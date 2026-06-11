Corea del Sur vs República Checa: Cuántas veces se han enfrentado y quién ganó la última vez

El esperado partido de este 11 de junio entre Corea del Sur y República Checa ofrece un antecedente breve pero revelador de cara al Mundial 2026. Sus enfrentamientos previos, todos en amistosos internacionales, muestran paridad y resultados diversos.
El duelo en el Estadio Guadalajara de México marcará su primer choque en una fase oficial de la Copa del Mundo.
Ambas selecciones llegan con expectativas y planteles renovados. El historial, aunque corto, permite identificar momentos clave en la relación futbolística entre estos equipos.
Tres partidos, tres historias distintas
El primer partido entre Corea del Sur y República Checa se jugó en 1998. El marcador terminó igualado y dejó abierta la rivalidad.
- 27 de mayo de 1998: Empate 2-2 en el Estadio Olímpico de Seúl. Jiří Němec y Vratislav Lokvenc adelantaron a los checos, pero Corea del Sur igualó en la segunda mitad.
- 15 de agosto de 2001: Goleada 5-0 a favor de República Checa en Praga. Pavel Nedvěd anotó un gol y Miroslav Baranek firmó un triplete, estableciendo la mayor diferencia en el historial.
- 5 de junio de 2016: Victoria 2-1 de Corea del Sur como visitante en Praga. Yoon Bit-Garam y Suk Hyun-Jun marcaron para los asiáticos; Marek Suchy descontó para los europeos.
De esta manera, cada enfrentamiento mostró un escenario muy distinto: empate en casa para los coreanos, dominio checo en su territorio y revancha surcoreana en Europa.
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El balance previo al Mundial 2026
Hasta este torneo, cada selección suma una victoria y un empate en el historial directo.
La diferencia de goles favorece a República Checa por la goleada de 2001, pero Corea del Sur fue quien se llevó el triunfo más reciente.
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- Ningún partido anterior se jugó en torneo oficial.
- Los juegos se han caracterizado por goles de ambos lados.
- El resultado de 2016 otorga un antecedente positivo a Corea del Sur de cara al debut mundialista.
Así, la serie evidencia que ambos equipos pueden competir fuera de casa y que no hay un claro favorito para el duelo en Guadalajara.
El Grupo A y el impacto del partido en Guadalajara
El partido entre Corea del Sur y Chequia marcará el inicio de actividades para ambos en el Grupo A del Mundial 2026, donde también figuran México y Sudáfrica.
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- México funge como anfitrión y por ello parte como el favorito para avanzar a la siguiente fase.
- Sudáfrica busca sorprender tras su regreso a la máxima cita futbolística.
- El resultado entre coreanos y checos puede condicionar la tabla del grupo y definir los escenarios para el resto de la fase.
En este sentido, la victoria en el debut es fundamental para encaminar la clasificación a los dieciseisavos de final.
El antecedente reciente, el equilibrio en el historial y la presencia de México como local harán que cada punto disputado en el grupo cobre mayor peso desde la primera jornada.
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