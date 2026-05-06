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Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, reveló que Eduardo Lamazón tuvo "meses complicados" antes de fallecer

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo resaltó la resiliencia emocional y el legado humano del cronista argentino durante sus meses más complejos

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Eduardo Lamazón afrontó complicaciones de salud antes de fallecer (IG/ @eduardo_lamazon_don_lama)
Eduardo Lamazón afrontó complicaciones de salud antes de fallecer (IG/ @eduardo_lamazon_don_lama)

El mundo del boxeo mexicano quedó marcado por el fallecimiento de Eduardo Lamazón, Don Lama murió el 4 de mayo a los 69 años de edad por causas que no se revelaron. Sin embargo, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), habló sobre los difíciles momentos que afrontó el cronista en sus últimos meses de vida.

En sus últimos meses, Eduardo Lamazón enfrentó complicaciones de salud que impactaron profundamente a su entorno. Mauricio Sulaimán compartió en un encuentro con los medios que el cronista vivió una etapa llena de dolor y altibajos, pero la transitó con fortaleza y fidelidad a sus principios, dejó una huella en quienes formaron parte de su círculo cercano en el boxeo mexicano.

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Fue durante el martes de café del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que se revelaron detalles de los últimos días que pasó Don Lama, Lamita. En su recuento, Sulaimán destacó que la enfermedad y la despedida de Lamazón implicaron la pérdida de toda una etapa para la organización: “Se pierde toda una era de nuestro organismo”. Dentro de este dolor, Sulaimán puntualizó que los momentos finales de Lamazón estuvieron marcados por el acompañamiento de su entorno cercano.

La reacción de Eduardo Lamazón ante la enfermedad

Eduardo Lamazón, un hombre de mediana edad con cabello gris y auriculares, sentado frente a un micrófono de TV Azteca y un cinturón de boxeo del CMB
Eduardo Lamazón se convirtió en reconocido narrador de box, también trabajó en el CMB (Cortesía TV Azteca)

Desde el primer momento, Sulaimán evocó la crudeza del proceso: “Fueron meses muy duros, llenos de dolor y altibajos. Tuvo unos meses complicados, peleó como campeón... ya pasó a mejor vida; estamos con el recuerdo de Eduardo Lamazón”.

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El presidente del CMB reconoció cómo ese periodo estuvo acompañado de sufrimiento físico y de la entrega característica de Lamazón.

Las complicaciones de salud por las que atravesó Lamazón fueron descritas por Sulaimán haciendo énfasis en la entrega y lealtad que caracterizaron su paso por el organismo: “Estuvo 24 años al lado de mi papá, con una entrega, dedicación, lealtad incondicional”.

Eduardo Lamazón, conocido como “Don Lama”, sostuvo una carrera de más de dos décadas como secretario ejecutivo del Consejo Mundial de Boxeo en México y se convirtió en un referente del pugilismo internacional. Su trayectoria está marcada no solo por su trabajo como experto en boxeo, sino por una vida dedicada a la cultura, el amor por la literatura y el compromiso social, según detalla el medio Infobae.

Lamazón, estadístico y coleccionista de historias

Retrato de Eduardo Lamazón, hombre de cabello gris con gafas, vistiendo un traje azul a cuadros y corbata oscura, con expresión seria, sobre fondo oscuro
Eduardo Lamazón, el respetado comentarista y analista deportivo, ha fallecido, dejando un profundo legado en el periodismo de boxeo y la cultura mexicana. (X/ @wbcmoro)

De origen bonaerense, Eduardo Lamazón relató que su acercamiento al boxeo data de la infancia, cuando a los diez años comenzó a colaborar con quienes practicaban este deporte en su pueblo natal en Argentina. En entrevistas recordó que desde muy joven desarrolló una obsesión por documentar resultados, hasta el punto de mantener un archivo personal de peleas internacionales.

Ya en México, Lamazón consolidó su sitio como figura central del boxeo hispanoamericano. Durante 24 años fungió como secretario ejecutivo del Consejo Mundial de Boxeo. La disciplina y el rigor con que abordó la estadística y la historia del pugilismo contribuyeron a su reconocimiento como uno de los grandes cronistas y comentaristas del ramo.

Eduardo Lamazón, fallecido en México, dejó huella en el boxeo mundial. Pero también construyó una biografía hecha de letras, sensibilidad social y pasión genuina por el diálogo entre cultura y deporte.

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