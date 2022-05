Fernández Noroña tundió a Vicente Fox por confundir el AICM con el AIFA: “Cabeza hueca”

El diputado del Partido del Trabajo (PT) corrigió al ex presidente panista (Fotos: Bloomberg // Twitter @DiputadosPTLXIV)

Con un contundente “te informas y te vas”, el diputado por el Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, corrigió al ex presidente Vicente Fox Quezada por haberse pronunciado erróneamente sobre el incidente acontecido la noche del 7 de mayo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en donde por un error humano, dos aeronaves estuvieron a punto de chocar.

No es un secreto que el ex mandatario panista es un ferviente crítico de Andrés Manuel López Obrador y su gobierno, no obstante, en esta ocasión se equivocó al emitir su opinión sobre el percance de las aeronaves que pudo haber terminado en tragedia, pues pese a que el hecho ocurrió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Vicente Fox se lanzó en contra del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), proyecto estrella del presidente de México.

“Sigue jugando con fuego, López. Son muchos pasajeros y serian muchas muertes!! Que error más grande AIFA. Que irresponsabilidad!!”, escribió el ex presidente panista en su cuenta oficial de Twitter.

Al respecto, el legislador Gerardo Fernández Noroña lo tundió con un mensaje tajante, en el cual incluso lo calificó como un “cabeza hueca”.

El diputado del Partido del Trabajo (PT) corrigió al ex presidente panista Vicente Fox (Foto: Twitter / @fernandeznorona)

Esta no es la primera vez que Vicente Fox ha criticado uno de los grandes proyectos de la llamada Cuarta Transformación pues, desde el anuncio de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el ex mandatario panista ha criticado cada aspecto y detalle del magno proyecto.

Desde su inauguración hasta la falta de vuelos en el nuevo aeropuerto, para el ex presidente panista el proyecto de Andrés Manuel López Obrador es una terminal de tercera y ha cuestionado su diseño y construcción, así como su funcionamiento.

La última crítica que había realizado al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) fue respecto a la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador a aerolíneas para abrir más rutas en dicha base aérea, por lo que en esa ocasión Vicente Fox lo tundió con un ácido comentario en donde mencionaba que con súplicas no resolverían la escasez de vuelos tanto nacionales como internacionales.

Pese a los intentos que ha tenido Vicente Fox de criticar el gobierno del mandatario tabasqueño, en más de una ocasión es él quien termina convirtiéndose en la burla de redes sociales, como en esta ocasión con su error sobre las terminales aéreas o cuando confundió la bandera de México con la de Senegal.

Incidente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)

Dos aviones de Volaris estuvieron a punto de chocar por un error humano en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

Dos aviones estuvieron en riesgo de colisión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) después de que un controlador autorizara a una de la aeronaves aterrizar sobre la pista en la cual ya se encontraba el otro vehículo aéreo involucrado en el incidente, el cual fue evitado gracias a maniobras realizadas por los pilotos.

Un video de lo ocurrido fue difundido ampliamente en redes sociales, en el cual fue grabado durante la noche al interior de la cabina de control de un tercer avión que esperaba para entrar a la cabecera de la pista y posteriormente despegar, lugar en el cual se pudieron escuchar las indicaciones proporcionadas por el controlador aéreo al aeronave que se disponía a aterrizar.

En el material audiovisual se pudo escuchar al capitán de la aeronave que se encontraba aproximándose al AICM, pues le pidió al controlador aéreo para para ratificar las instrucciones que había recibido momentos antes: “Confirmo, ¿estamos autorizados 05 izquierda Volaris 799?”, ante lo cual el operador respondió “799 correcto, 05 a la izquierda, viento a 90 grados, está autorizado”, recibiendo la respuesta una vez más informando de la indicación “Autorizado para aterrizar 5 izquierda Volaris 799″.

El aeronave continuó su aproximación pero posteriormente abortó el aterrizaje al último momento, pues los pilotos se percataron de la presencia de otro avión de la misma compañía, lo cual había sido advertido al controlador aéreo previamente por los pilotos que se encontraban en tierra.

El Gobierno de México ya investiga el percance (FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

Por su parte, el Gobierno Federal anunció una investigación para determinar las causas que provocaron el percance entre los dos aviones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). De acuerdo con las autoridades, será personal de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) el cual aplique los protocolos de dispuestos por la normatividad aeronáutica nacional e internacional.

Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que, con la finalidad de contribuir al esclarecimiento del caso, fue aceptada la renuncia de Víctor Hernández Sandoval, titular del de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam).

SEGUIR LEYENDO: