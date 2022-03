Derbez respondió a AMLO sobre el Tren Maya: “Nadie me pagó, yo no recibo sobre amarillos”

Derbez detalló que no está afiliado a ningún partido político y que siempre ha luchado a favor de la naturaleza. (Fotos: Instagram@ederbez // Cuartoscuro)

El actor y productor mexicano Eugenio Derbez puntualizó que no percibió ningún tipo de remuneración económica por haber colaborado en la campaña titulada #SélvameDelTren. Compartió su postura luego de que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificara a los participantes de “seudoambientalistas” y “fifís”, además de argumentar que habrían sido contratados por conservadores para criticar su proyecto.

“Me duele que lo descalifiquen porque creo que el león cree que todos son de su condición. Yo no recibo sobres amarillos, yo no necesito eso. Me gano el dinero con el sudor de mi frente y esto lo hago por amor a México”, expresó el comediante este 25 de marzo en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

SélvameDelTren fue el título que llevó la propuesta en la que famosos como Natalia Lafourcade, Kate del Castillo, Bárbara Mori, Saúl Hernández, Omar Chaparro, Ana Claudia Talancón, Aislinn Derbez, Arturo Islas, entre otros, se hicieron escuchar a través de un video que compartieron en sus redes sociales para pedir que se detuviera la construcción del Tramo 5 Sur del Tren Maya.

AMLO crítico a las y los artistas que mediante un video se posicionaron contra el Tren Maya.

La publicación comenzó a circular desde el martes 22 de marzo en el marco del Día Mundial del Agua, pues los implicados explicaron que los trabajos del Tren afectarían severamente a los ríos subterráneos, aparte de causar graves afectaciones a la flora y fauna de la región.

Por su parte, Eugenio aprovechó la entrevista para aclarar que pertenece a un colectivo de ciudadanos y ciudadanas que se encuentran preocupados por el latente peligro al que se enfrenta la selva de la península.

Asimismo, aclaró que no fueron contratados por nadie: “Yo siempre lo he dicho, no soy de ningún partido, ni del PRI ni del PAN ni de MORENA. Yo soy de México y estoy haciendo esto porque nos contactaron los ambientalistas, nos contactó la gente local en un grito de auxilio”.

En contraposición a las palabras de AMLO, el entrevistado remarcó que no están en contra del Tren Maya sólo se oponen a que de último momento se haya cambiado la ruta del tramo 5 a un lugar que tiene el sistema de ríos subterráneos y cenotes más largo del mundo. Su único objetivo es que se paren los trabajos en este parte para evitar un ecocidio.

Autoridades de Fonatur anunciaron que el Tramo 5 del Tren Maya ya no seguiría su trazado original por Playa del Carmen. FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM

De igual forma dijo que lo único que piden es que se hagan los estudios ambientales necesarios y que se cumpla la ley “que se escuche a las comunidades locales, a los mayas, a la sociedad civil, que se escuche a los expertos, a los ambientalistas y a los científicos. Lo que molesta es que con tal de entregar la obra a tiempo y decir “sí cumplimos” decidieron cruzar la selva”.

Cabe destacar que el presidente no ha sido el único que ha hecho declaraciones en contra de las y los artistas que manifestaron su postura en oposición a la obra morenista, pues José Ramón López Beltrán, hijo del mandatario, también se pronunció.

López Beltrán tachó a Derbez y a Rubén Albarrán, vocalista de la banda mexicana Café Tacvba, de no informarse bien y de dejarse influenciar por sus malas amistades. Esto lo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter en la que compartió:

“Sus mejores momentos fueron en los noventas. De @EugenioDerbez fue #eloygameno y de Rubén Albarrán fue @cafetacvba, #Re y #Avalanchadeexitos. Ojalá se informen bien sobre el @TrenMayaMX y dejen de hacer caso a sus fatuas y superfluas malas amistades”.

Foto: Captura de pantalla de Twitter

Finalmente, el actor comentó que seguirá protestando por la construcción del tramo 5 y subrayó: “A estas alturas de mi carrera no tengo necesidad de que alguien venga y me pague algunos pesos para que apoye a algún partido político (...), al contrario, soy apartidista, partidos van, partidos vienen y el país no cambia.

