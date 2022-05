Quién es Katya Echazarreta: la tapatía que se une a la misión de Space for Humanity para ir al espacio

La tapatía Katya Echazarreta. (Foto: IG/katvoltage)

De raíces tapatías y seleccionada entre más de 7 mil personas, Katya Echazarreta se convertirá en la mujer más joven en viajar al espacio, pues forma parte de la misión de astronautas que se irán próximamente al exterior.

Se trata de un programa de astronautas encabezado por la organización sin fines de lucro, Space for Humanity (Espacio para la Humanidad), cuya misión es ampliar el acceso al espacio.

El despegue del equipo de al menos seis personas será liderado por la empresa estadounidense Blue Origin, como parte de su quinto vuelo tripulado del que formará parte una mexicana.

¿Quién es Katya Echazarreta?

Nacida en Guadalajara y con 26 años de edad, Katya se encuentra actualmente cursando una maestría en ingeniería eléctrica e informática en la Universidad Johns Hopkins y obtuvo su licenciatura en ingeniería eléctrica de UCLA en 2019.

Después de graduarse, pasó casi cuatro años en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA trabajando en cinco misiones, incluida la Perseverance Rover y Europa Clipper. Su objetivo será representar a las mujeres y minorías interesadas en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

Su vida encarna el sueño americano de cualquier familia inmigrante con comienzos difíciles. Llegó al país con siete años y el proceso de inmigración la mantuvo alejada de su familia cinco años.

“Mi abuela me dijo: ‘recuerda que, aunque estamos separados, estamos bajo el mismo cielo’. Ese mensaje siempre se me ha quedado grabado y habla del potencial poder del Efecto Perspectiva, para entender que todos estamos conectados en el mismo planeta, enfrentando los mismos desafíos sin importar dónde estemos situados físicamente”, recordó la joven.

Además, es coanfitriona de la serie de YouTube “Netflix IRL” y “Electric Kat” en el programa de CBS “Mission Unstoppable”.

Fue seleccionada entre más de 7 mil solicitantes de más de 100 países, para poder ocupar un asiento en la nave que despegará rumbo al espacio.

¿Con quién viajará?

En la misión también participarán

*Evan Dick (ingeniero)

*Hamish Hardin (piloto y presidente de Action Aviation)

Víctor Correa Hespanha (segund brasileño en ir al espacio)

Jaison Robinson (cofundador de Dream Variation Ventures)

Víctor Vescovo (explorador y cofundador de la firma de capital privado Insight Equity)

La mexicana experimentará el Efecto Perspectiva, es decir, un cambio cognitivo de conciencia, junto con Correa Hespanha, de 28 años, el segundo brasileño en ir al espacio. Un sueño de niño que cumplirá con la ayuda de Crypto Space Agency, una alianza que busca aliar la tecnología de la industria espacial con el poder financiero de los criptomercados para impulsar la innovación.

Cada tripulante a bordo de la NS-21 llevará una postal al espacio en nombre de la fundación de Blue Origin Club for the Future, compañía que ha transportado ya a 20 personas por encima de la línea de Kármán, que marca el comienzo del espacio según la convención internacional, a una altitud de 100 km.

La fecha del vuelo, el quinto tripulado del programa New Shepard, se anunciará próximamente. El cohete New Shepard es totalmente reutilizable y funciona con hidrógeno líquido y oxígeno, que no libera gases de efecto invernadero a la atmósfera.

