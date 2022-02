Carlos “Máster” Muñoz anunció su regreso a las redes sociales: “Aún hay mucho que aportar”

Carlos Muñoz es un influencer y empresario mexicano.

Luego de mes y medio fuera de las redes sociales, el empresario e influencer Carlos Máster Muñoz, anunció su regreso a ellas el pasado martes. Fue por medio de un mensaje, acompañado de un video, por medio de su cuenta de Facebook e Instagram, por donde el también youtuber anunció que volvería a sus actividades en las redes sociales, luego de que el pasado mes de diciembre anunciara que se alejaría de ellas por un tiempo.

En su mensaje de regreso, Máster Muñoz anuncia que regresa con ilusión, y que le nace desde el corazón hacerlo. Además, explica que ha reflexionado y aprendido de sus errores, y que hay mucho que aportar y miles de razones para servir y ser útil. “Empieza un nuevo recorrido para encontrar esas alas que andan por ahí entre miles, millones, de emprendedores con un gran potencial. Espero crecer y desarrollarme con ustedes, para lograr un éxito responsable. Mañana publicamos el primer video de “introspección”, evidencia de este gran recorrido”, se lee en el mensaje posteado el martes.

El anuncio está acompañado de un video, con una duración de 4 minutos y 42 segundos, en donde se le ve acompañado del influencer Aymar Celdrán. Hasta el momento, el mensaje de Muñoz cuenta con más de 12 mil reacciones, y casi 2 mil comentarios de los seguidores de Muñoz, algunos a favor de su regreso y otro más en contra de este.

“Qué bueno que estás de regreso , aportas cosas muy buenas. Y tus palabras hacen reflexionar sobre las decisiones que estamos a punto de tomar en relación a los negocios saludos” (sic), dijo uno de los usuarios de Facebook en el video posteado por Muñoz.

“Nunca olvides que es una Responsabilidad muy grande el comunicar, eres una inspiración para muchos solo Alimenta Cuerpo Mente y Espíritu a Diario Un abrazo y Adelante a seguir inspirando” (sic), posteó otra usuaria. “Bienvenido ... A seguir inspirando a mucho ... Es un juego difícil el de emprender pero que es la vida sin tomar riesgos ... Prefiero morir feliz, pero decir que lo intente .. pero más feliz aún si lo logré ... Es fácil quedarse en su zona de confort..”, expresó otro de los seguidores del influencer.

Máster Muñoz anuncia su retiro de las redes sociales

El pasado 29 de diciembre, el polémico conferencista y youtuber Carlos Master Muñoz anunció su adiós de las redes sociales, lugar en donde consolidó su fama y mismas que fungieron como escenario de duras críticas hacia su persona.

A través de YouTube, Facebook e Instagram, el influencer de la industria empresarial compartió un video el cual tituló Hasta Pronto, en el que Muñoz mencionó que los polémicos comentarios que se viralizaron formaron parte de un personaje, y por ende, no se identificó con ellos. Sin embargo, afirmó que su meta “se ha logrado”.

“Llegó un momento de hacer un alto en el camino y ver hacia donde queremos transitar. Cuando arrancamos nuestra idea era muy sencilla, crear un canal de comunicación que nos ayudara a gritar a los cuatro vientos que sí se puede emprender y de esa forma, potenciar a miles de emprendedores. Esa meta se ha logrado”, externó el conferencista en el video antes mencionado.

El martes por la noche, el influencer anunció que volvería a las redes sociales.

Asimismo, Master Muñoz catalogó a su personaje de disruptivo, ofensivo, frívolo y superficial, así como también indicó que no tiene una fecha determinada para su regreso a redes sociales pues en su ausencia tendrá un “proceso largo de introspección”.

“Sé que el personaje del Master Muñoz fue disruptivo, pero en ocasiones también se volvió ofensivo, frívolo y superficial; no me identifico. Por lo tanto, desde hace unos meses me he planteado la necesidad de evolucionar, de cambiar profundamente. Me despido hoy de ustedes para entrar en un proceso largo de introspección. No sé cuándo regresaré, pero sé que el día que lo haga, lo haré para seguir trabajando por ustedes, los emprendedores que mueven este mundo hacia adelante. Hasta pronto”, señaló.

