Licencia de conducir Edomex 2026: lista de unidades móviles para tramitar el permiso de manera rápida esta semana

La Secretaría de Movilidad (Semov) del Estado de México dio a conocer las ubicaciones de las diferentes unidades móviles que se establecerán esta semana (GEM)

La Secretaría de Movilidad (Semov) del Estado de México dio a conocer las ubicaciones de las diferentes unidades móviles que se establecerán esta semana para que los mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir de manera más rápida.

Esta medida lleva tiempo implementándose con el objetivo de acelerar el trámite para quienes necesitan conseguir el permiso, requisito legal para que los residentes del Estado de México puedan conducir sus vehículos.

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Unidades móviles esta semana para tramitar la licencia de conducir en el Edomex

Las unidades móviles que darán atención esta semana brindarán atención de 9:00 a 17:30 horas (tiempo del centro de México).

Acambay

23, 24 y 25 de junio: Plaza Hidalgo 8, Col. Centro, C.P. 50300 (frente al Palacio Municipal)

Aculco

26 y 27 de junio: Plaza Constitución 1, Col. Centro, C.P. 50360, Aculco de Espinoza (frente al Palacio Municipal)

Apaxco

22, 23 y 24 de junio: Av. Juárez s/n, Km. 9.2, Col. Centro, C.P. 55660 (campo La Noria)

Unidades móviles esta semana para solicitar la licencia de conducir en el Estado de México (X@saascaem)

Chimalhuacán

23 y 26 de junio: Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, Col. Santa María Nativitas, C.P. 56335 (estacionamiento de plaza Chimalhuacán)

Cocotitlán

26 y 27 de junio: Salto del Agua s/n, Col. Techichilco, C.P. 56680 (frente al palacio municipal)

Cuautitlán Izcalli

22, 25 y 26 de junio: Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769 (estacionamiento de outlets punta norte)

Unidades móviles esta semana para solicitar la licencia de conducir en el Estado de México (X@saascaem)

Jaltenco

22, 23, 24, 25 y 26 de junio: Calle Vicente Guerrero s/n, San Andrés Jaltenco, C.P. 55780 (frente al Palacio Municipal)

Temamatla

23, 24 y 25 de junio: Plaza Hidalgo 4, Col. Centro, C.P. 56650 (frente al Palacio Municipal)

Toluca

24 de junio: Prolongación Heriberto Enríquez 206, Col. Las Margaritas, C.P. 52165

25 de junio: Miguel Hidalgo 225, Col. San Cristóbal Huchochitlán, C.P. 50200

Tultitlán

22, 23, 24, 25 y 26 de junio: Calle Zodiaco s/n, Col. Unidad Morelos 3a Sección, C.P. 54935 (frente a la delegación administrativa de la zona oriente)

Zinacantepec

23, 24, 25, 26 y 27 de junio: Av. 16 de Septiembre 109, Col. Centro, C.P. 51350, San Miguel Zinacantepec (frente al Palacio Municipal)

Documentos para tramitar el permiso de conducir

El trámite exige presentar el Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF). Para la licencia tipo C, es necesario entregar el Certificado Estándar de Competencias EEC1631 y demostrar la aprobación del examen de conocimientos.

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Además, la Secretaría de Movilidad (Semov) solicita el acta de nacimiento, la CURP, una identificación oficial con fotografía, un comprobante de domicilio y el comprobante de pago de derechos, el cual puede generarse en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México o en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/.

Para consultar información detallada sobre el permiso vehicular, se puede ingresar al sitio smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_permisos.

Una van de la unidad de expedición de licencias del gobierno del Estado de México atiende a ciudadanos que realizan trámites frente a un edificio con decoraciones festivas. (Gobierno Edomex)

Precios por solicitar la licencia en el Edomex

La Secretaría de Movilidad del Estado de México establece para este 2026 los costos actualizados de trámites para usuarios de servicio particular. El documento oficial enumera montos diferenciados para automovilistas, motociclistas y choferes, además de las tarifas correspondientes a permisos provisionales.

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El trámite para automovilista tiene un costo de 777.00 pesos para la vigencia más corta, 1,040.00 pesos para la siguiente modalidad y 1,848.00 pesos para el periodo más amplio. El costo para motociclista es de 777.00, 1,040.00, 1,390.00 y 1,848.00 pesos, de acuerdo con la vigencia elegida.

Para chofer de servicio particular, las tarifas son de 1,017.00, 1,357.00, 1,809.00 y 2,410.00 pesos, según el periodo de vigencia solicitado. El trámite de permiso provisional tiene un monto de 3,694.00 pesos.

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Finalmente, la reposición de tarjeta de circulación cuesta 525.00 pesos, mientras que el costo de la calcomanía es de 118.00 pesos. Para la reposición de placa, el monto es de 1,390.00 pesos.