Tundieron a Marcelo Ebrard por felicitar a su esposa en el Día de la Mujer

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, fue blanco de críticas luego de felicitar a su esposa, Rosalinda Bueso, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Y es que el 8 de marzo es una fecha para conmemorar la lucha de las mujeres por sus derechos, esto con el precedente de los movimientos de 1953 cuando las obreras textiles estadounidenses exigieron igualdad en las condiciones laborales y de salario en comparación con los hombres.

Por esa razón, mujeres, colectivos y organizaciones han enfatizado que el 8M no es motivo de felicitación, especialmente, bajo el violento panorama que las mujeres enfrentan día a día en México, donde 10 féminas son asesinadas al día.

A pesar de ello - y de que la mayoría de los pronunciamientos de dependencias federales expresaron reconocimiento a las mujeres - el también titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) publicó en Twitter un mensaje de congratulación a su cónyuge.

“Felicidades especiales en este día amor. Gracias siempre!!”, redactó anexando una fotografía tomada el evento del 8M por parte de la Secretaría que encabeza.

El mensaje le valió de varias respuestas de parte de las y los internautas quienes, con ácidos comentarios, le recordaron el propósito de la conmemoración.

“No has entendido nada”, “¿Es su cumpleaños? Porque de otra manera esta fecha se conmemora, no se festeja”, “Ebrard, no m*mes, qué oso”, “Se confundió con el 14 de febrero”, fueron algunas de las contestaciones que inundaron la publicación.

En tanto, otras arremetidas más recalcaron la “hipocresía” - y la nula comprensión - que reflejó en comparación con el discurso pronunciado unas horas antes en la ceremonia “8 de marzo. Un día de memoria, reflexión y lucha” de la cancillería.

“Estoy muy comprometido a ir más deprisa para que nuestra sociedad cambie pronto. Ustedes son las que están haciendo ese cambio. Muchas gracias por lo que hacen. Todo mi cariño, gratitud, orgullo y agradecimiento”, expresó en el podio.

Incluso, la propia Secretaría refrendó que en el 8 de marzo “conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres reconociendo la lucha a lo largo de la historia por la igualdad”, además de comprometerse por ampliar y consolidar la política exterior feminista.

Los derechos humanos de las mujeres han sido vulnerados desde la antigüedad; violencia doméstica, desapariciones forzadas y feminicidios son algunos motivos por los cuales este 8 de marzo mujeres de todo el país saldrán a las calles a exigir “justicia”.

Grupos Feministas a través de diferentes redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram han hecho un llamado a las mujeres de todo el país a reunirse para marchar y exigir se respeten los derechos de las mujeres y sobre todo, erradicar la violencia feminicida en México.

En las marchas del 8M de la Ciudad de México, mujeres y niñas hacen el recorrido entre consignas, carteles y alguna prenda distintiva para exigir justicia por los casos de feminicidios, las malas condiciones laborales, para evidenciar a agresores y la violencia machista. En la de este año 2022, las colectivas feministas se agruparán en distintos puntos cerca del centro capitalino para dirigirse al Ángel de la Independencia y Zócalo.

