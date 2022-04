“Servil sin convicción”: Vicente Fox tundió a Adán Augusto por presunto uso de avión de la Guardia Nacional

(Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez y REUTERS/Luis Cortes)

Adán Augusto López, Secretario de Gobernación, ha estado en la mira de polémicas que le han valido de ácidas críticas y arremetidas durante el fin de semana; siendo una de estas, nuevamente, la del ex presidente, Vicente Fox Quesada.

Esto, luego que el funcionario tabasqueño - a su llegada a Palacio Nacional - evadiera los cuestionamientos sobre el uso de un avión de la Guardia Nacional (GN), lo cual lo implicó en un posible uso de recursos públicos para la promoción de la Revocación de Mandato: “Traigo prisa”, expresó a medios de comunicación.

Fue así que el ex presidente del Partido Acción Nacional (PAN) se pronunció en contra de Augusto López mediante una publicación en su cuenta de Twitter, acusándolo de volver a violar la Ley y todo, afirmó, “por ‘serviles’ sin convicción”.

“Si todos te vimos y te oímos Secretario. Y no le hagas al ‘avestruz’. Violación flagrante a la Ley. Los pescaron con las manos en la masa. Todo por ‘serviles’ sin convicción”.

(Foto: captura de pantalla)

El nuevo escándalo surgió tras viralizarse una fotografía de Adán Augusto cerca de un avión de la GN cuya ruta pasó por Torreón y Hermosillo, ciudades donde el secretario encabezó algunos eventos para respaldar al presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en la consulta del próximo 10 de abril.

Es así que al ojo de huracán ya no sólo se hallaban los señalamientos por violación a la veda electoral, también por el empleo de recursos públicos para cumplimentar dichos actos, pues los transportes de la Institución de Seguridad deben ser empleados para fines exclusivos de los uniformados.

No obstante, al ser cuestionado por este asunto, el Jefe del Ejecutivo dio un espaldarazo al también tabasqueño abogando que la gira realizada fue únicamente para cumplir con sus responsabilidades como secretario.

“Él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta. No va a mítines (...) No se confundan, no está haciendo campaña”, abogó en su conferencia matutina del pasado 04 de abril.

(Foto: Captura de pantalla)

No obstante, algunos videoclips en redes sociales contradicen lo afirmado por el mandatario mexicano, ya que en éstos se observa que a las reuniones también habían acudido Mario Delgado, presidente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y el titular de la GN, Luis Rodríguez Bucio.

“El 10 de abril no tengo ninguna duda que aquí Coahuila dirá ‘No estás solo’ a Andrés Manuel López Obrador”, refrendó con seguridad Adán Augusto quien, además, dijo no temerle a las represalias que el Instituto Nacional Electoral (INE) pudiera imponerle por este proselitismo.

Fue bajo ese sentido que AMLO, en su mañanera, descalificó al órgano electoral por “su falta de imparcialidad” ya que, afirmó, únicamente sanciona a “quienes están a favor de la transformación” y no a detractores que llaman a no participar en el ejercicio democrático.

“Hay elementos de que solo se impide que participen los que están a favor de la transformación. No se cuestiona a los que están abiertamente llamando a que no participe la gente”.

Para ello, evocó lo acontecido el pasado 26 de marzo en Coahuila, cuando el gobernador del, Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Riquelme Solís, llamó a las y los militantes de la bancada a no participar en “la farsa” Revocación de Mandato. De esa manera, López Obrador pronunció: “Es violatorio del espíritu y las letras de la Constitución”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO: