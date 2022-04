Víctor Trujillo ironizó con el respaldo de AMLO a Adán Augusto López: “El hombre que miente en las mañanas”

Adán Augusto López promocionó la Revocación de Mandato (Video: Twitter/@Enea_Salgado)

Las críticas continúan llegando al titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, luego de que promocionara la consulta de Revocación de Mandato, ahora se unió a esto el comunicador Víctor Trujillo.

A través de un tuit, el actor que da vida al personaje Brozo cuestionó el apoyo que el funcionario recibió durante la conferencia mañanera de este lunes 4 de abril por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a quien acusó de mentir durante las conferencias de prensa de Palacio Nacional.

Asimismo, continuando con la versión que ofreció el mandatario mexicano, el periodista compartió un video de las declaraciones del secretario de Gobernación e ironizó que con lo que se ve en las imágenes se puede “asegurar” no se trata del tabasqueño ni un mitin.

“No es cierto. Esto no es un mitin, ni es el secretario de Gobernación arengando en campaña proselitista. Así lo aseguró el hombre cansado que miente en las mañanas”, redactó.

El comunicador ironizó con las declaraciones de AMLO a favor del secretario de Gobernación (Fotos: Cuartoscuro)

En la grabación de 25 segundos que compartió Trujillo se pudo observar al exgobernador de Tabasco asegurar que la población, con su voto en la Revocación de Mandato a la que se someterá el mandatario mexicano, expresará que está del lado del morenista.

“El 10 de abril, porque yo no tengo ninguna duda que aquí en Coahuila, se dirá ‘no estás solo Andrés Manuel López Obrador’”

Y es que en compañía de Mario Delgado Carillo, dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el funcionario puntualizó que contaba con la autorización del jefe del Ejecutivo Federal para hablar del ejercicio de democracia participativa, por lo que no temía de las sanciones que pudiera imponer el Instituto Nacional Electoral (INE).

Aunado a esto, expresó que si sus acciones ocasionaran que lo separaran de su cargo, él se plantaría en las calles de Pino Suárez y Niños Héroes, en la Ciudad de México, a decir que fue “un honor que me corrieran por apoyar a López Obrador”.

Tundieron a Adán Augusto López por promover Revocación de Mandato (Foto: captura de pantalla)

Ante tal acto, el mandatario mexicano salió en defensa del personaje de su gabinete durante la conferencia de prensa de este lunes y detalló que el funcionario no viajó a Sonora y Coahuila a realizar mitines políticos, sino a cumplir con actividades propias de la Segob.

Asimismo, el presidente mexicano acusó al INE de no actuar con parcialidad durante a penalización de actos en la Revocación de Mandato, puesto que, desde su perspectiva, no se ha multado a los actores políticos que están llamando a la abstención durante la jornada electoral.

“El INE, el juez, no ha actuado con rectitud. Hay elementos de que solo se impide que participen los que están a favor de la transformación. No se cuestiona a los que están abiertamente llamando a que no participe la gente”, sentenció el tabasqueño.

Sheinbaum volvió a arremeter contra el INE (Foto: Twitter/@Claudiashein)

A los reclamos de AMLO también se unió la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y sentenció que es momento de reformar el órgano electoral debido a que presuntamente no se han eliminado los privilegios de los consejeros.

Durante la conferencia de prensa que la mandataria ofreció, ésta puntualizó que un verdadero proceso democrático sería que las y los consejeros electorales fueran electos mediante sufragios. Además, señaló que para ella el INE es un organismo “caro”, el cual se ha alejado de la ciudadanía porque “es de un grupo, es de privilegios y de cuotas”.

