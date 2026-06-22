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Licencia de conducir Edomex 2026: lista de unidades móviles para tramitar el permiso de manera rápida esta semana

Esta medida lleva tiempo implementándose con el objetivo de acelerar el trámite para quienes necesitan conseguir el permiso

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Licencia de Conducir Edomex
La Secretaría de Movilidad (Semov) del Estado de México dio a conocer las ubicaciones de las diferentes unidades móviles que se establecerán esta semana (GEM)

La Secretaría de Movilidad (Semov) del Estado de México dio a conocer las ubicaciones de las diferentes unidades móviles que se establecerán esta semana para que los mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir de manera más rápida.

Esta medida lleva tiempo implementándose con el objetivo de acelerar el trámite para quienes necesitan conseguir el permiso, requisito legal para que los residentes del Estado de México puedan conducir sus vehículos.

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Unidades móviles esta semana para tramitar la licencia de conducir en el Edomex

Las unidades móviles que darán atención esta semana brindarán atención de 9:00 a 17:30 horas (tiempo del centro de México).

Acambay

  • 23, 24 y 25 de junio: Plaza Hidalgo 8, Col. Centro, C.P. 50300 (frente al Palacio Municipal)

Aculco

  • 26 y 27 de junio: Plaza Constitución 1, Col. Centro, C.P. 50360, Aculco de Espinoza (frente al Palacio Municipal)

Apaxco

  • 22, 23 y 24 de junio: Av. Juárez s/n, Km. 9.2, Col. Centro, C.P. 55660 (campo La Noria)
Unidades móviles esta semana para solicitar la licencia de conducir en el Estado de México (X@saascaem)
Unidades móviles esta semana para solicitar la licencia de conducir en el Estado de México (X@saascaem)

Chimalhuacán

  • 23 y 26 de junio: Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, Col. Santa María Nativitas, C.P. 56335 (estacionamiento de plaza Chimalhuacán)

Cocotitlán

  • 26 y 27 de junio: Salto del Agua s/n, Col. Techichilco, C.P. 56680 (frente al palacio municipal)

Cuautitlán Izcalli

  • 22, 25 y 26 de junio: Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769 (estacionamiento de outlets punta norte)
Unidades móviles esta semana para solicitar la licencia de conducir en el Estado de México (X@saascaem)
Unidades móviles esta semana para solicitar la licencia de conducir en el Estado de México (X@saascaem)

Jaltenco

  • 22, 23, 24, 25 y 26 de junio: Calle Vicente Guerrero s/n, San Andrés Jaltenco, C.P. 55780 (frente al Palacio Municipal)

Temamatla

  • 23, 24 y 25 de junio: Plaza Hidalgo 4, Col. Centro, C.P. 56650 (frente al Palacio Municipal)

Toluca

  • 24 de junio: Prolongación Heriberto Enríquez 206, Col. Las Margaritas, C.P. 52165
  • 25 de junio: Miguel Hidalgo 225, Col. San Cristóbal Huchochitlán, C.P. 50200

Tultitlán

  • 22, 23, 24, 25 y 26 de junio: Calle Zodiaco s/n, Col. Unidad Morelos 3a Sección, C.P. 54935 (frente a la delegación administrativa de la zona oriente)

Zinacantepec

  • 23, 24, 25, 26 y 27 de junio: Av. 16 de Septiembre 109, Col. Centro, C.P. 51350, San Miguel Zinacantepec (frente al Palacio Municipal)

Documentos para tramitar el permiso de conducir

El trámite exige presentar el Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF). Para la licencia tipo C, es necesario entregar el Certificado Estándar de Competencias EEC1631 y demostrar la aprobación del examen de conocimientos.

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Además, la Secretaría de Movilidad (Semov) solicita el acta de nacimiento, la CURP, una identificación oficial con fotografía, un comprobante de domicilio y el comprobante de pago de derechos, el cual puede generarse en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México o en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/.

Para consultar información detallada sobre el permiso vehicular, se puede ingresar al sitio smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_permisos.

Una van compacta color vino y blanca, con puertas traseras abiertas y el texto 'Expedición de Licencias', está estacionada frente a un edificio con personas alrededor
Una van de la unidad de expedición de licencias del gobierno del Estado de México atiende a ciudadanos que realizan trámites frente a un edificio con decoraciones festivas. (Gobierno Edomex)

Precios por solicitar la licencia en el Edomex

La Secretaría de Movilidad del Estado de México establece para este 2026 los costos actualizados de trámites para usuarios de servicio particular. El documento oficial enumera montos diferenciados para automovilistas, motociclistas y choferes, además de las tarifas correspondientes a permisos provisionales.

El trámite para automovilista tiene un costo de 777.00 pesos para la vigencia más corta, 1,040.00 pesos para la siguiente modalidad y 1,848.00 pesos para el periodo más amplio. El costo para motociclista es de 777.00, 1,040.00, 1,390.00 y 1,848.00 pesos, de acuerdo con la vigencia elegida.

Para chofer de servicio particular, las tarifas son de 1,017.00, 1,357.00, 1,809.00 y 2,410.00 pesos, según el periodo de vigencia solicitado. El trámite de permiso provisional tiene un monto de 3,694.00 pesos.

Finalmente, la reposición de tarjeta de circulación cuesta 525.00 pesos, mientras que el costo de la calcomanía es de 118.00 pesos. Para la reposición de placa, el monto es de 1,390.00 pesos.

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