano Grijalva, las números dicen todo lo contrario. De acuerdo con los reportes más recientes de diferentes casas encuestadoras, la también secretaria del PRI no ha podido llegar al 30% de las preferencias electorales, mientras que Menchaca Salazar está alrededor del 50% de intención del voto en el estado que gobierna Omar Fayad.

Por ejemplo, LaEncuesta.mx publicó que el abanderado de Morena tiene el 49.1% de preferencia, mientras que la esposa de Rubén Moreira sólo cuenta con el 29.7 por ciento. Del mismo modo, Mitofsky señala que el promotor de la 4T tiene el 47.1% de aprobación, mientras que la priista guarda el 29.1 por ciento. Finalmente, FactoMétrica, señala que el de Morena tiene el 53.6% de popularidad, mientras que Viggiano tiene el 29.5 por ciento.

SEGUIR LEYENDO: