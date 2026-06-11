De Memo Ochoa a Raúl Jiménez: los mensajes de los seleccionados mexicanos a horas del Mundial 2026

Imagen del combinado mexicano en su último partido amistoso antes del Mundial 2026. ( FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

A horas del pitazo inicial del Mundial 2026, varios seleccionados mexicanos usaron sus cuentas de Instagram para publicar mensajes dirigidos a sus seguidores, con palabras de gratitud, recuerdos de infancia y promesas de entrega en la cancha.

Los posts, que acumularon decenas de miles de reacciones en pocas horas, muestran el estado de ánimo del grupo antes del partido inaugural contra Sudáfrica este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca.

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La convocatoria que sale hoy a la cancha reúne a 26 jugadores con una edad promedio de 27.8 años, desde Guillermo Ochoa con 40 años en su sexto Mundial hasta Gilberto Mora con 17, el mexicano más joven en disputar una Copa del Mundo.

Ochoa se despide con una sola palabra y 56 mil reacciones

(Captura de pantalla)

El portero Guillermo Ochoa publicó una sola palabra en su cuenta: “GRACIAS”. Un video acompañó el texto, entre ellas una imagen que mostraba una ilustración con: “Seis mundiales, una sola leyenda. Gracias por defender nuestros colores”, junto al hashtag #NoMemoNoParty. El post acumuló más de 56 mil reacciones en seis horas.

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Ochoa llega a este torneo con 153 partidos disputados con el Tri, de los cuales 11 han sido en Mundiales. En Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 estuvo en el banco; en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022 fue titular. De ganar minutos este jueves, se convertiría en el primer portero en disputar seis Copas del Mundo.

Chino Huerta y la foto de 2006 que se volvió profecía

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El mediocampista César Huerta publicó una imagen de cuando tenía seis años, en junio de 2006, posando detrás de un cartel publicitario de la Selección Mexicana en una tienda departamental. En la foto, el niño asoma la cabeza por el número 21, el mismo que porta hoy en la Copa del Mundo. Su post fue uno de los más comentados de la jornada.

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Huerta escribió: “Lo que nunca imaginé es que 20 años después estaría a horas de vivir mi primer Mundial... defendiendo estos colores y usando exactamente el mismo número: el 21”. Añadió: “Mi mundial no inicia mañana, inició hace muchos años atrás con un niño que nunca dejó creer y luchó por sus sueños”.

El mediocampista también reconoció el camino hasta llegar aquí: “Aquel niño no sabía todo lo que tendría que pasar: los sacrificios, las caídas, las lesiones, las dudas, los kilómetros lejos de casa y las veces que estuvo cerca de rendirse”.

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Otros: gratitud y compromiso

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Santiago Giménez abrió su publicación con una cita bíblica del Salmo 37:4 y escribió: “Los sueños están para cumplirse y hoy, ese niño que una vez miró al cielo con fe pidiendo un deseo, está a punto de cumplirlo”. Cerró con una frase que resumió el sentir colectivo: “Esto es solo el inicio... 180 millones, todos juntos. VAMOSSSS!!!”. El post sumó más de 56 mil reacciones.

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Alexis Vega, con 99 mil reacciones en seis horas, publicó una fotografía en blanco y negro con la camiseta número 10 y escribió: “Meses de trabajo, sacrificio y sueños nos trajeron hasta aquí. Hoy representamos a todo un país, vamos a dejar el alma en cada minuto, en cada balón y en cada batalla. ¡México, estamos listos!”. El mediocampista Edson Álvarez fue uno de los primeros en comentar el post.

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Raúl Jiménez, exdelantero del Fulham con 35 años en su segundo Mundial, fue más escueto. Publicó una imagen con la camiseta número 9 y el texto: “La espera terminó y el Mundial ya está aquí. #vamosmexicomx”. El post acumuló más de 83 mil reacciones, y entre los comentarios apareció Luis Romo, quien reaccionó desde su propia cuenta.

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Luis Chávez, mediocampista en su segundo torneo mundialista, publicó el mensaje más personal de la jornada. Describió el año previo como “lleno de dudas, frustración y lágrimas” por su lesión y agradeció a sus seguidores por sostenerlo en los momentos más difíciles. “Sin ustedes hoy no estaría aquí a un día de poder jugar mi 2do MUNDIAL”, escribió. El texto cerró con la conclusión a la que lo llevó ese año: “DISFRUTAR. Así que disfrutemos de las cosas simples de la vida y seamos valientes para buscar y cumplir nuestros sueños”. Edson Álvarez también comentó su publicación.

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De Ochoa a Mora: la convocatoria más amplia en generaciones

La lista del seleccionador Javier Aguirre abarca más de dos décadas de historia futbolística. Ochoa, nacido el 13 de julio de 1985, puede convertirse en el primer portero en disputar seis Copas del Mundo, con 153 partidos acumulados con el Tri. En el extremo opuesto, Mora cumplirá 17 años y 240 días el día de la inauguración, lo que lo convierte en el mexicano más joven en participar en una Copa del Mundo.

Doce de los 26 convocados ya tienen experiencia mundialista. Entre ellos figuran Jiménez en su segundo torneo, junto a Edson Álvarez, Jesús Gallardo, Johan Vásquez, Jorge Sánchez, César Montes, Orbelín Pineda, Chávez, Romo, Roberto Alvarado y Vega.

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@miseleccionmx

La nómina incluye a dos naturalizados. Álvaro Fidalgo, de origen español y actualmente en el Real Betis, fue figura en el América con el que ganó el tricampeonato de la liga mexicana. Julián Quiñones, procedente de Colombia, ostenta el récord de jugador extranjero con más títulos en la liga mexicana, con seis, y terminó como campeón de goleo en la liga saudí con el Al-Qadisiyah, por encima de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.

Entre los legionarios europeos destacan Giménez y Obed Vargas, mediocampista del Atlético de Madrid con 20 años. En total, 13 jugadores de la convocatoria militan en Europa. El equipo que más elementos aporta es el Guadalajara, con cinco: Raúl Rangel, Romo, Brian Gutiérrez, Alvarado y Armando González.

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México busca romper su maldición en partidos inaugurales

Dónde ver México vs Sudáfrica en Perú: partido inaugural de la Copa del Mundo 2026.

El debut frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca llega cargado de una estadística adversa: México nunca ha ganado un partido inaugural de Copa del Mundo, con un balance de cinco derrotas y dos empates desde Uruguay 1930. Aguirre lo reconoció en conferencia de prensa: “Hay que romper la estadística. No tenía el dato, se lo voy a compartir a los jugadores, va a ser otro aliciente”.

El duelo revive el partido inaugural de Sudáfrica 2010, cuando ambas selecciones empataron 1-1. Aguirre era entonces el técnico del Tri. En los dos Mundiales anteriores que México organizó, en 1970 y 1986, el equipo cayó en cuartos de final. En Catar 2022 no pasó de la fase de grupos.

El seleccionador, que jugó el Mundial de 1986 como futbolista y ahora dirige su tercer torneo desde el banquillo, expresó que vive la experiencia con “tranquilidad emocional” y “paz interna”. Sobre su rol, señaló: “Yo soy el menos importante en esta selección, pero soy el máximo responsable cuando hay una derrota. Es una ley que me sé desde siempre”. México también enfrentará en el Grupo A a Corea del Sur y República Checa.