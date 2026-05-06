La entrega de premios de la Lotería Nacional conmemora el 5 de mayo en Puebla

La entrega de premios se transformó en un acto que reflejó unión, historia compartida y el valor de quienes construyen presente y futuro. FOTO: Lotenal

La entrega de premios del Sorteo Mayor No. 4011 de la Lotería Nacional transformó el Teatro Principal de Puebla en un escenario donde la memoria y la identidad nacional se entrelazaron con la celebración de la suerte.

El evento, realizado en el marco del 164 aniversario de la Batalla de Puebla, otorgó el Premio Mayor de 21 millones de pesos al billete número 27681, mientras que el segundo y tercer premios recayeron en los números 13006 y 29094, con montos de dos millones 550 mil y 900 mil pesos respectivamente.

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El acto no solo repartió fortuna, sino que sirvió para reafirmar el sentido de soberanía y unidad que caracteriza a la población poblana y mexicana.

La ceremonia enlazó el orgullo poblano, el homenaje a héroes y el trabajo de quienes mantienen viva la identidad del país. FOTO: Lotenal

Durante la ceremonia, autoridades estatales, militares y representantes de la Lotería Nacional recordaron que la conmemoración del 5 de mayo de 1862 evoca la resistencia frente a la invasión francesa, destacando la relevancia de mantener vivo el legado de quienes defendieron la patria.

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Reconocimiento a la historia y a la comunidad migrante

En palabras de Olivia Salomón, directora general de la Lotería Nacional, la institución eligió Puebla como sede para este sorteo especial con la intención de “llevar la memoria a la vida cotidiana y recordarnos que la historia no solo se recuerda, se construye todos los días”. La funcionaria subrayó el significado personal que tiene para ella volver a Puebla, su tierra natal, y remarcó que la gesta del 5 de mayo representa una decisión colectiva de autodeterminación y fortaleza.

La directiva también dedicó un mensaje a la comunidad migrante: “Este sorteo reconoce a nuestras y nuestros hermanos migrantes poblanos, que con dignidad y trabajo mantienen un vínculo profundo con nuestra nación”. Así, el homenaje no solo miró al pasado, sino que también resaltó la vigencia de los valores de unidad y trabajo en el presente.

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La Lotería Nacional y la construcción de la identidad

El gobernador Alejandro Armenta Mier agradeció a la Lotería Nacional por colocar a Puebla en el centro de las miradas, equiparando el mes de mayo con septiembre como momentos de memoria patria. Al felicitar a Salomón por su gestión, valoró el esfuerzo de la institución por promover la identidad nacional a través de billetes conmemorativos y actos públicos.

Armenta recordó que la defensa frente a las tropas francesas involucró a mujeres y hombres que ofrecieron su vida, y que ese espíritu heroico sigue inspirando a la sociedad poblana. En su mensaje, el mandatario resaltó la importancia de la unidad y la determinación para enfrentar los desafíos actuales.

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Reflexión sobre el legado y los desafíos actuales

El General de Brigada de Estado Mayor, Miguel ángel Aguirre Lara, evocó la victoria del General Ignacio Zaragoza y el Ejército de Oriente como una afirmación de soberanía y dignidad nacional. Para el militar, la fecha “nos recuerda que incluso ante la adversidad, la unidad de propósito y la convicción pueden transformar el destino de una nación”.

Aguirre Lara invitó a los asistentes a fortalecer las instituciones, a honrar el legado de quienes forjaron la historia y a construir un México más justo y fuerte. En sus palabras, la Lotería Nacional trasciende su función original para convertirse en un vehículo de difusión de la cultura y la memoria colectiva.

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Una celebración en el corazón de Puebla

El evento congregó a autoridades federales, estatales y municipales, entre ellas José Chedraui Budib, presidente municipal de Puebla, y Violeta Abreu González, directora del Servicio Postal Mexicano, quienes acompañaron a la ciudadanía en una noche cargada de simbolismo y orgullo.

Durante la ceremonia, se destacó que la Batalla de Puebla no solo fue una victoria militar, sino la afirmación de un país que decide su destino con la fuerza de su gente. Así, la Lotería Nacional reafirmó su compromiso de celebrar y preservar los valores que definen la historia de México, acercándose a sus comunidades y manteniendo viva la memoria de gestas que siguen inspirando al país.

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