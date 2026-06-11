México

Esta es la calidad del aire en CDMX y Edomex este jueves 11 de junio: reporte completo por alcaldías y municipios

Diariamente y cada hora se hace un monitoreo de la calidad del ambiente en la CDMX y Edomex

Guardar
Google icon
La calidad del aire afecta especialmente a grupos vulnerables como niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias preexistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)
La calidad del aire afecta especialmente a grupos vulnerables como niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias preexistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México publicó su reporte de hoy a las 05:00 horas sobre la calidad del aire en la capital del país y zona conurbada del Estado de México.

La dependencia actualiza cada hora y todos los días el estado que se encuentra el oxígeno que se respira en la Zona Metropolitana del Valle de México, así como la intensidad de los Rayos Ultra Violeta.

PUBLICIDAD

Como resultado de este reporte, los capitalinos y mexiquenses pueden tomar precauciones respecto a actividades al aire libre. En tanto, las autoridades toman medidas en materia ambiental como la aplicación de la Contingencia Ambiental y el doble Hoy No Circula.

Buena calidad del aire

La calidad del aire en la Ciudad de México y Estado de México es “Buena”, de acuerdo con el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico y el riesgo para la salud es “Bajo".

PUBLICIDAD

Las personas deben tomar en cuenta este reporte de las autoridades a la hora de realizar actividades al aire libre, sobre todo cuando se trata de grupos sensibles.

En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta, se alcanzó un nivel 0, esto significa que “no necesita protección” si se va a salir al aire libre.

Al respecto, las autoridades capitalinas publicaron las siguientes recomendaciones:

Puedes realizar actividades en exteriores.

Dónde se respira el peor oxígeno del Valle de México

Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico tiene 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, de acuerdo con el último reporte.

Tlalpan (AJM): Buena

Benito Juárez (BJU): Buena

Azcapotzalco (CAM): Buena

Coyoacán (CCA): Buena

Cuajimalpa (CUA): Buena

Gustavo A. Madero (GAM): Buena

Cuauhtémoc (HGM): Buena

Iztacalco (IZT): Buena

Venustiano Carranza (MER): Buena

Miguel Hidalgo (MGH): Buena

Álvaro Obregón (PED): Buena

Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (SAC): Buena

Tláhuac (TAH): Buena

Coyoacán (UAX): Buena

Iztapalapa (UIZ): Buena

En tanto en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en territorio mexiquense, la calidad del aire es la siguiente:

Atizapán (ATI): Buena

Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento

Cuautitlán Izcalli (CUT): Buena

Naucalpan (FAC): Buena

Nezahualcóyotl (FAR): Sin datos o en mantenimiento

Ecatepec (LLA): Buena

Anexo de Tlalnepantla (LPR): Buena

Nezahualcóyotl (NEZ): Buena

Ecatepec (SAG): Sin datos o en mantenimiento

Tlalnepantla (TLA): Buena

Tultitlán (TLI): Buena

Coacalco (VIF): Buena

Ecatepec (XAL): Sin datos o en mantenimiento

Es importante mencionar que en la lista se repiten algunos municipios y alcaldías debido a que tienen más de una estación de monitoreo atmosférico.

De buena a extremadamente mala, las recomendaciones por la calidad del aire

Dependiendo el nivel de contaminación en el aire, las autoridades hacen recomendaciones y toman medidas ambientales (Cuartoscuro)
Dependiendo el nivel de contaminación en el aire, las autoridades hacen recomendaciones y toman medidas ambientales (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México divide en cinco niveles la calidad del aire en en la capital del país y la zona conurbada del Estado de México.

Identificada con el color verde, el índice de menor preocupación es el “Bueno”, en el que se considera mínimo el riesgo para la salud y tanto la población en general como los grupos sensibles pueden disfrutar de las actividades al aire libre.

Le sigue el nivel “Aceptable”, señalado con el color amarillo, en este caso las personas sensibles pueden experimentar síntomas respiratorios (como los asmáticos), un posible agravamiento de enfermedad pulmonar y cardiaca en personas con comorbilidades y adultos mayores. En este índice las personas de grupos sensibles tienen que considerar reducir las actividades físicas vigorosas al aire libre, mientras que el resto de la población aún puede hacerlo.

De color naranja, está el índice “Malo”, en la que hay un aumento importante en la probabilidad de aparición de síntomas respiratorios en personas sensibles. Mientras que en personas con enfermedades respiratorias y cardiacas hay alza en la probabilidad de agravamiento y disminución en la tolerancia de la actividad física, así como mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.

A partir de aquí, tanto las personas que forman parte del grupos sensibles como la población en general deberá tomar mayor precauciones a la hora de realizar actividades al aire libre.

En el nivel “Muy Malo”, identificado con el color rojo, se agravan los síntomas respiratorios en poblaciones sensibles y en personas con enfermedad pulmonar, así como los síntomas cardiovasculares, como dolor precordial, en personas enfermas del corazón, además existe una mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.

El último índice, detectado con el color morado, está el “Extremadamente Malo”, en el que hay un incremento importante en la probabilidad de síntomas severos respiratorios en población general, así como serios efectos respiratorios y agravamiento de síntomas en personas sensibles y con enfermedad pulmonar, sin mencionar el agravamiento de síntomas cardiovasculares en enfermos del corazón y en la probabilidad de muerte prematura en personas con enfermedad pulmonar y cardiaca.

Es importante mencionar que los grupos sensibles referidos por las autoridades incluyen niños, ancianos, personas con deficiencias nutricionales, personas que realizan actividades en exteriores, ciclistas y hasta trabajadores.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesCalidad del aire de MéxicoCalidad del aire de la Ciudad de MéxicoCalidad del aire del Estado de México

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | La Mañanera de Claudia Sheinbaum hoy jueves 11 de junio

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de Claudia Sheinbaum hoy jueves 11 de junio

Detenciones policiacas, narcotráfico y reportes de seguridad minuto a minuto desde el Mundial 2026 en CDMX y México: sin acuerdo con el Gobierno, CNTE continúa movilizaciones

Sigue la cobertura de Infobae México sobre los acontecimientos más importantes del país

Detenciones policiacas, narcotráfico y reportes de seguridad minuto a minuto desde el Mundial 2026 en CDMX y México: sin acuerdo con el Gobierno, CNTE continúa movilizaciones

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Oaxaca

El temblor sucedió a las 05:37 horas, a una distancia de 21 km de Matías Romero y tuvo una profundidad de 118.9 km

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Oaxaca

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 11 de junio

La ciudad costera se caracteriza por su humedad superior al 70% dependiendo de la época del año y los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 11 de junio

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en esta última hora del 11 de junio

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en esta última hora del 11 de junio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detenciones policiacas, narcotráfico y reportes de seguridad minuto a minuto desde el Mundial 2026 en CDMX y México: sin acuerdo con el Gobierno, CNTE continúa movilizaciones

Detenciones policiacas, narcotráfico y reportes de seguridad minuto a minuto desde el Mundial 2026 en CDMX y México: sin acuerdo con el Gobierno, CNTE continúa movilizaciones

Desaparecen 6 influencers de “Bola Costera” cuando viajaban de Nayarit a Sinaloa: esto se sabe

Aseguran más de 1.3 millones de litros de huachicol en Tamaulipas

Ataque armado en Nahuatzen, Michoacán, deja cinco policías muertos y otros cinco lesionados: CJNG estaría detrás

EEUU acusa a “Jimmy” Sánchez, de Los Viagras, de trasiego de metanfetamina y lavado de dinero

ENTRETENIMIENTO

Lupita Infante, nieta de “El Ídolo de México”, sorprende con su voz y se viraliza en redes

Lupita Infante, nieta de “El Ídolo de México”, sorprende con su voz y se viraliza en redes

Shakira manda mensaje final antes de cantar Dai Dai en el Mundial 2026: “Esto ya arrancó, mi gente”

México goleará a Sudáfrica en el partido inaugural, pronostica Mike, Máquina del Mal

Mundial 2026: Ghetto Kids, los niños que salen con Shakira en Dai Dai, mandan amor a México desde Uganda

De Waka Waka a Dai Dai, los momentos futboleros de Shakira a horas de su show de inauguración del Mundial 2026

DEPORTES

Corea del Sur vs República Checa minuto a minuto: Heung-Min Son y Patrik Schick encabezan un debut clave para el Grupo A

Corea del Sur vs República Checa minuto a minuto: Heung-Min Son y Patrik Schick encabezan un debut clave para el Grupo A

México vs Sudáfrica en VIVO: sigue minuto a minuto el debut del Tri en el Mundial 2026

Corea del Sur vs República Checa: Cuántas veces se han enfrentado y quién ganó la última vez

De Memo Ochoa a Raúl Jiménez: los mensajes de los seleccionados mexicanos a horas del Mundial 2026

Un país detrás de once: afición impulsa a la Selección Mexicana con emotivo mensaje a horas de la inauguración del Mundial 2026