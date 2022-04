“Solo queremos ser escuchados”: Eugenio Derbez volvió a exigir la detención del Tren Maya

El actor revivió el polémico video del movimiento Sélvame del Tren Maya (Fotos: Instagram@ederbez // Cuartoscuro)

Eugenio Derbez ha sido blanco de polémicas durante las últimas semanas. Una de ellas surgió luego de obtener un Oscar por su participación en la película CODA. Sin embargo, el que más llamó la atención fue su exigencia por detener la construcción del Tren Maya.

Fue en el marco de Día Mundial del Agua cuando comenzó a circular un video en redes sociales por parte del movimiento Sélvame del Tren, el cual estuvo encabezado por algunas figuras del medio artístico nacional que buscan detener la construcción del Tramo 5 Sur de este proyecto insignia porque, señalaron, afectaría notablemente al rico ecosistema del lugar.

Hoy, después de hasta ser denunciado por Morena debido a su participación en este metraje, Derbez volvió a exigir la detención del Tren Maya y solicitó ser escuchado para dar a conocer su postura sobre el caso.

Asimismo, el actor, productor y director mexicano también dijo que deben oír a los expertos y la gente de la región, los cuales han denunciado que el daño ambiental ya es “irreversible” por la tala de árboles que ha dañado la zona.

“Solo queremos ser escuchados y que tomen en cuenta la opinión de los científicos, de los ambientalistas y de la gente de la región. El daño ecológico sería IRREVERSIBLE”, escribió el famoso comediante.

Este mensaje, publicado en su cuenta de Twitter, estuvo acompañado del mismo video por el cual causó polémica, sólo que esta vez añadió algunas imágenes de la deforestación causada por la construcción de esa infraestructura de transporte.

Usuarios de esta red social no tardaron en responderle a Eugenio Derbez y afirmaron que dicho tramo del Tren Maya ya fue modificado para no dañar la selva. Además, compartieron la defensa que el papá de Natalia Lafourcade, Gastón, realizó a la Cuarta Transformación (4T), además de evidenciar su apoyo a AMLO y sus megaproyectos.

Luego de darse a conocer este metraje, López Obrador, durante la conferencia mañanera del pasado miércoles 23 de marzo, respondió a este video y llamó a los involucrados “seudoambientalistas” y “fifís”, además de mencionar que habrían sido contratados por conservadores para criticar su proyecto.

Posteriormente, el actor contestó a las declaraciones del mandatario y aseguró que le dolieron las descalificaciones. Además, aclaró que no recibió ningún pago por participar en esta campaña ambiental.

El mandatario y Derbez han rozado desde hace algunas semanas por sus diferentes posturas sobre el Tren Maya (FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO)

“Me duele que lo descalifiquen porque creo que el león cree que todos son de su condición. Yo no recibo sobres amarillos, yo no necesito eso. Me gano el dinero con el sudor de mi frente y esto lo hago por amor a México”, expresó el comediante este 25 de marzo en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Eugenio también aprovechó el diálogo para aclarar que pertenece a un colectivo de ciudadanos y ciudadanas que se encuentran preocupados por el latente peligro al que se enfrenta la selva de la península.

Asimismo, aclaró que no fueron contratados por nadie: “Yo siempre lo he dicho, no soy de ningún partido, ni del PRI ni del PAN ni de MORENA. Yo soy de México y estoy haciendo esto porque nos contactaron los ambientalistas, nos contactó la gente local en un grito de auxilio”.

En contraposición a las palabras de AMLO, el entrevistado remarcó que no están en contra del Tren Maya sólo se oponen a que de último momento se haya cambiado la ruta del tramo 5 a un lugar que tiene el sistema de ríos subterráneos y cenotes más largo del mundo. Su único objetivo es que se paren los trabajos en este parte para evitar un ecocidio.

