No fue Javier Aguirre: revelan quién autorizó a Toluca la convocatoria de Alexis Vega y Jesús Gallardo

La directiva de la Selección Mexicana, encabezada por Javier Aguirre, canceló las excepciones solicitadas en los casos de Vega y Gallardo tras fuerte presión de clubes y aficionados. (Jovani Pérez)

La liberación de Alexis Vega y Jesús Gallardo para disputar la semifinal de Concacachampions con Toluca ha generado una fuerte ola de polémica a poco del arranque de la concentración de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

Una decisión que, aunque en principio se atribuyó al cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre, ahora apunta a un nivel directivo diferente, según versiones periodísticas.

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La liberación de Alexis Vega y Jesús Gallardo para jugar con Toluca en la Concacachampions generó polémica en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. REUTERS/Albert Gea

La reacción de otros clubes, especialmente Chivas, y la presión mediática llevaron a que la Federación Mexicana de Futbol revirtiera la medida, dejando al descubierto tensiones y contradicciones en la estructura del futbol nacional.

¿Quién dio el permiso? El nombre de en el centro del debate

Diversos periodistas, entre ellos Rubén Rodríguez, Fabrizio Domínguez y David Faitelson, han señalado que la autorización inicial para que Vega y Gallardo jugaran con Toluca habría provenido desde la presidencia de la Liga MX, encabezada por Mikel Arriola.

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Se menciona que la autorización se habría concedido por la importancia internacional del partido de Toluca .

Los reportes sugieren que la instrucción podría haber llegado desde la oficina de Arriola hacia la FMF .

Esta medida generó incomodidad entre equipos como Chivas, que exigieron trato igualitario para todos sus futbolistas convocados.

El permiso inicial para que Vega y Gallardo se sumaran a Toluca habría sido autorizado por la presidencia de la Liga MX, liderada por Mikel Arriola. REUTERS/Henry Romero

De momento, la falta de una postura pública por parte de Arriola y su equipo ha alimentado el descontento entre aficionados y directivos.

La reacción de Javier Aguirre y el regreso a la disciplina

Ante la controversia, Javier Aguirre y su cuerpo técnico tomaron una decisión inmediata: revocar cualquier permiso especial y exigir la presencia de todos los convocados en la concentración nacional, con el ultimátum de que quien no llegara a tiempo quedaría fuera de la Copa del Mundo.

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La FMF comunicó el cambio de postura a través de canales oficiales de la Selección.

El técnico agradeció la disposición de los clubes, pero subrayó la necesidad de disciplina y reglas claras.

La orden fue clara: ningún jugador tendría excepciones, y el proceso de preparación debía respetarse por igual.

La Federación Mexicana de Futbol revirtió la decisión original tras presión mediática y reclamos de clubes como Chivas por trato equitativo a sus jugadores. (X/ @FMF)

Así, la intervención del seleccionador nacional permitió enfriar parte del conflicto, aunque las dudas sobre el origen del permiso persisten.

Un pacto en entredicho

La crisis desatada evidenció la fragilidad del acuerdo entre clubes y selección.

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El episodio mostró la posibilidad de que existan diferentes criterios entre la dirigencia de la Liga MX y el cuerpo técnico de la Selección.

La reacción de Chivas y otros personajes del entorno reflejó la preocupación por un trato desigual en la liberación de jugadores.

Aunque los jugadores del Rebaño reportaron en Verde Valle, la directiva decidió revertir su postura para no perjudicar su convocatoria. REUTERS/Raquel Cunha

Aunque finalmente se espera que todos los convocados reporten en tiempo y forma a la concentración, la polémica dejó abierta la discusión sobre el liderazgo y la coordinación en el futbol mexicano.