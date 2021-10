Ser amigo de ricos y genio de los negocios: los cuatro pasos para generar riqueza rápida, según Carlos Muñoz

El influencer fue tema de conversación luego de que se difundiera un video en donde decía que estudiar la universidad no servía de nada.

El empresario y conferencista Carlos Muñoz, ha sido tema de conversación en los últimos días. Esto, luego de que se difundiera un video, en donde en una de sus conferencias humilla a un mesero, al decirle que está trabajando y no está sentado con quienes escuchaban su plática porque no tenía “hambre”.

Esta acción fue muy criticada en redes sociales, al grado de que “Máster” Muñoz, como también es conocido, tuvo que pedir disculpas por medio historias que subió a su cuenta de Instagram.

Luego de esto, el miércoles se difundió otro video que volvió a hacer que Muñoz volviera a ser tema de conversación. Esto, por un video titulado De la prepa, no sigas a la universidad, y el cual fue subido a su canal de YouTube en julio de 2019, luego de que alguien le preguntara que qué debía hacer su hijo al salir de la prepa.

“¿Cuál sería mi recomendación puntual si estás por graduarte de prepa o si tu hijo se va a graduar de prepa? No lo metas a la universidad; no es porque no lo quiera meter a la universidad eternamente, sino creo que la universidad es el peor error en una etapa tan importante donde hace falta esa madurez”, dijo el influencer. En su lugar, Muñoz propuso cursar “el año de remediales en tu carrera de crecimiento exponencial”.

Carlos Muñoz es empresario y conferencista.

“Porque la educación en la que yo creo, la de crecimiento exponencial, no va a acabar nunca; no es como antes, las carreras de ‘Ya acabé en 5 años y tengo mi titulo’. Tu titulito no sirve para una chingad*, que te quede bien claro desde ahorita”, agregó, lo cual causó críticas de nuevo al también influencer.

Sin embargo, en el canal de YouTube del conferencista, también pueden encontrarse videos positivos, por ejemplo, en donde expone cuatro maneras de obtener dinero de manera fácil y rápida.

En el video, titulado Cuatro formas de obtener dinero rápido, el empresario comienza diciendo que un día estaba viendo un video de un influencer que hablaba sobre la riqueza rápida, por lo que empezó a googlear sobre el tema. “¿Saben que me encontré? Como 500 artículos, de p*ndejadas como: ahorra en el café, ahorra en la tintorería, pura mentalidad de ahorro”, menciona Muñoz en el video.

Dice que la primer cosa importante para hacer riqueza rápida, es que la mentalidad de ahorro no sirve, “la mentalidad que sirve es la mentalidad de ingreso, es decir, vale m*dre lo que estés gastando, necesitas una mentalidad en donde multipliques tus ingresos, ahora bien, tampoco los voy a dejar así”, recalca.

El conferencista ha tenido varios momentos de este tipo (Foto: Instagram/@mastermunozoficial)

Dice que, después de analizar el tema, se dio cuenta de cuatro formas de hacer riqueza rápida. Menciona que, la definición de tener riqueza rápida para él, es tener un millón de dólares en cinco años en el banco.

“En la definición de ahorra, invierte, y poco a poco ve generando en base a lo que ahorras del café, eso en 25 años quizá te llegue a esa cantidad. Pero yo lo que quiero es descifrar para ustedes, es como hacer para lograr esto en cinco años”, dice.

Dice que las cuatro formas de hacer riqueza rápida está basada en dos variables principales: el conocimiento técnico que se necesita y el tiempo o energía necesitas para formar esto.

La primer forma que menciona Muñoz, es ser amigo de ricos. “No necesitas mucho conocimiento técnico pero si necesitas mucha energía requerida, por qué, pues porque para ser amigo de ricos quiere decir que tú vas a encontrar la manera de relacionarte con gente que tiene mucho más poder adquisitivo que tú, mucho más de ese millón de dólares que estás buscando, vas a encontrar la manera de pegarte a ellos”, recalca.

Muñoz se volvió viral hace unos días, luego de humillar a un mesero que trabajaba en una de sus conferencias. (Foto: Instagram/@mastermunozoficial)

Menciona que para generar valor, tienes que armar negocios con ellos, integrar operadores, a través de comisionar de negocios que están al rededor de ellos, o a través simplemente del Timing, estar en el lugar correcto en el momento correcto.

La segunda forma que menciona, es la de el cazador de tesoros. Dice que este no necesita mucha energía ni mucho conocimiento técnico. “Encuentra nichos que nadie está atacando al día de hoy, entonces tienes que ser muy bueno para olfatear oportunidades, y esta dispuesto a hacerse de contactos sabiendo que vas a llegar a un negocio”.

Continúa mencionando que es el que hace negocios “hasta turbios a veces, pero que está dispuesto a comer mierd* con tal de lograr a este tesoro”.

Dice que el siguiente es el experto en inversiones. “Conforme te metas al mundo del dinero te vas a dar cuenta que el dinero no es escaso en el mundo, de hecho es muy abundante. De hecho la gente que tiene dinero tiene el problema que no sabe qué hacer con él, y necesita todo el tiempo de asesores que le ayuden a ver qué chingad*s hacer con el dinero, porque el dinero tiene que trabajar”.

El influencer cuenta con más de un millón de seguidores (Foto: Instagram/@mastermunozoficial)

Dice que para ser un experto en inversiones es necesario poder demostrar resultados, “aunque sea demostrar resultados convincentes, aunque sea un experimento pequeño, y ser un muy buen networking para hablar con la gente que maneja los fondos y aprenderte a apalancar lo más posible”. Menciona que al hablar de experto en inversiones, se refiere a quien convoca el dinero de otras personas y utilizando un poco de su propio dinero logra el resultado económico que busca.

El cuarto y último de los cuadrantes que menciona, es el de genio de los negocios. Este, dice, es el que a él le gusta y en el que lo ven trabajando. “Implica alto conocimiento técnico, alto nivel de energía, por eso nadie lo quiere hacer”.

La forma en la que agrega valor este modo de riqueza, según el influencer, es escalando una organización, crecimiento del más del 100% anuales, no robarle el dinero al negocio, dejarlo que crezca y al quinto año empezar a pensar en rentabilidad.

SEGUIR LEYENDO: