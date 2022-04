Carlos “Máster” Muñoz: el día que el influencer acusó a Carlos Slim de no cumplir una de sus propuestas

Carlos Máster Muñoz es un empresario, influencer y conferencista.

El pasado mes de diciembre, el influencer, empresario y youtuber Carlos Máster Muñoz, anunció su salida de las redes sociales. El también conferencista, quien había estado enredado en la polémica por algunas acciones de su pasado, como haber humillado a un mesero que se encontraba en una conferencia que impartió, anunció por medio de un video que desaparecería de redes sociales por tiempo indefinido.

Muñoz señaló que los polémicos comentarios que se viralizaron habían formado parte de un personaje, y por ende, no se identificaba con ellos. Sin embargo, afirmó que su meta “se ha logrado”.

“Llegó un momento de hacer un alto en el camino y ver hacia donde queremos transitar. Cuando arrancamos nuestra idea era muy sencilla, crear un canal de comunicación que nos ayudara a gritar a los cuatro vientos que sí se puede emprender y de esa forma, potenciar a miles de emprendedores. Esa meta se ha logrado”, externó en dicho material audiovisual, al que tituló Hasta pronto.

Asimismo, Master Muñoz catalogó a su personaje de disruptivo, ofensivo, frívolo y superficial, así como también indicó que no tiene una fecha determinada para su regreso a redes sociales pues en su ausencia tendrá un “proceso largo de introspección”.

Carlos Muñoz se retiró de las redes por un mes.

Posteriormente, el influencer regresaría a las redes en febrero, y fue también por medio de un video que lo anunció. En una entrevista realizada para el podcast Creativo, de Roberto Martínez, el empresario señaló que se había alejado de las redes porque había sido mal asesorado. “Creo que fui muy mal asesorado en el manejo de mis tropiezos de imagen pública, muy mal asesorado (...) yo sí soy de reunirme con asesores, escogí los asesores equivocados, me llevaron a caminos equivocados, en el manejo de la crisis, tanto en la situación del debate con Diego (Ruzzarini), como cuando se viralizó la crisis con Gil (mesero), los dos, fueron momentos que fueron agudizando toda esta crisis, fueron muy mal manejados de mi parte”, expuso en la entrevista.

Muñoz destaca por ser una persona polémica, pues han sido varias las ocasiones que ha dado de qué hablar. En sus redes sociales, el empresario suele compartir contenido, como videos e imágenes. En uno de los videos publicados en su página de Facebook, Muñoz menciona a la persona más acaudalada de México, y uno de los más ricos del mundo: Carlos Slim.

En un video titulado Carlos Slim no cumple, publicado en noviembre del 2019, se ve a Muñoz en alguna de sus conferencias, con varias personas. En este, se escucha a una mujer hablándole al influencer.

“El problema que vi con las empresas, muy fuerte, es ausentismo y rotación, las empresas llegan conmigo muy preocupadas porque la productividad está muy baja, porque la gente falta (...) y se va, o sea, la retención es mínima, entonces la pregunta es, ¿Qué puedo hacer para que los empresarios se den cuenta de que tienen que invertir en la gente?”, dice la mujer.

En un video, el influencer acusó que Slim no cumple. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Ante esto, Muñoz responde que “te voy a separar tantito de eso, porque tienes toda la razón y luego no tienes nada de razón; tienes toda la razón porque este es un juego de líderes (...) el novato de los negocios, su pregunta es qué negocio vas a poner, los que realmente saben de negocios, la pregunta es quién va a operar ese negocio, líderes, entonces, si tú me preguntas a mí yo gasto una cantidad infernal de dinero en evaluaciones de líderes, en contrataciones de líderes, en líderes, ahí abajo, los minions, van a tener una rotación asquerosa y yo sinceramente no quiero invertir ahí porque no es parte del negocio”, menciona Muñoz.

“Hablándo de los líderes, creo que tu discurso debería de ser: a ver empresa, esto es un juego de líderes, yo te voy a hacer un sistema para jalar líderes, para crear líderes, y vamos a lograr que retengas a los líderes que se van a encargar de operar toda la parte de más de la organización”, menciona el influencer.

Posteriormente, dice que hablará de los demás trabajadores. “Vamos a hablar de los minions, porque el problema entonces es, oye y los minions qué ped*, ausentismo y esto, y lo que tú quieras (...) tú debes de conseguir a las empresas para hablarles de liderazgo, no de minions, pero bueno, te hablaron los güey*s que les hacen falta minions, ¿Qué les vas a decir? muy sencillo, necesitamos una mejor propuesta de valor al empleado, esto es un juego de una cosa que se llama EVP, Employee Value Proposition, así como hay una propuesta de valor al cliente, que es la CVP, hay una propuesta de valor al empleado que es la EVP. Mucha gente ni se enteró de esto, pero déjenme decirles la noticia más importante de la semana pasada, Panasonic en Japón, piloteó la semana laboral de cuatro días, todo el mundo hablando del “Peje”, Evo Morales, puras mamad*s, cuando no sabían que estábamos viviendo un momento histórico, porque hay una empresa que está probando real, porque todo mundo dice: Slim salió a decir... Sí, sí salió a decir, pero que lo cumpla, ya alguien lo está cumpliendo en el mundo, eso está muy cañón”, explica el influencer.

Explica que “si mañana alguien llega a una empresa, y arranca y dice: voy a poner la semana laboral de cuatro días, vas a ver cómo va a reventar esa planta”.

El conferencista ha estado envuelto en varias polémicas. (Foto: Instagram/@mastermunozoficial)

Explica que eso es lo que tiene qué hacer la mujer que tuvo la duda, resolver la propuesta de valor al empleado, para que no sea una máquina que esté entrando y saliendo gente, tiene que ser una propuesta de valor al empleado tan fuerte, tan sólida, que la gente se quiera quedar ahí.

