Con memes, usuarios se burlaron de Vicente Fox por confundir la bandera de México con la de Senegal

El pasado domingo 17 de abril se llevó a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro la discusión sobre la Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. No obstante, después de más de 11 horas de sesión en la Cámara de Diputados, la iniciativa del presidente de México no alcanzó la mayoría calificada, tal y como lo había advertido la oposición.

Con una votación de 275 a favor, 223 en contra y 0 abstenciones, el proyecto que buscaba fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue desechado, esto dio motivo a diferentes miembros de la oposición para festejar la decisión, por lo que a través de redes sociales expresaron su gozo por haber frenado uno de los proyectos más polémicos de Andrés Manuel López Obrador.

Vicente Fox, ex presidente de México, se unió a la celebración del freno de la Reforma Eléctrica y a través de su cuenta oficial de Twitter, emitió distintos mensajes agradeciendo a la oposición su compromiso por evitar que la iniciativa del presidente prosperara, sin embargo, una confusión entre las banderas de México y Senegal terminaron por convertirlo en la burla de redes sociales y, por supuesto, los memes no se hicieron esperar.

A través de mensajes en redes sociales, Vicente Fox reconoció que gracias a la Reforma Eléctrica se revitalizó la democracia en el país, así como que se dio nacimiento a partidos de oposición y se impulsó un poder legislativo independiente y una ciudadanía empoderada. Del mismo modo, agradeció a Dios por haber escuchado sus oraciones y aseguró que hay que seguir luchando para que Andrés Manuel López Obrador se de cuenta de los graves errores que está cometiendo.

“Gracias a Dios que escucho nuestras oraciones. Tenemos que seguir luchando y que el pendejet* se de cuenta de los grandes errores que está cometiendo. GRACIAS y muchas a las y los DIPUTADOS!! GRACIAS a los renacidos Partido Políticos GRACIAS a ti ciudadano de a pie, lo lograste!!”, publicó el ex presidente en su cuenta oficial de Twitter.

No es un secreto que Vicente Fox se ha convertido en uno de los opositores más relevantes de Andrés Manuel López Obrador y su administración, por lo que además de festejar que no avanzó la Reforma Eléctrica, el ex presidente panista arremetió una vez más en contra del mandatario tabasqueño.

“Un acto de traición a México’: AMLO se va sobre la oposición por ‘tumbar’ reforma eléctrica ‘YA CALLATE CHACHALACA’”, expresó Vicente Fox en su cuenta de Twitter.

Adicionalmente reconoció que la votación de la Reforma Eléctrica en la Cámara de Diputados reveló que en México existen verdaderos líderes de oposición los cuales, según el ex mandatario, cuentan con fuerza y potencia para prepararse y desarrollarse rumbo a las elecciones de 2024.

No obstante, para el momento que emitió dichos mensajes ya usuarios de redes sociales habían comenzado a burlarse del peculiar error que cometió al festejar el triunfo de la oposición con la bandera de Senegal, en lugar de la de México.

Tras una extensa sesión protagonizada por dimes y diretes, la Cámara de Diputados terminó por desechar la Reforma Eléctrica impulsada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y aliados.

Pese a los intentos del tabasqueño por “seducir” a sus contrincantes - y con ello obtener sufragios necesarios para llegar a la mayoría calificada - el bloque detractor cumplió su cometido y con 223 votos en contra dio revés a la iniciativa apodada como “Ley Bartlett”. Dicho triunfo fue celebrado por legisladores y legisladoras de la oposición quienes, de igual modo, fueron reconocidos por los respectivos líderes de la alianza Va por México.

