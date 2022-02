Carlos “Máster” Muñoz reveló el verdadero motivo por el que se alejó de las redes: “fui muy mal asesorado”

El pasado de febrero, Muñoz anunció su regreso a las redes sociales.

El pasado 15 de febrero, luego de mes y medio fuera de las redes sociales, el influencer, empresario y youtuber Carlos Máster Muñoz, anunció su regreso a ellas. Fue por medio de un video, acompañado de un mensaje, en el que dijo haber reflexionado y aprendido de sus errores, además de que, mencionó, “hay aún mucho que aportar”.

“Empieza un nuevo recorrido para encontrar esas alas que andan por ahí entre miles, millones, de emprendedores con un gran potencial. Espero crecer y desarrollarme con ustedes, para lograr un éxito responsable”, dijo el influencer en su mensaje de regreso.

En fechas recientes, el empresario fue entrevistado por Roberto Martínez para su podcast Creativo, en donde hablaron de varios temas. Uno de ellos fue, justamente, el por qué se había alejado de las redes sociales el influencer.

En la entrevista, Muñoz menciona que la gente le pregunta que cómo fue posible que cambiara en un mes, a lo que explica, no cambió en un mes, sino que inició un proceso de cambio “que puede tomar años”, mencionó.

El empresario y youtuber fue entrevistado en el podcast Creativo, de Roberto Martínez. Foto: Tomada de Instagram @robertomtztv

“¿Qué pasó mientras me fui? (...) yo cerré redes en diciembre, dejé de hacer contenido, y todos los días recibía mensajes de personas que habían tenido resultados concretos en sus negocios que extrañaban mi contenido, y no pararon, eso es lo que más agradecido me tiene, porque más de una vez consideré ya no hacer contenido”, dijo Muñoz.

Sin embargo, comenta, la cantidad de mensajes que recibía era “abrumadora”. Dijo que su equipo de trabajo y él, incluso, están grabando videos testimoniales de personas que le piden no dejar de hacer contenido, pues les ha ayudado bastante en sus negocios, de los cuales, ya llevan más de 100 clips grabados. “Cuando me cayó ese 20, dije: no puedo dejar esto, no lo puedo dejar, no todavía”, mencionó.

Roberto Martínez le pregunta cómo fue que tomó la decisión de alejarse de las redes, a lo que el influencer responde que él cree que fue muy mal asesorado. “Creo que fui muy mal asesorado en el manejo de mis tropiezos de imagen pública, muy mal asesorado (...) yo sí soy de reunirme con asesores, escogí los asesores equivocados, me llevaron a caminos equivocados, en el manejo de la crisis, tanto en la situación del debate con Diego (Ruzzarini), como cuando se viralizó la crisis con Gil, los dos, fueron momentos que fueron agudizando toda esta crisis, fueron muy mal manejados de mi parte”, expone.

Dice que en esos momentos, su equipo siguió haciendo contenido como si no hubiera pasado nada, “o sea, me decían: no no, mira, tú di que en el debate nadie gano, nadie gano ni perdió, tú di que ganó México, cosas así, me orillaron, ahí debí tener un asesor que me dijera: a ver, cabr*n, pon un alto en el camino, para, hold your horses, vamos a replantear el contenido, que fue lo que agradezco a mis asesores que tengo el día de hoy (...) cuando ya empecé a trabajar con ellos, me dijeron: a ver, lo primero que hay que hacer es un freno de mano, no podemos estar así”, mencionó el influencer.

El también empresario dijo que fue mal asesorado en los momentos de crisis que tuvo. (Foto: Instagram/@mastermunozoficial)

Muñoz continúa contando que cuando vio que lo que hizo anteriormente no estaba funcionando, dijo: esto lo debí haber hecho desde hace mucho tiempo. “Creo que ese proceso lo tenía que vivir, y te voy a decir algo, le agradezco mucho a Diego ese inicio del proceso, porque me ayudó a ver otras cosas que yo no había visto, y van a ser parte de mi recorrido de crecimiento personal, entonces, tarde o temprano iba a suceder esto, tarde o temprano iba a pasar, iba a ser el mesero, o Diego, o iba a ser otra cosa”.

El también empresario dice que lo que pasó fue comenzó a crecer el hate que le hacían en redes sociales, por lo que ya no le dejaban escuchar a su comunidad, o sea, las personas que lo seguían porque les interesaba el contenido que subía. “Llegó un punto en donde ya eran más cosas negativas que positivas, cómo le hago para saber si voy bien, ya no tenía feed back, y ahí fue donde dije: esto no está bien, y ahí fue donde tomé la decisión”, explica el youtuber.

SEGUIR LEYENDO: