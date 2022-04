“Triste espectáculo”: oposición reventó a Adán Augusto López por impulsar Revocación de Mandato

El Secretario de Gobernación fue invitado por Morena para visitar a candidatos para las siguientes elecciones (Foto: Captura de pantalla)

Durante las giras por Coahuila y Sonora, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) aprovechó la invitación del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para impulsar la Revocación de Mandato que se llevará a cabo el próximo domingo 10 de abril.

Eso no fue todo, pues el funcionario originario de tabasco no sólo promocionó este ejercicio democrático, sino que dijo no temerle a las represalias que el Instituto Nacional Electoral (INE) pudiera imponer, pues dijo que contaba con el apoyo del propio Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Ante estos dichos y acciones, diferentes personajes de la oposición decidieron manifestar su enojo por la actitud de Adán Augusto López y la manera como violó la Constitución con sus apariciones públicas al lado del gabinete morenista.

Tal fue el caso de la politóloga Denise Dresser, quien desde las redes sociales aseguró que tanto el secretario de gobernación como Mario Delgado y el titular de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, mostraron su lado priista con estas reuniones.

“Aquí el Secretario de Gobernación violando la Constitución El jefe de la Guardia Nacional violando la Constitución. El presidente de Morena violando la Constitución. Todos exhibiendo y celebrando al pequeño priista que llevan dentro”, escribió la también periodista.

La oposición aseguró que estas declaraciones violaron la Constitución (Foto: Twitter)

Por parte del Partido Acción Nacional (PAN), la senadora Xóchitl Gálvez cuestionó las prioridades de estos funcionarios, pues afirmó que “andan en campaña” mientras el país se sigue " incendiado por la violencia y la inseguridad”.

Mientras que el coordinador del blanquiazul en el senado, Julen Rementería, retó al secretario de gobernación a cumplir su promesa de enviar una propuesta para desaparecer al INE, ya que, dijo, en cuanto llegue a sus manos la va a “refundir en el basurero de la historia”, sentenció.

Otro representante de la oposición fue Jesús Zambrano, líder nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Por medio de las redes indicó que denunciará a estos tres servidores públicos por violar la ley al impulsar esta consulta popular.

“Violan la ley impune e insolentemente, ahora incluso metiendo a la Guardia Nacional en eventos de Morena. Los seguiremos denunciando para que se les aplique la ley”, detalló Zambrano, al tiempo que les pidió preocuparse por la alarmante cantidad de homicidios durante el gobierno de López Obrador.

Analistas y políticos se unieron para cuestionar el accionar del funcionario (Foto: Twitter)

Los analistas políticos no se quedaron atrás y compartieron sus posicionamientos al respecto. Uno de ellos fue León Krauze, el cual catalogó como “triste espectáculo” la participación de López, misma que, mencionó, busca una regresión en la democracia.

“Triste espectáculo del Secretario de Gobernación. Es tan evidente la regresión democrática de México, tan evidente la vuelta de los peores modos autoritarios del pasado… Triste espectáculo”, redactó el también escritor.

Se sumó el extitular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, quien arremetió contra el titular de la Segob al sentenciar que el funcionario incurrió en una “flagrante violación” a la legislación electoral, pues promocionó un ejercicio democrático cuando se encuentra el país en veda electoral.

Finalmente, Leo Zuckerman solicitó que agregaran a Adán Augusto López como uno de los posibles candidatos presidenciales de Morena para el 2024, pues, aseguró, este mismo día inició campaña para obtener el apoyo de los simpatizantes de la 4T.

“Agréguese oficialmente a la lista de posibles candidatos presidenciales de Morena al secretario de Gobernación, @adan_augusto, que hoy comenzó su campaña rumbo al 2024″, fue el comentario que compartió.

