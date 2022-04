Epigmenio Ibarra recordó sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto: llamó a retomar iniciativa de juicio a ex presidentes

Esta no es la primera vez que Epigmenio Ibarra critica a los ex presidentes (Foto: Cuartoscuro)

El productor y periodista Epigmenio Ibarra se lanzó en contra de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; a través de su cuenta oficial de Twitter, el fundador de Argos Comunicación recordó la ola de violencia que se vivió durante los sexenios de ambos ex mandatarios y, de nuevo, hizo un llamado a retomar la iniciativa que contempló un juicio a ex presidentes.

“La masacre continuó 2012, Peña Nieto continuó la masacre iniciada por Calderón. En ambos sexenios, la doctrina de ‘exterminar al enemigo’ generó más de 250 mil civiles ejecutados, más de 40 mil desaparecidos, más de 345 mil desplazados por la violencia. #JuicioAExPresidentes”, detalló Epigmenio Ibarra en sus redes sociales.

El cineasta mexicano recordó la violencia que se vivió en el país durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto (Foto:Twitter/@epigmenioibarra)

El cineasta también comentó que hay hechos imperdonables que realizaron, propiciaron o encubrieron los gobiernos neoliberales, entre ellos actos de corrupción, saqueos, represión desigualdad, injusticia e impunidad, mismos que “no olvidamos, porque queremos un mejor futuro”, compartió el productor.

A pesar de su intención de retomar la iniciativa del juicio a ex presidentes, resulta pertinente recordar que en 2021, el Instituto Nacional Electoral (INE) realizó la consulta popular para preguntar a los ciudadanos si estaban de acuerdo o no en que “se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”.

No obstante, a pesar del respaldo público con el que contaba dicha iniciativa, se contabilizaron únicamente 6,662,915 votos en las urnas. Tras computar el 100% de las actas, el Instituto dio a conocer que 97.7214% de las opiniones se inclinaron a favor del “SÍ”, mientras que 1.5449% respondió “NO”. La baja participación en la consulta popular tuvo como consecuencia que ésta no fuera vinculante. Es decir, a pesar de que el 97% de los participantes se manifestaran a favor de que se investigue a las y los ex funcionarios públicos de administraciones anteriores, no tuvo efectos prácticos en ninguna institución pública.

Epigmenio Ibarra ha confrontado en distintas ocasiones a Felipe Calderón (Fotos: Cuartoscuro // Twitter/@epigmenioibarra)

Si bien Epigmenio Ibarra ha trabajado a lado del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y su administración denominada como la Cuarta Transformación, esta no es la primera vez que se lanza en contra de los ex presidentes mexicanos y sus sexenios. La semana pasada, el cineasta confrontó una vez más a Felipe Calderón a quien acusó de ser el responsable de la ola de violencia que azota a México, misma que generó la masacre en Zinapécuaro, Michoacán.

A través de cinco mensajes en su cuenta oficial de Twitter, el fundador de Argos Comunicación cuestionó que, tras los constantes enfrentamientos entre organizaciones criminales en diferentes entidades federativas, se solicite a la actual administración federal que se den “soluciones rápidas y violentas”.

Puesto que para él, todo acto de violencia que se perpetra al interior de los 32 estados del país es una consecuencia directa de la “violencia demencional” que se heredó durante el último sexenio del Partido Acción Nacional al frente del Ejecutivo Federal.

El cineasta Epigmenio Ibarra acusó a Enrique Peña Nieto de haber orquestado la verdad histórica sobre el caso Ayotzinapa ( Foto: @epigmenioibarra/Twitter.)

El Tercer Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) determinó que en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, se vieron implicados las fuerzas de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). El histórico hecho cimbró el sexenio de Enrique Peña Nieto por la presunta participación de agentes de la ley, quienes actuaron en colaboración con un grupo criminal para llevar a cabo la desaparición forzada de los estudiantes.

Aunque en un intento de esclarecer los hechos, funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto afirmaron que los estudiantes de Ayotzinapa fueron calcinados en el basurero de Cocula, el Tercer Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) representa no solo una nueva versión acerca del evento, sino que contradice lo dicho por el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam.

Al respecto Epigmenio Ibarra se manifestó a través de su cuenta oficial de Twitter y en un mensaje, acusó a Enrique Peña Nieto, al ex secretario de la SEDENA, Salvador Cienfuegos Zepeda, a José Murillo Karam y al ex secretario de Gobierno, Miguel Ángel Osorio Chong de ser los responsables de la verdad histórica.

“‘Acuso a Peña Nieto, a Murillo Karam, al General Cienfuegos y a Osorio Chong de orquestar la ‘verdad histórica’ y por lo tanto corresponsables del atroz crimen. #Ayotzinapa’”, afirmó el productor en su cuenta oficial de Twitter.

