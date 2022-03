Susana Harp reaccionó a revés del TEPJF por candidatura de Morena en Oaxaca: “Grave que debamos esperar”

(Foto: Cuartoscuro)

Susana Harp, política de Morena que buscó la candidatura por el gobierno de Oaxaca, obtuvo la respuesta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por su reciente impugnación ante lo que consideró irregularidades en el proceso de selección del candidato.

A pesar de que las autoridades electorales confirmaron a su rival, Salomón Jara como el candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aseguró que también obtuvo una victoria dentro de todo esto.

En sus redes sociales, Harp aseguró que colectivamente se obtuvo un triunfo luego de por lo menos 3 meses de lucha en los que abrió “surco para las mujeres que competirán en un futuro con reglas claras y paridad sustantiva por las gubernaturas”.

Lo anterior, puesto que se logró que por vez primera se emitan órdenes a los partidos políticos para generar, esclarecer e imponer reglaspara aplicar el criterio de competitividad en la postulación de candidaturas a ese cargo; es decir, que las mujeres sean postuladas a campañas con más posibilidades de resultar ganadoras.

La candidata consideró una victoria la apertura de puertas a mujeres que en un futuro quieran ser gobernadoras (Foto: Facebook/Susana Harp)

Sin embargo, Harp no escondió que también tenga una parte de trago amargo, pues a pesar de los logros, la decisión fue finalmente en favor de su rival a vencer dentro de las elecciones internas de Morena

“Esta lucha ha sido por todas nosotras. Hoy se logró una victoria colectiva; aunque es grave que tengamos que esperar, pero no hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla”, escribió a través de su Twitter oficial.

Asimismo, el Tribunal Electoral “vinculó al Instituto Nacional Electoral (INE) verificar que los partidos políticos nacionales emitan las disposiciones sobre paridad sustantiva con base en el criterio de competitividad, así como vigilar su cumplimiento en la postulación de candidaturas”, informaron a través de un comunicado.

TEPJF confirmó el registro del precandidato único de Morena en Oaxaca

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el registro de Salomón Jara Cruz como precandidato único de Morena a la gubernatura de Oaxaca para el proceso electoral local ordinario 2021-2022.

Lo anterior decidido por mayoría de votos, con los votos en contra de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y del magistrado José Luis Vargas Valdez, así como con el voto particular parcial en contra del magistrado Indalfer Infante Gonzales.

Susana Harp impugnó la elección interna de Morena (Foto: Facebook/Susana Harp)

Además, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ), así como el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), se unieron a la decisión de validar a Salomón Jara Cruz como precandidato único.

Susana Harp, quien se postuló en la convocatoria para la selección de la candidatura a la gubernatura de Oaxaca, fue la responsable de impugnar la decisión de su partido después del proceso interno en el que no resultó elegida.

Entonces, Harp Iturribarría presentó un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía ante esta Sala Superior del TEPJF; sin embargo, los magistrados consideraron que sí se siguió correctamente el procedimiento previsto en la Convocatoria y normativa del partido político.

A pesar de sus intentos, Salomón Jara fue ratificado como precandidato único (Foto: Facebook/Susana Harp)

Salomón Jara no se ha posicionado respecto a esta decisión. Desde sus redes sociales sólo compartió una fotografía de su familia observando la sesión. “Con Shabin, Nabaany, Bxido y Vianhy viendo el curso de la sesión del TEPJF. Saludo su decisión final”, escribió el político.

Por su parte, el Comité Estatal de Morena Oaxaca celebró la resolución del Tribunal Electoral y afirmó que la candidatura cumplió con todas las normativas emitidas por las autoridades electorales, incluido el principio de paridad que generó la polémica.

