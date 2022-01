Susana Harp retó a Mario Delgado a “ganarle por la buena” en proceso para elegir candidato en Oaxaca

Susana Harp le pidió al líder morenista "No mentir, no robar y no traicionar" (Foto: Facebook/Susana Harp)

La senadora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y aspirante a candidata por el estado de Oaxaca, Susana Harp Iturribarría, retó al presidente nacional del partido guinda, Mario Delgado Carrillo, a “ganarle por la buena” en su contienda para convertirse en mandataria de este territorio ubicado al sur del país.

“Yo reto a Mario delgado a que nos gane a la buena, aplicando lo que Morena propone: no mentir, no robar y no traicionar”, resaltó la legisladora durante una entrevista con el comunicador Jaime Velázquez en el programa de radio Enlace Oaxaca, transmitido por Radiorama Oaxaca.

Asimismo, comentó que desde el pasado 22 de diciembre, cuando se dieron a conocer a los aspirantes a candidatos, esperó hasta que terminaran las participaciones para recriminarle al líder morenista su decisión, supuestamente basada en las encuestas, de colocar a Salomón Jara como el contendiente principal a la gubernatura.

Le señaló los datos duros registrados por las diferentes casas encuestadoras y, posteriormente, le adelantó que impugnaría los criterios de paridad de género, de competitividad y de alternancia que no se aplicaron de manera óptima.

Mario Delgado habría decidido a los candidatos antes de saber los resultados de las encuestas (Foto: Morena/Mario Delgado)

“¿Cómo es posible que estemos jugando a la paridad de género, cuando se está aplicando a contentillo y no se trata de aplicar así la Constitución?, se trata de aplicarla con base en todos los criterios que se están exponiendo en los motivos”, declaró la senadora.

Recordó que durante la sesión, Delgado Carrillo mencionó que hubo un empate técnico entre los contendientes de Oaxaca, por lo que les pidió no adelantarse a los resultados ni revelar al ganador hasta que todos los métodos utilizados para su selección fueran aprobados.

No obstante, luego de escuchar que no fue la elegida a pesar de ser la mujer mejor posicionada en las encuestas, regresó a casa y fue en ese momento cuando Maki Ortiz, aspirante a la gubernatura de Tamaulipas, le mencionó que encontró un documento, fechado al 18 de diciembre (cuatro días antes de la revelación de los aspirantes) que tenía escritos los resultados que se revelarían.

Debido a este fraude, Harp Iturribarría comenzó con la impugnación contra los criterios de selección el pasado 31 de diciembre.

Asimismo, señaló que también intentó iniciar una queja frente a la Comisión de Honor y Justicia de Morena por el documento que reveló los resultados de las encuestas días antes, pero se encontró con que fue borrado completamente de la página.

Susana Harp impugno los criterios de selección en Morena (Foto: Twitter/Mario Delgado)

Sobre los señalamientos en su contra por presuntamente querer dividir a Morena, Susana Harp señaló durante la entrevista que este no es su cometido con la impugnación, pues señaló que la verdadera separación del partido se está gestando por los procesos internos que llevan a cabo.

“Yo no quiero dividir a Morena. El proceso interno que nos dijeron de Morena nos está dividiendo, y además no está sirviendo de nada porque ya se había tomado la decisión desde el 18 de diciembre”, declaró la morenista.

Esta batalla política será librada por la aún aspirante a candidata, durante estos días, desde el confinamiento, pues la presidenta de la Comisión de Cultura en el Senado de la República informó el pasado sábado 1º de enero que se encuentra aislada debido a su reciente contagio de COVID-19, motivo por el cual declinó distintas invitaciones a los relevos de presidencias municipales que ocurrieron en el estado.

Agradezco la invitación y felicito a paisanos y paisanas que hoy asumieron el cargo de sus respectivas presidencias municipales junto con sus cabildos. Seguí varios de los actos por redes, ya que salí positiva a covid. Les felicito a la distancia!”, redactó la senadora por el estado de Oaxaca a través de su cuenta de Twitter.

SEGUIR LEYENDO