“Necesita viajar protegido”: senador de Morena defendió a Adán Augusto López por trasladarse en avión de la GN

El senador por Coahuila aseguró que Adán Augusto López debía viajar protegido (Foto: Twitter@aguadiana)

Una fotografía, donde se observa a Adán Augusto López, secretario de Gobernación (Segob) cerca de un avión de la Guardia Nacional (GN) activó las alertas sobre el posible uso de recursos públicos para promocionar la Revocación de Mandato, situación que está prohibida por las leyes mexicanas.

Esta aeronave viajó a Torreón y Hermosillo, ciudades en las que el funcionario, junto con Mario Delgado Carrillo, líder nacional de Morena, y Luis Rodríguez Bucio, titular de la GN, encabezaron algunos eventos para respaldar al mandatario en este proceso democrático.

Sin embargo, las críticas llegaron, pues no sólo se trató de hacer actos de proselitismo sin importar violar la ley, también se podría pensar que se utilizaron recursos públicos para viajar, pues el avión de la corporación de seguridad federal es pagado y mantenido por el Estado, para fines exclusivos de los uniformados.

Políticos afines a la Cuarta Transformación (4T) también aportaron su opinión y apoyaron a los servidores públicos señalados. Entre ellos estuvo el senador Armando Guadiana Tijerina durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti.

Armando Guadiana también estaba en el momento que tomaron la foto (Twitter: @acostanaranjo)

El legislador, quien también aparece en la polémica fotografía, afirmó que no viajó en la aeronave porque ya estaba en Coahuila y en la zona de la Laguna para realizar otros eventos, por lo que sólo viajaron los tres funcionarios.

“Venían el general Bucio y el mismo secretario seguramente a unas reuniones sobre los temas problemáticos de seguridad y criminalidad que existen en todos lados, y pienso que por eso venía en ese avión, pero seguramente le dieron un ride a las gentes que venían”, declaró Guadiana Tijerina.

Sobre ello, el morenista añadió que Adán Augusto López es uno de los políticos más cercanos al presidente, por lo que no vio raro que viajara con Delgado y Bucio, hasta lo aplaudió, ya que, dijo, necesita viajar con protección para sentirse seguro.

“Nosotros solamente fuimos a recibirlo, pero, si así fue ¿Qué tiene?, el secretario Adán Augusto necesita viajar protegido (...) No le veo gran problema, pero ahí usted, dirán que hay problema... por seguridad Adán Augusto debe moverse en un avión de la milicia, es su seguridad y la del país”, señaló el senador.

Asimismo, catalogó al secretario de gobernación como “un funcionario de primerísima”, el cual ha logrado varias acciones en pocos meses en el cargo, ya que, indicó, tiene mucho “oficio político” gracias a su experiencia como gobernador de Tabasco.

Los funcionarios realizaron encuentros para promover la Revocación de Mandato (Foto: Captura de pantalla)

Finalmente, ahondó en que si no se utilizaron recursos públicos para esta gira, entonces está permitido que lo haga debido a que seguramente sólo fue a una reunión de seguridad para tratar el tema de la violencia que aqueja a todo el país.

“Mientras los funcionarios no utilicen recursos públicos, ya aprobamos que se puede promocionar la Revocación de Mandato, seguro los funcionarios fueron a una reunión de seguridad (...) No le veo mayor pecado. Si van a una cosa oficial también, aprovecharon y eso es todo”, sentenció.

Durante su conferencia “mañanera” de este 4 de abril, AMLO defendió a Augusto López y aseguró que los recorridos de éste tienen como único propósito el cumplir con sus responsabilidades como secretario.

“Él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta. No va a mítines (...) No es precandidato a la presidencia (....) No se confundan, no está haciendo campaña”, destacó el mandatario federal.

