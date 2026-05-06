Sindicato del Metro CDMX se opone a ampliar horario nocturno durante el Mundial 2026

Sindicato del STC Metro negó la propuesta de ampliar el horario de operación por el Mundial 2026 (Ilustración Infobae México/ FIFA)

En menos de un mes, la Ciudad de México albergará la Copa Mundial 2026. El 11 de junio se realizará la inauguración en el Estadio Ciudad de México, y la apuesta de las autoridades es que el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) sea el principal medio de transporte durante estas semanas de juegos de ronda de fases.

Recientemente el Partido Acción Nacional (PAN) propuso ante el Congreso CDMX que se amplié el horario del STC Metro, esto para facilitar los traslados durante la noche y madrugada, principalmente durante el Mundial 2026. Ante esta propuesta, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) reaccionó y rechazó la idea de que se amplié el horario de servicio.

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A través de un boletín, el Sindicato del STC Metro rechazó rotundamente la propuesta de que el servicio concluya después de la medianoche para favorecer el traslado de pasajeros, y expusieron sus argumentos para negar que el servicio concluya a las 02:00 horas, como propuso el PAN.

¿Por qué el Sindicato del Metro CDMX no quiere ampliar el horario de servicio?

Usuarios reportan fallas, el sindicato denuncia falta de recursos y el Gobierno CDMX defiende su inversión histórica en la red del STC (Isaac Esquivel Monroy/ Cuartoscuro.com)

A pesar de que se espera una gran cantidad de visitantes nacionales y extranjeros en la capital mexicana para el Mundial 2026, los trabajadores del Metro CDMX argumentaron que la ampliación del servicio afectaría a los usuarios cotidianos y a la operación de trenes en el trascurso del día.

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El sindicato manifestó que la reducción de los periodos destinados al mantenimiento impactaría de forma directa en la conservación de las instalaciones fijas y la obra civil del sistema, ya que los trabajos de mantenimiento requieren la interrupción de la energía eléctrica de tracción por motivos de seguridad. Esta condición deja márgenes muy limitados para la intervención en la infraestructura, lo que podría restringir la posibilidad de realizar las tareas necesarias durante la noche.

El sindicato advirtió que, de aprobarse la medida, se pondrían en riesgo las tareas consideradas esenciales para el mantenimiento, lo que podría desembocar en fallas de mayor magnitud y, eventualmente, en la suspensión parcial del servicio en algunas líneas para recuperar los trabajos no realizados en tiempo y forma.

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El Gobierno de la CDMX mantiene trabajos de remodelación en la Línea 2, dos estaciones más cerrarán hasta nuevo aviso, por lo que los usuarios tendrán que prevenir sus viajes (X/ @MetroCDMX)

De acuerdo con los registros del STC Metro, en el horario comprendido entre las 23:00 y las 24:00 horas, la afluencia de usuarios es mínima y los trenes circulan con escasa ocupación, a pesar de que cada tren tiene una capacidad promedio de mil 500 pasajeros. La expectativa sobre la afluencia de usuarios por la Copa Mundial no serían argumentos sólidos para el sindicato y extender su horario.

Por último, los trabajadores también subrayó que la reenergización del sistema debe efectuarse alrededor de las 04:00 de la mañana, con el fin de garantizar que el inicio del servicio diario se realice conforme a lo programado en los días laborables. Esta logística técnica, según el sindicato, hace inviable la extensión del horario de operación sin afectar la preparación y seguridad del sistema.

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