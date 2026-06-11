Corea del Sur vs República Checa: Cuántas veces se han enfrentado y quién ganó la última vez

El encuentro entre coreanos y checos será seguido muy de cerca por México y Sudáfrica, ya que anticipa marcar el rumbo del Grupo A desde la primera jornada. (Fotos: REUTERS - Imagn Images)

El esperado partido de este 11 de junio entre Corea del Sur y República Checa ofrece un antecedente breve pero revelador de cara al Mundial 2026. Sus enfrentamientos previos, todos en amistosos internacionales, muestran paridad y resultados diversos.

El duelo en el Estadio Guadalajara de México marcará su primer choque en una fase oficial de la Copa del Mundo.

El Estadio Guadalajara está listo para recibir el primer choque oficial entre Corea del Sur y Chequia en una Copa del Mundo. REUTERS/Amanda Perobelli

Ambas selecciones llegan con expectativas y planteles renovados. El historial, aunque corto, permite identificar momentos clave en la relación futbolística entre estos equipos.

Tres partidos, tres historias distintas

El primer partido entre Corea del Sur y República Checa se jugó en 1998. El marcador terminó igualado y dejó abierta la rivalidad.

27 de mayo de 1998: Empate 2-2 en el Estadio Olímpico de Seúl. Jiří Němec y Vratislav Lokvenc adelantaron a los checos, pero Corea del Sur igualó en la segunda mitad.

15 de agosto de 2001: Goleada 5-0 a favor de República Checa en Praga. Pavel Nedvěd anotó un gol y Miroslav Baranek firmó un triplete, estableciendo la mayor diferencia en el historial.

5 de junio de 2016: Victoria 2-1 de Corea del Sur como visitante en Praga. Yoon Bit-Garam y Suk Hyun-Jun marcaron para los asiáticos; Marek Suchy descontó para los europeos.

El 15 de agosto de 2001, República Checa goleó 5-0 a Corea del Sur en Praga, con un triplete de Miroslav Baranek y un gol de un joven Pavel Nedvêd. (X/ @UEFAEURO)

De esta manera, cada enfrentamiento mostró un escenario muy distinto: empate en casa para los coreanos, dominio checo en su territorio y revancha surcoreana en Europa.

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El balance previo al Mundial 2026

Hasta este torneo, cada selección suma una victoria y un empate en el historial directo.

La diferencia de goles favorece a República Checa por la goleada de 2001, pero Corea del Sur fue quien se llevó el triunfo más reciente.

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Ningún partido anterior se jugó en torneo oficial.

Los juegos se han caracterizado por goles de ambos lados.

El resultado de 2016 otorga un antecedente positivo a Corea del Sur de cara al debut mundialista.

El 5 de junio de 2016, Corea del Sur venció 2-1 a República Checa en Praga con goles de Yoon Bit-Garam y Suk Hyun-Jun. (X/ Czech Republic)

Así, la serie evidencia que ambos equipos pueden competir fuera de casa y que no hay un claro favorito para el duelo en Guadalajara.

El Grupo A y el impacto del partido en Guadalajara

El partido entre Corea del Sur y Chequia marcará el inicio de actividades para ambos en el Grupo A del Mundial 2026, donde también figuran México y Sudáfrica.

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México funge como anfitrión y por ello parte como el favorito para avanzar a la siguiente fase.

Sudáfrica busca sorprender tras su regreso a la máxima cita futbolística.

El resultado entre coreanos y checos puede condicionar la tabla del grupo y definir los escenarios para el resto de la fase.

En el balance previo al Mundial 2026, cada selección registra una victoria y un empate, y el resultado de este primer partido podría marcar el rumbo del Grupo A. REUTERS/David W Cerny

En este sentido, la victoria en el debut es fundamental para encaminar la clasificación a los dieciseisavos de final.

El antecedente reciente, el equilibrio en el historial y la presencia de México como local harán que cada punto disputado en el grupo cobre mayor peso desde la primera jornada.

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