Marcelo Ebrard informó que sobrinas del productor de “Roma” ya están con su madre

Marcelo Ebrard y la SRE enfocó sus reflectores en el caso tras una petición de Guillermo de Toro (Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, informó que Gal y Maya ya están al lado de su madre Carolina Inés Medina, luego de que su padre trató de trasladarlas a Israel sin su consentimiento.

El canciller mexicano notificó de este hecho por medio de su cuenta de Twitter, en donde agradeció el desempeño de su equipo de trabajo en la SRE, así como también a Zvi Tal, embajador de Israel en tierras aztecas.

“Gal y Maya ya están en este momento con su madre, Carolina Inés Medina. Agradezco el apoyo de las partes así como de sus representaciones legales. Gracias equipo de SRE, especialmente Manola Zabalza y Emilio, así como del Embajador de Israel Zvi Tal. ¡Buena noticia esta noche!”, escribió Ebrard en redes sociales.

Por su parte, Nicolás Celis, productor de Roma, película que dirigió Alfonso Cuarón; se mostró agradecido ante la Secretaría por haber frenado que el padre de sus sobrinas las llevara a Israel sin contar con su patria potestad.

Ebrard informó que Gal y Maya ya se encuentran con su madre (Foto: Twitter)

“Hoy están con nosotras y decimos gracias. Gracias profundamente por el apoyo y colaboración de las instituciones mexicanas y @SRE_mx @IME_SRE, gracias sociedad civil y medios de comunicación. Confiamos que el @TSJMorelosOf transite en protección a los derechos de la menores”, redactó el productor de cine.

Fue el director Guillermo del Toro, mediante un mensaje en redes sociales, quien logró que la SRE pusiera sus reflectores sobre el caso de las menores. El creador del Laberinto del fauno reaccionó a una publicación de Celis, el cual pedía ayuda a las autoridades tras compartir un video en donde se apreciaba el momento en que una de las menores se negaba, entre lagrimas a partir con su padre. Tras ello, Del Toro solicitó la asistencia de Marcelo Ebrard y la SRE.

La publicación en la que Celis pedía atención y a la que Del Toro reaccionó decía: “¡AYUDA! Están a punto de quitarle a sus hijas a mi hermana y mandarlas express a Israel después en el juzgado tercero de Morelos después de que hemos sobrevivido toda la corrupción y que ella tiene la guardia y custodia en ambos países!”.

Asimismo, el Instituto Nacional de Migración (INM) anunció “una alerta migratoria en sus 194 puntos de tránsito internacional, para evitar la salida del país de 2 niñas, de madre mexicana y padre israelí, en relación con un juicio familiar en el estado de Morelos”.

En el video se muestra como una de las niñas llora luego de que su padre la obligara a viajar a Israel (Foto: Captura de pantalla)

Cabe mencionar que entre el contenido publicado por Celis se encuentra otro audiovisual de una de sus sobrinas, en el que la menor expresa ser ciudadana mexicana y querer permanecer en México.

“Mi papa me quiere llevar por la fuerza a Israel y pues yo me quiero quedar en México, aquí soy más feliz. Tengo a mi familia que la veo todos los días, cuando yo quiero; tengo mi escuela que es muy linda; está mi mamá, que vivido toda la vida con ella y de un día para otro no voy a dejar de vivir con ella y yo creo que ya soy grande para decidir con quién me quiero quedar”, indicó una de las menores.

Tras haberse dado a conocer la noticia, Marcelo Ebrard anunció que el padre de las menores ya había sido boletinado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Yalitza Aparicio pidió proteger a los infantes de México (Foto: Instagram/@yalitzaapariciomtz)

Esta situación causó conmoción a los usuarios de redes sociales y a diversas personalidades de la industria del entretenimiento en México, quienes enaltecieron el actuar de Del Toro ante publicaciones de ayuda.

Quien también difundió la publicación de Celis fue la protagonista de Roma, Yalitza Aparicio, quien dijo: “No permitamos esta corrupción en nuestro país, protejamos a nuestras niñas”.

SEGUIR LEYENDO: