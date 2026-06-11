Alcaldes de Morena respaldan a Claudia Sheinbaum ante protestas previo a la inauguración del Mundial 2026

Morena CDMX respaldó a Sheinbaum y Brugada por el manejo de las protestas previas al Mundial. (FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM)

Diez alcaldesas y alcaldes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Ciudad de México emitieron la noche del 10 de junio un comunicado de respaldo al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, en medio de las movilizaciones sociales registradas en la capital en las horas previas a la inauguración del Mundial 2026. El documento reconoce el manejo sin represión de las protestas y reafirma el derecho de los capitalinos a vivir el torneo en paz.

El comunicado fue firmado por los titulares de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza. Los diez funcionarios se pronunciaron a favor de garantizar tanto el derecho a la manifestación como la seguridad y movilidad de millones de personas que habitan, trabajan y transitan la ciudad.

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Morena CDMX defiende el derecho a la fiesta deportiva

A horas de que México recibiera al mundo en el partido inaugural del Mundial 2026, alcaldes morenistas salieron a defender la gestión de Sheinbaum y Brugada frente a las protestas de la CNTE y colectivos sociales que mantuvieron en tensión a la capital. REUTERS/Luis Cortes

“La Ciudad de México está lista para hacer historia. Las alcaldesas y alcaldes de la Transformación respaldan el derecho de las y los capitalinos a vivir un Mundial en paz, con alegría y seguridad”, señala el encabezado del comunicado difundido por la cuenta Morena Ciudad de México. El texto agrega: “En Morena CDMX defendemos la libre manifestación, pero también el derecho del pueblo a disfrutar esta gran fiesta deportiva”.

Los firmantes reconocen que en la capital se garantizó “plenamente el derecho a la libre manifestación y a la expresión pública de las demandas sociales, sin represión y con absoluto respeto a los derechos humanos”. Al mismo tiempo, respaldan las acciones institucionales orientadas a proteger la seguridad, la movilidad y la tranquilidad de los capitalinos.

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El comunicado también hace referencia a las obras ejecutadas de cara al torneo: “Las obras de movilidad, infraestructura, seguridad, cultura, agua, espacios públicos y deporte comunitario no se irán cuando termine el Mundial: servirán al servicio de las y los capitalinos”.

Contexto: la CNTE presionó hasta el día de la inauguración

Los titulares de diez alcaldías capitalinas respaldaron a la presidenta Claudia Sheinbaum ante las movilizaciones que amenazaron con bloquear el Estadio Ciudad de México el día de la inauguración del Mundial 2026. (@MorenaCiudadMex)

Las movilizaciones que antecedieron al comunicado fueron protagonizadas principalmente por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que desde el 1 de mayo mantuvo un plantón en el Centro Histórico y realizó marchas, bloqueos de vialidades y ocupaciones de casetas. El pliego de demandas del sindicato incluye la derogación de la ley del ISSSTE de 2007, un aumento salarial del 100% y la reincorporación de maestros despedidos.

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Las negociaciones entre el gobierno federal y los manifestantes se rompieron tras una mesa de trabajo de seis horas sin acuerdos. Ante eso, surgió la amenaza de trasladar las protestas a los alrededores del Estadio Ciudad de México, sede del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Sheinbaum advirtió que no podía garantizar la operación del Fan Fest en el Zócalo ante los bloqueos. “Si por alguna razón no se puede para el día de la inauguración el Zócalo, hay 18 sedes en la Ciudad de México que fueron planeadas con tiempo por la jefa de Gobierno donde se puede ver el partido de manera gratuita”, dijo la mandataria.

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Ricardo Monreal también respaldó a Sheinbaum desde San Lázaro

Morena CDMX defendió el manejo sin represión de las protestas previas al Mundial 2026 y reafirmó el derecho de los capitalinos a vivir el torneo en paz, mientras las negociaciones con la CNTE se rompieron horas antes de la ceremonia de apertura. (Jovani Pérez)

Desde la Cámara de Diputados, el coordinador de la bancada de Morena Ricardo Monreal se sumó al respaldo. “En la Cámara de Diputados respaldamos las acciones de la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar una inauguración segura, ordenada y con movilidad eficiente”, publicó en redes sociales, según reportó Milenio.

Monreal sostuvo que la templanza de Sheinbaum frente a las presiones “da tranquilidad para disfrutar el evento deportivo en paz” e insistió en que los esquemas de seguridad impuestos para el torneo son los adecuados. “Vamos a disfrutar juntos este Mundial”, reafirmó.

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Los alcaldes morenistas, por su parte, cerraron su comunicado con una postura directa frente a quienes, según ellos, buscan generar confrontación: “La mayoría de la ciudad quiere vivir este momento con alegría, en paz, en familia y en comunidad. Nadie tiene derecho a arrebatarle al pueblo la posibilidad de disfrutar una fiesta que también pertenece a sus barrios, colonias, pueblos y alcaldías”.