AMLO reconoció que la gente decidió no participar en la Consulta Popular sobre juicio a expresidentes

El presidente López Obrador reconoció que la gente decidió no participar en la Consulta Popular sobre juicio a expresidentes (Foto: EFE / Mario Guzmán)

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que los ciudadanos decidieron no participar en la Consulta Popular 2021 sobre un posible juicio a expresidentes. Durante la conferencia de prensa matutina, señaló que si bien es cierto que hubo poca difusión del ejercicio democrático por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), las personas no tuvieron motivos para no manifestar su voto.

Aunado a esto, el mandatario aclaró que a pesar de que la iniciativa no fue vinculatoria, será decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Poder Judicial iniciar o no un proceso en contra de los expresidentes.

Información en desarrollo