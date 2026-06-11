Desaparecen 6 influencers de “Bola Costera” cuando viajaban de Nayarit a Sinaloa: esto se sabe

Seis jóvenes de Tuxpan, Nayarit, integrantes del grupo Bola Costera, desaparecieron cuando viajaban a Mazatlán (Captura de pantalla)

Seis creadores de contenido de Tuxpan, Nayarit, desaparecieron este miércoles cuando viajaban en una vagoneta blanca rumbo a Mazatlán, Sinaloa, donde planeaban grabar material para sus plataformas digitales.

De acuerdo con la información, sus familiares perdieron comunicación con ellos alrededor de las 7:00 horas, cuando el grupo transitaba por la zona de El Tablón, en el municipio de Rosario, uno de los puntos de mayor tensión en el sur del estado.

PUBLICIDAD

¿Qué se sabe de la desaparición de los creadores de contenido?

Los jóvenes forman parte del colectivo de creadores conocido como Bola Costera, grupo con presencia en redes sociales que produce principalmente contenido musical. Salieron de Tuxpan cerca de las 4:00 horas del miércoles 10 de junio. Tenían previsto reunirse en el puerto con otro grupo de creadores, La Gallada de Maza, para realizar diversas tomas y grabaciones de contenido.

(Facebook)

Desde que se perdió el contacto, familiares y amigos lanzaron una campaña de búsqueda en redes sociales. Según publicaciones de allegados y reportes de medios locales, los jóvenes identificados son Luis Antonio Chávez Jiménez, Brayan Granados, Ramón Medina, Pablo Ángel Durán Rentería, Brandon Zamorano, Daniel Ramírez Segura. Las autoridades no han emitido una lista definitiva de los desaparecidos.

PUBLICIDAD

Sus madres, que viajaron a Mazatlán la noche del miércoles para sumarse a la búsqueda, describieron a los jóvenes como trabajadores de oficios como la albañilería y la herrería que graban contenido en sus tiempos libres. Este jueves los familiares acudirán a la Vicefiscalía de la zona sur para pedir que se intensifiquen las acciones, según Debate.

“Quítenles lo que les tengan que quitar, pero regrésenlos sanos y salvos”

El creador de contenido Enrique, identificado como integrante de La Gallada de Maza, publicó un video en el que se dirigió directamente a quienes pudieran tener a los jóvenes. Precisó que el último contacto que él tuvo con el grupo fue en la zona de Aguacaliente de Gárrate, en Concordia, antes de llegar a Mazatlán.

PUBLICIDAD

En el video, Enrique apeló a que los captores investiguen a los jóvenes y comprueben que no tienen vínculos con ningún grupo. “A lo mejor tienen a las personas equivocadas, que no son las personas que a la mejor ellos andan buscando”, señaló. Y lanzó un mensaje directo: “Si están viendo este video y ustedes lo tienen, aviéntenlos ahí a una carretera, no pasa nada. Nosotros vamos y los recogemos. Quítenles sus pertenencias, quítenlo que les tengan que quitar, pero regrésenlos sanos y salvos”.

Luego precisó: “Son unas personas que no se meten con nadie, que son unas personas que trabajan; son la mayoría de ellos, trabajan en un taller, trabajan en la obra y en sus ratos libres crean contenido simplemente de comedia”, agregó en otra parte del mensaje.

PUBLICIDAD

El corredor donde desaparecieron, epicentro de la violencia en Sinaloa

Foto: Redes sociales

La desaparición ocurre en una franja del sur de Sinaloa que en las últimas semanas ha concentrado algunos de los episodios de violencia más graves del país.

El municipio de Rosario, donde se registró el último contacto con los jóvenes, fue el escenario del aseguramiento de 567 artefactos explosivos improvisados el 7 de junio, entre ellos dispositivos adaptados para drones y minas de activación por presión.

PUBLICIDAD

En Escuinapa, municipio contiguo al sur de Rosario, la violencia escaló de forma notoria. La madrugada del lunes 8 de junio, Grecia Guadalupe Gallardo Ulloa, de 14 años, y su tío Arturo Ramiro Quintero Ortega fueron asesinados a balazos cuando se dirigían a un hospital tras una picadura de alacrán. También un vehículo cargado con explosivos detonó a un costado de la carretera México 15, afectando infraestructura eléctrica y negocios en un radio de 500 metros.

El alcalde de Escuinapa reconoció ante Noroeste que la violencia ha rebasado la capacidad de respuesta de las autoridades locales. La gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, visitó el municipio y prometió reforzar el despliegue de fuerzas de seguridad.

PUBLICIDAD

Desde el inicio de la disputa entre las facciones de los Guzmán y los Zambada, en septiembre de 2024, Sinaloa acumula más de 3 mil 300 homicidios dolosos; además de casi 4 mil secuestros.

Una cadena de desapariciones

(FOTO: FB: Brenda Valenzuela Gil)

El caso de Bola Costera se suma a una cadena de desapariciones registradas en el corredor Nayarit-Mazatlán y en el puerto durante los últimos meses. En febrero, cuatro integrantes de una familia del Estado de México desaparecieron en Mazatlán durante un viaje de vacaciones.

PUBLICIDAD

En enero, diez trabajadores mineros desaparecieron en Concordia, municipio serrano del sur de Sinaloa. Las investigaciones federales apuntaron a que los trabajadores habrían sido confundidos con integrantes de una facción rival. Fueron encontrados sin vida en una fosa clandestina. El año pasado, también un joven llamado Carlos Emilio, desapareció al ingresar al baño de un restaurante en Mazatlán.