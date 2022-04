“Arma para desestabilizar futuros gobiernos”: por qué Claudio X González no votará en la revocación de AMLO

Las diez razones por las que el empresario Claudio X. González Guajardo no votará en la revocación de mandato FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La próxima revocación de mandato en contra de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), provocó una campaña de los miembros de la oposición política para motivar a sus simpatizantes a no votar en la consulta ciudadana.

Así han aparecido en las redes sociales de políticos, analistas, periodistas o sociedad civil múltiples videos, fotografía y publicaciones con argumentos para no acudir a las casillas.

Ahora fue el turno de Claudio X González Guajardo, quien se ha destacado en los últimos años como uno de los más férreos opositores a la Cuarta Transformación, para revelar su decisión de no votar en la próxima consulta.

A través de un video en las redes sociales, informó una decena de razones principales por las cuales no asistirá a las casillas que montará el Instituto Nacional Electoral (INE) en todo el país el próximo domingo 10 de abril de 2022.

Claudio X. González aseguró que AMLO podría usar la revocación de mandato en un futuro para desestabilizar gobiernos (Foto: Cuartoscuro)

En primer lugar, aseguró estar consciente de que AMLO fue electo para gobernar por un periodo de 6 años que terminará en 2024, no por 3 años y medio.

Además, consideró que se trata de “una tramposa manipulación”, pues pasó de ser una consulta ciudadana de revocación de mandato, como lo indica la Ley, a un “ejercicio oficialista de ratificación contrario a lo que establece la Constitución”.

En este sentido, reveló que “son el presidente y sus seguidores quienes impulsan la consulta, no los ciudadanos y la utilizan para seguir polarizando”.

Para los puntos siguientes, compartió que la consulta “nos distrae de atender las múltiples crisis que nos afectan”, y que se trata de un derroche que la Cuarta Transformación debería, más bien, invertir en “vacunas, tratamientos para niños con cáncer, guarderías o escuelas”.

Claudio X. González insistió en que el gobierno debería gastar los recursos en escuelas, medicamentos para niños con cáncer y vacunas, entre otras cosas (Foto: Cuartoscuro)

También insistió en el reciente recorte de presupuesto al INE desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Congreso, donde “los legisladores de Morena no le otorgaron al INE los recursos que pedían para celebrar de manera correcta el ejercicio”, además de hacer énfasis en que “ahora se gastan esos recursos en propaganda de manera ilegal”.

Por otra parte, consideró que “en el remoto caso de que la consulta fuera vinculatoria, y que la decisión fuera revocar el mandato del presidente”, la Ley dicta que desde el Congreso será propuesto el presidente interino, y dado a que Morena tiene la Mayoría, el cambio no sería representativo. “Ya sabemos quién manda en Morena”, advirtió.

“Porque pase lo que pase, Morena y el presidente no van a dejar el poder en el 2022″, dijo Claudio X. González durante un video publicado en su Twitter oficial.

Uno de sus más fuertes argumentos en contra de la revocación de mandato, pero también del presidente Andrés Manuel López Obrador en específico, pues aseguró que se trata de un instrumento que utilizaría al final de su mandato como “arma para desestabilizar a futuros gobiernos”.

Claudio X. González aseguró que no participará en la revocación de mandato de AMLO (Foto: Cuartoscuro)

Por último, aseguró que realmente solo hay un voto que contará en sus objetivos que sacar a la 4T de Palacio Nacional: el de las elecciones federales y presidenciales de 2024.

“No desesperemos, no caigamos en su juego, y en el 24, con el voto de todas y todos, se van”, concluyó el empresario que ha enfrentado diversas jornadas de dimes y diretes contra el presidente de México.

A las críticas y llamados a no acudir a las casillas también se sumaron personajes como el ex presidente Vicente Fox Quesada, el ex funcionario Javier Lozano, el conductor y comediante Chumel Torres, la senadora Kenia López Rabadán, o el senador Germán Martínez.

SEGUIR LEYENDO: