Adrián Marcelo le responde a Gala Montes ante acuerdo de paz por el Mundial 2026: esta es su condición (ViX)

La rivalidad entre Adrián Marcelo y Gala Montes toma un nuevo giro con la condición planteada por la actriz para una posible reconciliación.

El conductor, quien fue abordado por una multitud en la calle donde graba sus programas para redes sociales, reaccionó ante la viralización del mensaje de Gala.

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Frente a las preguntas del público, Marcelo respondió: “Claro que sí, Gala Montes: te amo”, dejando ver una postura abierta en medio de una polémica que se reavivó con el Mundial 2026 como telón de fondo.

Gala Montes condiciona la reconciliación al triunfo de México en el Mundial

La actriz Gala Montes sorprendió al publicar un video en sus redes sociales donde dirigió un mensaje directo a Adrián Marcelo.

En el clip, Montes declaró: “Adrián, si estás viendo esto, es en serio, gü...”. La parte que más reacciones provocó entre sus seguidores fue la condición que agregó: “Si México gana el mundial, hago las paces con Adrián Marcelo”.

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Gala Montes condiciona la reconciliación al triunfo de México en el Mundial (Captura de pantalla)

La frase se viralizó de inmediato y revivió el debate en torno a una de las confrontaciones más intensas surgidas en la televisión mexicana. Usuarios recordaron la historia de diferencias entre ambos, marcada por episodios de tensión dentro y fuera del reality La Casa de los Famosos México 2.

La pelea en La Casa de los Famosos México 2 y su repercusión

El conflicto entre Gala Montes y Adrián Marcelo comenzó durante su convivencia en la segunda temporada del reality. En una de las galas, Montes acusó abiertamente a Marcelo de misógino, argumentando que temía por la seguridad de otras participantes y señalando una serie de comentarios machistas atribuidos al regiomontano.

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El episodio alcanzó su punto más álgido cuando Marcelo, tras la eliminación de la concursante Gomita, pronunció la frase: “una mujer menos para maltratar”.

La declaración fue interpretada por Montes y parte del público como un acto de violencia de género, lo que provocó una ola de indignación en redes sociales y reacciones de instituciones como la Secretaría de las Mujeres. La presión pública llevó a Adrián Marcelo a abandonar el programa antes de la final.

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Consecuencias tras la salida del reality

Fuera del show, la disputa continuó. Uno de los momentos más delicados ocurrió cuando Adrián Marcelo entrevistó a Crista Montes, madre de Gala, abordando temas familiares y diferencias personales en un espacio público. Montes manifestó su molestia y señaló que la exposición mediática le provocó dolor, además de consecuencias emocionales y profesionales.

Fuera del show, la disputa continuó. Uno de los momentos más delicados ocurrió cuando Adrián Marcelo entrevistó a Crista Montes, madre de Gala, abordando temas familiares y diferencias personales en un espacio público (Captura de pantalla)

En ese encuentro, Marcelo ofreció disculpas a la familia y reconoció que el choque de personalidades pudo influir en los enfrentamientos. “Las personalidades fuertes influyen en este tipo de discusiones”, admitió el conductor. Gala Montes, por su parte, mantuvo su desacuerdo y dejó claro que el conflicto marcó una etapa complicada en su vida.

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Un acuerdo de paz con condición

El reciente mensaje de Gala Montes puso nuevamente a ambos en el centro de la conversación pública. La actriz dejó en claro que solo haría las paces con Marcelo bajo una condición: que México gane el Mundial 2026. Su frase fue interpretada por seguidores como una puerta abierta a una posible tregua, aunque supeditada a un escenario de difícil cumplimiento.

La reacción de Adrián Marcelo, quien declaró ante sus seguidores “Claro que sí, Gala Montes: te amo”, mostró disposición a dejar atrás el conflicto bajo la condición planteada. La historia sigue generando comentarios y mantiene a la expectativa a quienes han seguido la evolución de la rivalidad.

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Episodios y frases que definieron la rivalidad

La confrontación entre ambos personajes se distinguió por episodios de alta tensión y frases que se convirtieron en tendencia en redes sociales. Además de la célebre “una mujer menos para maltratar”, el intercambio de declaraciones después del reality y la participación de familiares en entrevistas públicas contribuyeron a mantener la disputa en la agenda mediática.

El público ha seguido de cerca cada declaración y gesto, sobre todo por el peso que la polémica tuvo durante y después de La Casa de los Famosos México 2. La condición ligada al resultado del Mundial 2026 añade un nuevo capítulo a esta historia, que sigue en desarrollo.

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