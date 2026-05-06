México

Alito Moreno pide al gobierno de México que entregue a funcionarios señalados de narcotráfico por EEUU

La postura del presidente del PRI señala a distintos políticos de Morena

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La conmemoración de los 115 años del movimiento revolucionario fue utilizada por la oposición para criticar al gobierno y resaltar el descontento social
Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, exige en el Senado la extradición inmediata a Estados Unidos de 18 figuras ligadas a Morena. Crédito: X @PRI_Nacional

Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, exigió este 6 de mayo la extradición inmediata a Estados Unidos de al menos 18 personajes relacionados con Morena, a quienes acusa de integrar una supuesta “nueva mafia del poder” vinculada con el narcotráfico. La solicitud ocurrió durante una conferencia en el Senado.

Los nombres señalados por “Alito” Moreno figuran Ariadna Montiel, Luisa María Alcalde, Epigmenio Ibarra, Andrés Manuel López Obrador, Marina del Pilar, Mario Delgado, Ignacio Ovalle, Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza, Adán Augusto López, Américo Villarreal, Arturo Ávila, Bobby López Beltrán, José Ramón López Beltrán, Andy López Beltrán, Jesús Ramírez Cuevas, Amílcar Olán Aparicio y Hernán Bermúdez Requena.

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El dirigente del PRI afirmó en redes sociales que Morena es un narcopartido y demandó: “¡Que los entreguen ya a Estados Unidos!”.

PRI solicita a autoridades de EEUU que se considere a Morena una organización terrorista

El presidente nacional del PRI dirige su petición al Departamento de Estado, de Justicia y del Tesoro de Estados Unidos. Crédito: PRI Nacional | Morena
El presidente nacional del PRI dirige su petición al Departamento de Estado, de Justicia y del Tesoro de Estados Unidos. Crédito: PRI Nacional | Morena

Poco después, “Alito” Moreno compartió que pidió a autoridades de Estados Unidos que el partido MORENA fuera designado como organización terrorista. La solicitud formal fue dirigida al Departamento de Estado, Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro estadounidenses.

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Como argumento principal, Moreno señaló la existencia de “claros y evidentes vínculos entre MORENA y grupos del crimen organizado. En su mensaje, sostuvo que “el crimen organizado, en alianza con MORENA, ha intervenido en procesos electorales, ha operado con respaldo político y ha recibido protección a cambio”.

El dirigente del PRI citó el precedente de 2003, cuando Estados Unidos consideró al partido Batasuna parte de ETA “por su relación directa”, y afirmó que actualmente se configura un caso similar en México.

Moreno subrayó la gravedad de que “el poder esté vinculado con el crimen organizado y reclamó que México “merece un gobierno limpio y sin compromisos con los criminales que han llenado de violencia al país”.

Sheinbaum acusa a la oposición de promover la injerencia extranjera

Claudia Sheinbaum
Sheinbaum advirtió al gobierno de Estados Unidos y a la oposición mexicana que quienes apuestan por la intervención externa están destinados a la derrota. (Presidencia)

En el 164 aniversario de la Batalla de Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó un mensaje directo al gobierno de Estados Unidos y a los partidos de oposición.

La mandataria sostuvo que quienes apuestan por la intervención extranjera en México y dudan de la firmeza presidencial están “destinados a la derrota”, aludiendo al debate actual sobre la soberanía nacional y a las recientes tensiones bilaterales.

Durante la conmemoración, Sheinbaum acusó a la derecha mexicana de impulsar el intervencionismo en el país. Afirmó que la historia nacional “está marcada por la resistencia frente a las invasiones extranjeras y también por las traiciones internas de quienes, desde el conservadurismo, han apostado por someter al pueblo y entregar a la patria”. Subrayó que la independencia y la defensa de México han requerido dolor, sacrificio y la voluntad inquebrantable de generaciones que se negaron a ceder su destino.

Sheinbaum refirió que algunos sectores de la oposición solicitan respaldo externo porque carecen de apoyo popular en México. Cita como ejemplo el apoyo de políticos mexicanos a la intervención del gobierno de Estados Unidos en asuntos de seguridad interna, así como las reuniones recientes entre funcionarios de oposición, como Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

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