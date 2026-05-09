América Latina

Rodrigo Paz anunció la creación de una comisión para reformar parcialmente la Constitución de Bolivia

El presidente presentó un paquete de diez proyectos de ley orientados a transformar sectores clave como hidrocarburos, minería y electricidad

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El presidente Rodrigo Paz presentó un paquete de diez proyectos de ley para reactivar la economía (Reuters)
El presidente Rodrigo Paz presentó un paquete de diez proyectos de ley para reactivar la economía (Reuters)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, comunicó la creación de una comisión abierta para impulsar una reforma parcial de la Constitución, una medida orientada a abrir el país a nuevas inversiones y destrabar el modelo económico en crisis.

El anuncio se realizó en Cochabamba, durante una reunión nacional que congregó a autoridades, empresarios, líderes sociales, gobernadores y alcaldes.

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La administración de Rodrigo Paz impulsa una reforma constitucional para modificar el marco legal que regula sectores estratégicos y atraer capitales extranjeros.

El Ejecutivo presentará diez proyectos de ley enfocados en hidrocarburos, electricidad, minería, inversiones, economía verde y emprendimiento, con el objetivo de dinamizar la economía y modernizar el modelo productivo. Varias de estas propuestas ya están bajo revisión jurídica y se enviarán al Parlamento para su análisis.

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En su intervención ante el plenario, Paz afirmó: “Vamos a crear la Comisión de la Reforma de la Constitución y esto será una comisión abierta para que todos puedan participar desde sus sectores, sus regiones”.

Paz propuso distribuir el 50% de los recursos públicos entre el gobierno central y las regiones (Reuters)
Paz propuso distribuir el 50% de los recursos públicos entre el gobierno central y las regiones (Reuters)

Además, adelantó una nueva ley electoral, una reforma judicial y una ley de seguridad nacional.

El objetivo declarado de este paquete de iniciativas es crear un entorno legal y político que favorezca la llegada de capitales y el crecimiento económico. Según Paz, el propósito es “desarrollar y generar un progreso para el país”.

El mandatario subrayó que estas reformas deben explicarse desde las regiones y los municipios, para evitar interpretaciones erróneas sobre un supuesto ataque al Estado Plurinacional.

Durante el evento, el expresidente Jorge Tuto Quiroga calificó de urgente la aprobación de una reforma constitucional y argumentó que las leyes vigentes solo permiten que la inversión extranjera ingrese “por rendijas”.

Quiroga sostuvo que abrir el país a capitales requiere una reforma parcial de la Carta Magna y solicitó al Gobierno estudiar acuerdos de libre comercio con cláusulas de protección para las inversiones, con el fin de garantizar seguridad jurídica.

Jorge Tuto Quiroga calificó como urgente la reforma parcial de la Constitución en Bolivia (EFE)
Jorge Tuto Quiroga calificó como urgente la reforma parcial de la Constitución en Bolivia (EFE)

La Constitución de 2009 otorgó al Estado boliviano la propiedad sobre los recursos naturales y el control estatal de los sectores hidrocarburífero, minero y eléctrico.

El gobierno de Paz, a través de la reforma parcial, busca modificar los aspectos que obstaculizan la llegada de nuevas inversiones y la modernización del modelo productivo.

En la cumbre política, Paz afirmó que “el viejo Estado tranca no da seguridad”, y defendió un esquema de mayor autonomía para gobernaciones y municipios. Explicó la propuesta “50-50”, que plantea redistribuir competencias y recursos de forma equitativa entre el gobierno central y las regiones. Áreas como educación y salud mantendrían una base nacional, pero permitirían que los departamentos adapten hasta la mitad de las políticas a sus realidades.

Por su parte, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, presente en la reunión, anticipó medidas para flexibilizar la gestión financiera de alcaldías y gobernaciones. Entre las acciones mencionó la eliminación de autorizaciones centrales para cambios presupuestarios, la agilización automática de anticipos financieros y la implementación de la firma digital, que evitará traslados innecesarios de autoridades subnacionales a la capital.

El ministro de Economía anunció medidas para flexibilizar la gestión financiera de alcaldías y gobernaciones (Reuters)
El ministro de Economía anunció medidas para flexibilizar la gestión financiera de alcaldías y gobernaciones (Reuters)

El Gobierno propuso revisar los artículos 82 al 100 de la Ley de Autonomías, argumentando que restringen la libertad financiera y normativa de los gobiernos departamentales y municipales. Esta reforma apunta a descentralizar decisiones y facilitar la gestión local de los recursos públicos.

El contexto de la reunión estuvo marcado por la desaceleración económica, la escasez de dólares y el debate sobre la redistribución de competencias entre autoridades nacionales y autonomías departamentales.

(Con información de EFE)

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