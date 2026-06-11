Lupita Infante, nieta de “El Ídolo de México”, sorprende con su voz y se viraliza en redes

La nieta de Pedro Infante acumula elogios en redes tras publicar un video en estudio donde interpreta uno de los temas más recordados de su abuelo; los internautas destacan su voz y su discreción. (Facebook Lupita Infante)

Lupita Infante lleva semanas acumulando reproducciones en TikTok con un video grabado en estudio donde interpreta "No volveré“, el clásico de la música mexicana que su abuelo Pedro Infante popularizó en los años 40. La reacción en redes no tardó: miles de comentarios elogian su voz y la señalan como heredera natural de uno de los artistas más queridos de la historia del país.

El video acompaña un texto que la cantante escribió en la plataforma: “Hay canciones que no se olvidan, solo encuentran nuevas voces”. En la grabación aparece junto a un grupo de coristas interpretando el coro del tema, compuesto por Ernesto Cortázar con música de Manuel Esperón. La sección de comentarios se convirtió en un espacio de reconocimiento hacia su calidad vocal y su vínculo con la tradición ranchera.

PUBLICIDAD

Un video en TikTok donde canta "No volveré" bastó para que miles de usuarios reconocieran la herencia vocal de Lupita Infante. (@lupitainfantexo)

Los internautas la comparan con la Dinastía Aguilar y elogian su discreción

Lo que más señalan los usuarios no es solo la voz, sino la actitud. Guadalupe Infante Esparza, de 39 años, no ha utilizado su apellido como carta de presentación en redes. Esa discreción contrasta, según los comentarios, con la forma en que por ejemplo, Ángela Aguilar suele recordar en entrevistas que es nieta de Flor Silvestre, Antonio Aguilar e hija de Pepe.

La comparación se extendió rápidamente. Internautas señalan que Infante “brilla con luz propia” sin necesidad de mencionar a su abuelo, los comentarios apuntan que una construye su carrera desde el talento, la otra desde el apellido.

PUBLICIDAD

“Y sin ser nieta de Flor Silvestre”, “Y sin usar manos aflamencadas”, “Su abuelo estaría orgulloso”, “Los Fernández y los Infante salvando la historia musical de México”, “Imagínense cantando juntos a Majo Aguilar, Alex Fernández y Lupita Infante”, “La Nieta del Mismísimo Ídolo de México”, “¿Cómo es que no conocía a está diva?”, “Imagínate que Pedro Infante quiera ser tú…“, ”Aquí si hay talento", " tiene talento que la respalde no solo el apellido", son algunos de los comentarios que se leen en TikTok.

Una carrera con nominaciones al Grammy y al Latin Grammy

Con una nominación al Latin Grammy y otra al Grammy en su historial, Lupita Infante se viraliza con una interpretación del clásico ranchero que popularizó Pedro Infante en los años 40. REUTERS/Ronda Churchill

Lupita Infante no es una figura nueva en la industria. Hija del cantante y actor Pedro Infante Torrentera, estudió etnomusicología en la Universidad de California en Los Ángeles, donde también integró el Mariachi de Uclatlán, el conjunto universitario de mariachi más antiguo de Estados Unidos. Para pagar la carrera, trabajó como conductora de Uber y Lyft y como maestra de música.

PUBLICIDAD

En 2017 llegó a semifinales de La Voz México con Carlos Vives como coach. Dos años después lanzó La Serenata, su álbum debut, con trece canciones de mariachi y norteño que en 2021 recibieron una nominación al Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Regional Mexicana. En 2020, su canción “Dejaré” obtuvo una nominación al Latin Grammy a Mejor Canción Regional Mexicana.

“No volveré”, un clásico que vuelve a circular

El tema que detonó la viralización tiene historia propia. “No volveré” se estrenó en los años 40 con la voz de Pedro Infante y desde entonces forma parte del repertorio obligado de la música ranchera. Que su nieta lo retome en un estudio de grabación, rodeada de coristas, activa en los seguidores una cadena de memoria colectiva que pocas canciones logran.

PUBLICIDAD

Miles de internautas la reconocen como heredera de uno de los artistas más queridos de la música mexicana. (Facebook Lupita Infante)

Infante firmó con Sony Music Latin en 2022 y desde entonces ha lanzado varios álbumes, entre ellos Amor Como en las Películas de Antes (2023), nominado al Grammy 2024, y La Corona Es Mía (2025). En noviembre de 2025 se presentó en la Premiere de los Latin Grammy con su tema “¿Seguimos o No?”, nominado a Mejor Canción Regional Mexicana, una categoría en la que también compitieron Fuerza Regida, Carín León y Los Tigres del Norte. Su más reciente producción titulada Aunque Me Duela, se publicó en 2026.