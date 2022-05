Quién es Katya Echazarreta, la primera mujer mexicana en tocar las estrellas

Katya Echazarreta sería la primer mujer mexicana en visitar el espacio exterior, pues formará parte de la próxima tripulación Blue Origin. (Foto: IG/katvoltage)

Hace unos días, se dio a conocer que Katya Echazarreta, una joven de 26 años, nacida en Guadalajara, Jalisco, México, sería la primera mujer mexicana en visitar el espacio exterior, pues formará parte de la próxima tripulación Blue Origin.

“Katya será la primera mexicana por nacimiento y la estadounidense por naturalización más joven en visitar el espacio y volará como parte del programa Citizen Astronaut Program patrocinado por Space for Humanity (S4H)”, indicó Blue Origin.

La joven mexicana será parte de la quinta misión tripulada de la compañía especial del multimillonario Jeff Bezos, en en el vigesimoprimer vuelo (NS-21) de la nave New Shepard, aunque la fecha exacta del lanzamiento aún no se tiene, pero se espera que pronto sea anunciada.

¿Quién es Katya Echazarreta?

Katya Echazarreta se mudó a los siete años de edad a Estados Unidos, desde su ciudad de origen Guadalajara. Fue separada por cinco años de su familia, hasta los 12, durante el proceso de migración. “Mi abuela me dijo: ‘recuerda que, aunque estemos separados, vivimos bajo el mismo cielo’”, ha recordado la joven mexicana.

Katya Echazarreta es la primera astronauta embajadora ciudadana de la organización S4H. (Foto: IG/katvoltage)

A Katya, el mensaje de su abuela se le quedó grabado. “Habla del poder potencial del efecto Overview, para comprender que todos estamos conectados en el mismo planeta, enfrentando los mismos desafíos, independientemente de dónde nos encontremos físicamente”.

A pesar de haberse mudado a los siete años de edad sin sus padres, ha sabido abrirse camino y destacar en el competitivo mundo STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). La organización sin fines de lucro Space for Humanity (S4H), es la que patrocina el asiento de la mexicana, como su astronauta embajadora ciudadana.

Luego de haber sido notificada, Katia dijo las siguientes palabras: “Mi mamá se va a volver loca. Oh, Dios mío, no sé qué decir. Gracias”.

“Como ingeniera mexicana que trabaja en la industria espacial, sé de primera mano lo pocas que somos. Siempre he creído que no es suficiente para alcanzar tus metas si no ayudas a que los demás crezcan contigo”, expresó Katya a S4H.

Katya volará como parte del programa Citizen Astronaut Program patrocinado por Space for Humanity (S4H). REUTERS/Joe Skipper

“Empecé a trabajar para ayudar no solo a estudiantes en los Estados Unidos que tienen grandes aspiraciones como las mías, sino también a mujeres en México que escuchan las mismas palabras que yo solía escuchar con demasiada frecuencia: ‘no es para ti’”.

La mexicana es la primera astronauta embajadora ciudadana de la organización S4H. Su trabajo en STEM incluye haber sido coanfitriona de la serie de YouTube Netflix IRL y Electric Kat en el programa de CBS Mission Unstoppable. En la actualidad se dedica a escribir su primer libro.

Katya es estudiante de la maestría en ingeniería eléctrica e informática en la Universidad Johns Hopkins. Anteriormente, estudió la licenciatura en en ingeniería eléctrica en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Luego de su graduación realizó una estancia de casi cuatro años en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Ha trabajado en cinco misiones de la Agencia Espacial, incluido el rover Perseverance y Europa Clipper.

La joven mexicana será parte de la quinta misión tripulada de la compañía especial del multimillonario Jeff Bezos, Blue Origin. Paul Ellis/Pool vía REUTERS

Fue seleccionada entre más de 7 mil solicitantes de más de 100 países para volar en la nueva misión de la compañía Blue Origin.

Los otros tripulantes de Blue Origin

El quinto vuelo humano que realiza el programa New Shepard y el 21 de su historia, Blue Origin informó que los otros tripulantes de la misión serán:

Evan Dick, un ingeniero, inversionista y miembro gerente de Dick Holdings, LLC, quien formó parte de la misión NS-19, en diciembre de 2021.

Hamish Harding, quien es presidente de Action Aviation, una empresa de ventas y operaciones de aviones comerciales que fundó en 2004, y piloto de aviones comerciales.

Víctor Correa Hespanha, un ingeniero civil de producción de 28 años de edad, quien es el segundo brasileño en volar al espacio con Blue Origin.

Jaison Robinson, un aventurero cofundador de Dream Variations Ventures (DVV) con su esposa, Jamie. DVV invierte en startups tecnológicas y deportivas.

Víctor Vescovo, cofundador de la firma de inversión de capital privado Insight Equity. Ha completado el “Grand Slam del explorador”, que incluye escalar las siete cumbres del mundo y esquiar en los polos norte y sur.

SEGUIR LEYENDO: