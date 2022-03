Guillermo del Toro criticó cambios en los Premios Oscar 2022: “No deberíamos de hacerlo nunca”

Guillermo Del Toro criticó a los Oscar 2022 Video:Hollywood Critics Association/Deadline.

El pasado 22 de febrero se dio a conocer que La Academia había tomado la decisión de no presentar algunas categorías importantes en vivo durante los premios Oscar 2022. Derivada a esta situación, el multipremiado director ganador de la estatuilla dorada, Guillermo del Toro, crítico fuertemente la decisión de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas.

El director oriundo de Guadalajara, Jalisco, quien se encuentra nominado en la 94ª edición de los Premios de la Academia en las categorías de Mejor Película, Diseño de vestuario, Diseño de producción y Mejor fotografía por Nightmare Alley, expresó su posición sobre esta polémica decisión por parte de los organizadores de la premiación.

Fue el pasado 28 de febrero durante la gala de la Asociación de Críticos de Hollywood, donde el ganador de la estatuilla dorada por The Shape Of Water en 2018 recibió el Premio al Logro Cinematográfico. Asimismo, en su discurso de aceptación aprovechó el foro para enfatizar que no está de acuerdo con las medidas tomadas por el comité organizador este año.

Guillermo del Toro recibió dos premios Oscar por The Shape of Water como Mejor director y Mejor película, en la 90ª edición de los premios de la Academia Foto: Infobae

“No los hacemos solos. Lo hacemos juntos. Y la gente que los hace con nosotros, incluso arriesgándolo todo en una pandemia, hacen un poco milagroso el día”, dijo el aclamado cineasta de 57 años. Más adelante, ahondó sobre que la Academia haya dejado varias categorías fuera de la ceremonia principal, que además no se transmitirá en directo.

“Si es que algún año fue el indicado para pensarlo, este no es el año para no escuchar sus nombres en vivo en los Oscar. Este es el año para escucharlos y cantarlos fuerte. No deberíamos hacerlo este año; no deberíamos hacerlo nunca, pero menos en este año… Y debemos decir que este… 2021 fue un gran año para el cine”, remarcó en el video compartido por Hollywood Critics Association retomado del portal Deadline.

Fotografía cedida hoy por Carlos Gilberto Torres, donde aparece el director de cine Guillermo del Toro durante un acto protocolario en Ciudad de México (México). EFE/ Carlos Gilberto Torres / SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Entre las categorías que se informó que serían descartadas las categorías de Mejor Cortometraje, Mejor Cortometraje Animado, Mejor Montaje, Mejor Maquillaje y Peinado, Mejor Diseño de Producción, Mejor Banda Sonora Original y Mejor Sonido.

El encargado de tomar esta polémica resolución fue el presidente de The Academy, David Rubin, quien detalló a través de un correo electrónico en el que anunciaba las modificaciones para este 2022: “Les pedimos que comprendan que nuestro objetivo ha sido encontrar un equilibrio en el que los nominados, los ganadores, los miembros y la audiencia tengan una experiencia gratificante con el programa”, redactó.

Asimismo, añadió que esta medida será analizada después de la gala del Oscar 2022: “En el futuro, evaluaremos este cambio y continuaremos buscando formas adicionales de hacer que nuestro espectáculo sea más entretenido y más emocionante para todos los involucrados”.

Guillermo del Toro durante un acto protocolario en Ciudad de México Foto: (Getty Images)

Ya desde hace unos años, algunos medios especializados han asegurado que el rating de la premiación ha caído de manera dramática, y es que la edición de hace un año fue vista por apenas 10 millones de espectadores, apenas el 56 por ciento de los televidentes del 2020 que era registraba el peor récord de audiencia.

Por otro lado, el cineasta no es el único mexicano que buscará volver a poner el nombre de México en alto, pues CODA, película protagonizada por el actor y comediante Eugenio Derbez, también se encuentra nominada en las categorías Mejor película y Mejor guion adaptado. Además, Raya, el último dragón de Carlos López Estrada está considerada a Mejor largometraje animado.

Será hasta el próximo domingo 27 de marzo en el teatro Dolby de los Ángeles, California, donde se podrá ver si la historia protagonizada por Bradley Cooper, Rooney Mara, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe y dirigida por Guillermo del Toro podrá llevarse alguna presea en las 4 categorías en las que se encuentra nominado.

