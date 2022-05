“AMLO sería un héroe”: el llamado de Natalia Córdova, pionera de Sélvame del Tren, al presidente de México

La actriz platicó en exclusiva para Infobae México (Fotos: Instagram/@yosoycordova/@selvamedeltren)

Fue en diciembre de 2018 cuando el entonces recién presidente electo, Andrés Manuel López Obrador anunció la construcción del Tren Maya que, según él, se convertiría en el principal proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo sostenible en la región sureste del país.

Desde entonces el magno proyecto que recorrerá la Península de Yucatán y que interconectará los estados de Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, ha estado en la mirada pública por los señalamientos de impacto ecológico, comunitario y sobre cómo se cuidará la integridad virgen del medio ambiente de dicha zona.

Por ello y después de cuatro años, siendo más específicos, el 22 de marzo del 2022, en el marco del Día Mundial del Agua, varios activistas y personalidades del medio nacional se reunieron para lanzar una campaña de nombre Sélvame del Tren, la cual busca retomar los inicios del proyecto en el Tramo 5 Sur del Tren Maya para evitar daños en materia ecológica.

Entre los intérpretes que se sumaron a la iniciativa lanzada se encuentran personalidades de la talla de Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Rubén Albarrán, Kate del Castillo y, por supuesto, Natalia Córdova.

La actriz compartió en Infobae México detalles sobre el proyecto, su postura política y ataques a los famosos

Natalia Córdova tuvo la oportunidad de hablar con Infobae México sobre su postura en contra del Tramo 5 del Tren Maya y desde su conocimiento, así como con la asesoría de varios activistas del colectivo como Emiliano Monroy-Rios, Luis Zambrano, Rodrigo Medellín, pudo argumentar su descontento a largo plazo por uno de los proyectos insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Entre las preocupaciones más marcadas que fijó la histrionisa se encuentra el daño y la sobreexplotación de los mantos acuíferos de la zona, la destrucción de los cenotes, la deforestación de 2,500 hectáreas de selvas húmedas, problemas de gentrificación, el riesgo de crisis por acumulación de residuos, entre otros más.

“Esta sugerencia que estamos haciendo pareciera que no nos lo terminan de entender [...] sí pasa un tren por aquí vamos a exasperar toda la infraestructura. Estamos pidiendo que se hagan las cosas bien, que si ya estamos en el destino turístico más poderoso de México, sea valorado de esta forma y le regresemos algo de respeto, cuidemos el agua, cuidamos la tierra, si no esto se convierte en Las Vegas”, enunció.

"Sélvame del Tren" es una sociedad civil a favor de la selva, el agua, los animales y las personas, según su pagina oficial de Instagram (Foto: Instagram/@selvamedeltrem)

La histrionisa mexicana enfatizó que el Tramo 5 Sur del Tren Maya es inviable en todos los sentidos por las condiciones kársticas del suelo de Yucatán:

“El Tren a la larga trae problemas y no por culpa del tren, sino por la culpa del estado de la locación a la que llega el tren [...] En la península de la Yucatán al suelo se le llama Kárst, eso quiere decir que es arena compactada. Cuando era chiquita nos decían ‘cuidado pisando en la selva’, me lo explicaron toda la vida porque es muy seguro que si no pisas bien, seguramente te caigas en un cenote”, evocó la actriz.

“No sostiene un tren y justo está pasando un tren por encima de uno de los centros de aguas y ríos naturales más grandes del mundo [...] estamos viendo la falta del gua en todo el mundo y tenemos aquí el acuífero de agua pura subterránea más grande del mundo y estamos a punto de pasarle un tren encima”, dijo.

La gran oportunidad de AMLO de ser “el unico presidente que luche por la naturaleza”

Documentos sobre ataques a activistas (Foto: Instagram/@yosoycordova)

Para la luminaria mexicana de 39 años, uno de los grandes aciertos del mandato de Andrés Manuel López Obrador es la libertad de disentir con él, pese a la popularidad y cercanía que se pueda tener con algunas de sus ideas, ya que “eso solo pasa en una verdadera democracia”.

Asimismo, resaltó que AMLO podría “ser un héroe”, si aceptara su error, puesto que sería alguien que escucha el plocamar de sus adeptos que lo refrendaron hace más de 4 años como presidente de México, con la promesa de un cambio verdadero.

“No tiene nada de malo decir que nos equivocamos, vamos a retomar y decir ‘los expertos tiene la razón, está bien peligroso el tramo 5, vamos a retomar’, sería un héroe, ¡héroe! Sea el único presidente del mundo entero luchando por la naturaleza, imagínense que sea el presidente que salve el manto acuífero más grande del mundo”, remató la intérpete mexicana.

¿Quién es Natalia Córdova?

Natalia es una actriz y activista mexicana (Fotos: Instagram/@yosoycordova/@miguelgmo)

Actriz, activista y mejor conocida por sus interpretaciones en proyectos extranjeros como Agents of S.H.I.E.L.D -serie de televisión del Universo Cinematográfico de Marvel-, haber prestado su voz para la popular película de Disney sobre la cultura mexicana en día de muertos, Coco, siendo ella Frida Kahlo o incluso por pertenecer a la familia del famoso actor mexicano Pancho Córdova, muy activo durante la Época de Oro del cine mexicano, ya que es su abuelo.

En las últimas semanas, todo ello pareciera quedar en segundo plano, pues un proyecto en el que es fundadora ha dado de qué hablar en todo México gracias a la mezcla de un tema político con el mundo del espectáculo, en una lucha por entablar un diálogo con la sociedad mexicana sobre uno de los proyectos más ambiciosos del presidente Andrés Manuel López Obrador: el tren maya.

Tania Ramírez observa desconsolada los árboles talados para abrir paso al Tren Maya entre Playa del Carmen y Tulum, donde la megaobra del gobierno mexicano tropieza con un oasis de selva, ríos subterráneos y mar.

Natalia Córdova forma parte del colectivo de artistas, académicos, científicos y demás especialistas que crearon y están revolucionando el proyecto político de la 4T con una visión y discurso diferente al del presidente; pero dentro de los orígenes de su vida personal se puede comenzar a entender la preocupación que tiene:

“Nací y crecí en Cancún, Quintana Roo, fui bailarina de ballet clásico durante mucho tiempo, pero eso me llevó al teatro y de ahí al cine y la televisión. A mí me crió el agua, nadar en el mar Caribe, crecer en él, como si fuera una nana, una amiga, ese era mi cuarto de juegos, es la bendición más grande de la que yo puedo pues hablar con gratitud. Vivir entre la selva, cenotes, ríos subterráneos, muy poca juventud y niñez tiene esas experiencias. Yo me eduqué sobre la situación del agua”, comenzó a relatar.

Natalia es una actriz y activista mexicana (Fotos: Instagram/@yosoycordova/@miguelgmo)

Sobre por qué su carrera se encuentra en el extranjero e incluso los señalamientos de no estar de manera activa todo el tiempo en el país, agregó: “Yo no quería acabar en Televisa, no quería hacer telenovelas y esperé a que me dieran papeles en teatro y otros proyectos, porque para mí son un veneno para nuestro pueblo, contando una narrativa típica de quién es el mexicano, quién es la mujer, quién es el moreno, quién es el güero y a mí desde chavita pues no podía con esos encajonamientos […] Estuve aquí (México) muchos años tratando de trabajar pero en el momento que me dieron un papel en Estados Unidos, se prendió, pero es muy triste ver cuántos tenemos allá que en su país los acribillan”.

El origen de Sélvame del Tren y como se unió al colectivo de famosos

Natalia Córdova ahondó sobre su primer acercamiento al colectivo de Sélvame del Tren y detalló que fue gracias a un familiar que falleció en una carretera cercana al Tramo 5 del Tren Maya y que era parte de Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), quien la incentivó a acercarse a este particular sin fines de lucro político que ha causado revuelo a nivel nacional.

“Me llegaron cartas de expertos que trabajaron con él, una vez me llegó una carta muy especial de la asociación de buzos de esta zona que explican en esta carta, que se murió (su familiar) el único que escuchaba los dos bandos, el único que ponía en comunicación al gobierno con ellos”, enfatizó.

Activistas en contra del proyecto del Tren Maya (Foto: Instagram/@selvamedeltren)

Más adelante, la intérprete tuvo que regresar a México para coadyuvar en una producción estadounidense y, tras su acercamiento con buzos y espeleólogos, entendió los graves problemas ecológicos a largo plazo que traería consigo la ruta 5 del Tren Maya: “Hago un chat de artistas, sin pensar jamás en hacer un movimiento, sino para ‘educar a mis compas’. En el chat meto a dos grandes activistas que son parte del colectivo y se empiezan a interesar mucho en el tema”.

Natalia Córdova, ahondó sobre cómo ella fue una de las pioneras del movimiento sin antes suponer todo el revuelo mediático que conseguirían con la suma de artistas y académicos.

“Ese video, era solo para evidenciar lo que venían diciendo los expertos desde hace muchos años. Nosotros los artistas que somos los megáfonos, nunca pensamos en ser la voz de la selva y ni ser los protagonistas y siempre tuvimos presentes que ‘somos los megáfonos de los expertos’, así que decidimos hacer el video con muchas clases detrás y ya después de hace viral, no lo esperamos”, arguyó para después enaltecer la carta que publicó el vocalista de Café Tacuba, Rubén Albarrán.

Agresiones contra los famosos desde la tribuna presidencial: “Tirarle a Eugenio es tirarle a los expertos”

Sobre la gran polémica que se ha generado en torno al actor y su familia, así como los continuos ataques al gremio de artistas que el presidente de México y sus dependencias de gobierno encabezan, como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) quien los calificó como “pseudoambientalistas”, la actriz señaló:

“Esto no es por mí, ni por Eugenio. Ese señor se ha rifado, él ha estado porque es el más famoso de nosotros, pero ni siquiera es fundador, pero es el más famoso y por eso a el que más le han tocado los golpes, pero ahí está, ahí sigue, al pobre le dijeron que por culpa de él quién sabe qué, pero está por una cosa que es el agua y la naturaleza. Ni siquiera es amigo mío, porque hay gente que ni nos conocemos, claro yo lo admiro muchísimo pero no nos hemos saludado en persona y aún así estamos unidos bajo una misma causa”, externó.

Para Córdova, la conversación, lamentablemente, no tendría el éxito obtenido ni el impacto que ha generado interés en los mexicanos, si no fuera por las celebridades que se han atrevido a sumarse al proyecto:

Eugenio Derbez es la figura pública que más ataques ha recibido (Fotos: Instagram@ederbez/Twitter@TrenMayaMX)

“No es cosa de famosos, nosotros hemos querido ya soltar las riendas, pero no podemos porque pareciera que la conversación nacional no continúa más que si hay famosos en ella, que también que fondo más ridículo porque ya vivimos en un mundo donde las celebridades te dicen sí te debes vacunar o no, por quién votar, pero las celebridades no son ni doctores ni políticos, pero vivimos en ese mundo, entonces tenemos que usar nuestra plataforma y como nosotros lo tenemos muy claro pues entonces dijimos ‘vamos a usarlo al revés’, usémosla solo para elevar la verdad y la verdad la trae la ciencia y la ciencia la traen los expertos”.

A través de la cuenta de Twitter de Sélvame del Tren (@selvamedeltren) artístas se pronunciaron en contra de la quinta sección del Tren Maya.

“Los científicos son los únicos que hablan el lenguaje de la naturaleza, que es la ciencia, nosotros los artistas no, entonces lo único que hicimos fue poner nuestra plataforma a su disposición. Lo único que estamos argumento son las palabras de aquellos que conocen a ciencia cierta la verdad, entonces tirarle a Eugenio es tirarle a los expertos, es tirarle a los locales de Cancún que son muchos, es injusto, es crear un enemigo ante el pueblo que no es enemigo, un adversario que no es uno son miles, pero es más fácil decirle al pueblo ‘tirenle a Eugenio’ que ponganse a investigar cuántos de miles de personas están en este colectivo”.

PRI, PAN y PRD arriba del proyecto, pero “No es apoyo, se nos unieron”

Sobre la forma en cómo diversos partidos políticos de oposición a MORENA se han sumado a este colectivo, la actriz aseguró que nadie lo pidió, ya que no es un intento de crear figuras o representantes, por lo que exigió que dejen de agarrarse de Sélvame del Tren para crear controversia en torno al proyecto de Andrés Manuel López Obrador:

“Señores del PRI, del PAN, PRD o cualquier partido, señores conservadores: no queremos nada con ustedes. Sélvame del Tren es un colectivo de ciudadanos preocupados sin interés en el poder, ninguno ahí quiere ser algún político, queremos solo que escuche a los expertos. Ahora, sí el PAN se nos sube, que si estuviera tampoco nos estarían escuchando porque ya conocemos a los políticos, no podemos hacer nada, eso de los partidos hemos intentado por todos los lados que no se nos suban, mandamos comunicados y demás pero se nos van a subir”, señaló.

Sobre el Ejecutivo Federal y los ataques que sus adversarios le han comunicado por el proyecto, Córdova expresó: “Voté por él, entonces a mí no se me suba ninguno porque yo voté por el presidente que está legítimamente y quizá, por primera vez, democráticamente esté en ese asiento… Miré como yo sí lo puedo defender, porque las cosas cuando se hacen bien hay que aplaudirlas, haga quien las haga, pero lo que está haciendo mal no. Yo no soy amiga ciega de nadie, la lealtad ciega no debe existir en este mundo, ni entre los mejores amigos”.

