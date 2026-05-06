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Kenia López Rabadán asegura que “siempre será bueno darle la cara al pueblo de México” tras ausencia de Enrique Inzunza en el Senado

El senador de Morena rechazó presentarse en la Cámara Alta para evitar un “espectáculo indigno”

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Kenia López Rabadán criticó la ausencia de Enrique Inzunza en el Senado de la República.
Kenia López Rabadán criticó la ausencia de Enrique Inzunza en el Senado de la República.

La diputada Kenia López Rabadán lanzó un mensaje en relación con la ausencia del senador Enrique Inzunza Cazarez en la sesión de la Comisión Permanente en el Senado de la República este 6 de mayo de 2026:

Siempre será bueno darle la cara al pueblo de México. Siempre será bueno poder responder a las preguntas de la ciudadanía, incluso a través de los legisladores”.

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López Rabadán insta a estar a la altura de las circunstancias

Cabe destacar que el legislador se mantiene al centro del escrutinio público debido a las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, las cuales lo señalan de tener presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El documento estadounidense revela que el legislador de Morena podría enfrentar cargos por:

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  • Conspiración para la importación de narcóticos;
  • Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos;
  • Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Ante la investigación que ya realiza la Fiscalía General de la República (FGR), la panista aseguró que “el reto es muy claro. Veremos si lo vamos a poder solventar como país: o legalidad o acompañamiento a la delincuencia y al crimen organizado. Así de elemental es el reto en este momento”.

El senador de Morena, Enrique Inzunza, anunció su regreso al Senado de la República en medio de la polémica por las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos. (Crédito: X/@InzunzaCazarez)

También puntualizó que las diferentes autoridades relacionadas con este caso serán quienes deban mostrar que están “a la altura de las circunstancias”.

Precisó que ante la próxima revisión del T-MEC, “México necesita dar un ejemplo de legalidad, de respeto a la Constitución, de respeto a los tratados internacionales, un ejemplo de que somos un socio confiable para Estados Unidos y para Canadá”.

¿Qué dijo Inzunza Cazarez sobre ausencia en el Senado?

A través de sus redes sociales, el senador Enrique Inzunza manifestó su rechazo a presentarse a la sesión convocada para este miércoles: “Mi rectitud y mi veracidad me imponen comunicar que no acudiré este día a la sesión de la Comisión Permanente”.

Pese a que distintos legisladores han instado al senador de Morena a pedir licencia para no entorpecer las investigaciones que ya se encuentran activas, este se ha negado a dejar el cargo, y tras las versiones vertidas por la oposición, Inzunza dio a conocer la razón de su decisión:

“no le ofreceré ocasión a personeros de la derecha conservadora, de que, so pretexto, hagan de la sesión un espectáculo indigno del recinto parlamentario del Senado de la República, como acostumbran”.

Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza Cazarez
Foto: X/@InzunzaCazarez

Reiteró, tal y como lo ha hecho desde el día que se dieron a conocer las acusaciones, que se encuentra en su “terruño, Badiraguato, Sinaloa, a donde recalo cada fin de semana a caminar sus veredas y a escuchar el canto de sus pájaros”.

Cabe destacar que las acusaciones de Estados Unidos podrían alcanzar una pena de cadena perpetua o una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.

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